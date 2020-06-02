Ростех выпустил учебного робота для вузов и выложил исходники на Github

Настоящий промышленный робот в учебной лаборатории

Госкорпорация Ростех и ее технологический партнер – портфельная компания Rozum Robotics, рассказали CNews о готовности к выводу на рынок роботизированного комплекса RozumLab для вузов и колледжей. Компактная мобильная установка с цифровой обвязкой, фрагментом конвейерной ленты и роботом-манипулятором ориентирована на обучение студентов программированию промышленных роботов для современного производства.

Базовый курс обучения на базе комплекса RozumLab в зависимости от специализации вуза может быть расширен и дополнен роботизированными комплектами «Безопасность», «Техническое зрение», «Специализированные грипперы» или «Вакуумные захватные устройства», в состав которых входит соответствующий набор аппаратного, программного и методического обеспечения.

Программная составляющая комплекса составлена белорусскими вузами – Белорусским государственным университетом и Брестским техническим университетом, на базе разработок российских и белорусских экспертов в области образовательной и промышленной робототехники, пояснили CNews в Ростехе.

За счет использования открытого API и поддержки популярных языков программирования Python и Java учебные заведения при необходимости смогут сами дополнять и расширять курс на базе RozumLab. Исходный код разработки Rozum Robotics выложен в онлайн-репозитории GitHub.

Стоимость учебного комплекса со всеми необходимыми компонентами и базовым 14-недельным курсом обучения, включающим лабораторные работы, начинается примерно с 2 млн руб. Как пояснили CNews в Rozum Robotics, такая цена заведомо конкурентоспособна, поскольку на 15-20% ниже сравнимых рыночных предложений. В цену входит 12 месяцев гарантии, техподдержка и обучение.

Учебное решение эпохи «Индустрия 4.0»

В настоящее время учебные заведения закупают импортные роботизированные руки и сами решают, как приспособить их к учебному процессу, рассказали в Ростехе. Комплекс RozumLab был разработан с учетом такой потребности и представляет собой полностью готовое к использованию решение – коллаборативный робот и конвейерная лента, смонтированные на мобильную платформу, плюс обучающий курс.

Учебный роботизированный комплекс RozumLab

«Одно из основных препятствий для внедрения роботов на предприятиях – отсутствие профильных специалистов. Чтобы помочь вузам подготовить технический персонал для современных производств, мы выводим на рынок уникальный роботизированный комплекс. Решение максимально приближено к запросам бизнеса – с помощью установки студенты могут на практике освоить 90% реальных производственных задач. При этом комплекс легко интегрируется в учебный процесс – к нему прилагается набор готовых программ для лабораторных работ», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Учебный комплекс RozumLab в сборе

В отличие от тяжелых промышленных манипуляторов, коллаборативные роботы (коботы) применяются в непосредственном контакте с живыми сотрудниками, и поэтому имеют огромный потенциал внедрения в различных сферах – от транспортного машиностроения до автоматизации ресторанов и уличного общепита.

Кобот может быть оперативно перенастроен с исполнения одной задачи на другую. На сегодняшний день это наиболее быстро растущий сегмент робототехники в мире, ежегодно демонстрирующий рост до 50%.

Базовый набор компонентов комплекса RozumLab

В ходе обучения установка RozumLab может быть запрограммирована на такие операции как погрузка-разгрузка, паллетирование, упаковка, контроль дефектов и пр. В список тематик лабораторных работ курса обучения включены реально востребованные операции и сферы применения: лазерный сканер безопасности; разработка зон безопасности; режимы работы лазерного сканера; обработка и практическое использование «сырых» данных; введение в техническое зрение; библиотека OpenCV; выделение объектов, позиционирование рабочего органа по изображению; конвертация изображений в траекторию рабочего органа; машинное обучение; захваты с обратной связью, захват геккона; специализированные захватные механизмы; разработка собственного захватного механизма; знакомство с вакуумными захватными механизмами; практическое использование вакуумных механизмов.

Технические подробности

Учебная установка RozumLab представляет собой полноценное рабочее место на базе универсального легкого кобота-манипулятора PULSE 75 с поддержкой Python 3.0. Кобот смонтирован на мобильной раме-подставке с системой фиксации. На ней же установлен конвейер длиной 1 м, который позволяет отрабатывать реальные сценарии производства (захваты, сортировку и т.д.).

Учебная установка RozumLab компактна и мобильна

Кобот-манипулятор PULSE 75 обладает шестью степенями свободы и поддерживает до 6 кг полезной нагрузки. Он манипулирует предметами с рабочим радиусом до 750 мм с точностью повторяемости до 0,1 мм. Уровень шума кобота не превышает 60 дБ, он обладает уровнем защиты IP40 и поставляется с сертификатами безопасности ISO 10218 1:2011 (E), ANSI и RIA R15.06.

Конвейер приводится в движение сервоприводом разработки Rozum Robotics на базе моторов RDrive 60 с большой удельной мощностью. За счет этого возможно сверхточное и простое управление процессом.

В базовую комплектацию установки также входит гибкий конфигурируемый коллаборативный захват OnRobot RG2 со встроенными сенсорами усилия и положения, световая колонна SE XVMB2R6AGSSB со звуковым сигналом, а также набор датчиков и кнопок для оперативного считывания данных о положении объектов и безопасного управления.

Общая длина конструкции не превышает полутора метров, масса составляет порядка 200 кг. Коммуникационно-вычислительный компонент комплекса выполнен на ноутбуке с процессором Intel Core i5, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем 500 ГБ, а также точке доступа и удлинителе на 6 портов.

Дополнительно комплекс может быть укомплектован лазерным сканером Omron OS32C SP1 DM 4M для систем безопасности, промышленной видеокамерой Imaging Source с большим выбором интерфейсов и разрешения, инфракрасной подсветкой IFM O2D925, устройством быстрой смены захватов OnRobot QuickChanger, захватом OnRobot RG2 FT, вакуумным захватом OnRobot VGC 10 и захватным механизмом Gecko single pad.

Перспективы проекта

Помимо практического курса робототехники, установка RozumLab может использоваться вузами для реализации проектов студентов в международных робототехнических программах и грантах, пояснили CNews в Rozum Robotics. Университеты также могут принимать в разработке и тестировании конкретных систем для частного бизнеса, под конкретные производственные задачи. Представители Ростеха рассказали CNews, что в настоящее время по поводу поставки установок RozumLab уже ведутся переговоры более чем с 40 вузами, с двумя из них – в стадии подписания контрактов.

На первом этапе ожидается, что география сбыта учебных установок RozumLab охватит Россию и ряд стран СНГ, но уже сейчас ведутся переговоры с вузами стран Прибалтики, рассматривается Скандинавия. По итогам первого года в Ростехе намерены выйти на поставки порядка 15-25 комплексов, в планах на следующий год – до 25-40 комплексов.

О компании-разработчике

Робототехническая компания Rozum Robotics («Розум роботикс») со штатом более 50 специалистов является разработчиком и производителем сервомоторов, бескорпусных двигателей, коллаборативных роботов-манипуляторов и готовых промышленных и непромышленных решений на базе роботов.

Штаб-квартира, R&D и производство Rozum Robotics расположены в Минске. Компания имеет представительства в Российской Федерации, ЕС и США. Дистрибьюторская сеть Rozum Robotics обеспечивает продажи и сервисную поддержку в Азии, Европе и Северной Америке.

Инвестором проекта является фонд «Индустрия 4.0», созданный компанией «РТ-Развитие бизнеса» (ООО «РТ-РБ»), 100% дочерним предприятием Ростеха в области стратегических инвестиций в России и за рубежом.