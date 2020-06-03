Власти вносят в Трудовой кодекс регулирование удаленной работы

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В Трудовом кодексе России могут появиться новые требования по регулированию взаимоотношений работодателей с удаленными сотрудниками, включая график работы и условия их увольнения. Поправки к законодательству готовят одновременно Мосгордума, уже направившая свой законопроект на рассмотрение в Госдуму, и фракция «Единая Россия» в Госдуме. Ее документ будет готов ближайшие дни.

Новое законодательство для «удаленщиков»

Мосгордума внесла на рассмотрение в Госдуму России законопроект, содержащий поправки к Трудовому кодексу РФ о регулировании условий временной удаленной работы. Документ, определяет, что трудовой договор или другой документ в качестве одного из дополнительных условий может предусматривать возможность временного или частичного выполнения сотрудником своей работы в дистанционной форме.

Предложенный Мосгордумой законопроект представляет собой поправки в ст. 57 Трудового кодекса. Документ № 966659-7 опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности (sozd.duma.gov.ru) и предложен к рассмотрению в Госдуме 2 июня 2020 г.

Закрепить нормы об удаленной работе в Трудовом кодексе планируют и депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме. Они, как пишет ТАСС, готовят собственный законопроект с необходимыми поправками к кодексу и хотят внести его в нижнюю палату парламента в начале июня 2020 г.

Основные пункты законопроекта

В пояснительной записке к законопроекту Мосгордумы сказано, что «действующее трудовое законодательство не содержит специальных норм, регулирующих временное или частичное выполнение работником своей работы вне стационарного рабочего места». Авторы законопроекта отмечают, что Глава 49.1 ТК РФ регулирует особенности труда только тех дистанционных работников, которые работают дистанционно на постоянной основе.

Положения Трудового кодекса об удаленной работе могут быть значительно расширены и усовершенствованы

Законопроектом предлагается закрепить норму, прямо указывающую на то, что в трудовом договоре (приложении к нему либо отдельном соглашении сторон, заключаемом в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора) в качестве одного из дополнительных условий может предусматриваться возможность временного или частичного выполнения работником своей работы в дистанционной форме.

Законопроект Мосгордумы также предлагает установить, что в случае если трудовой договор предусматривает возможность временной или частичной удаленной работы, в нем, в приложении или дополнительном соглашении к нему должен быть определен ряд дополнительных условий. К ним относятся: срок, в течение которого работник временно выполняет работу в дистанционной форме, или график, согласно которому работник частично выполняет работу в дистанционной форме. Также должны присутствовать условия выполнения работы в дистанционной форме, в том числе режим рабочего времени, способы и средства связи работника и работодателя, порядок обеспечения работника средствами и предметами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей, или предоставления соответствующей компенсации и порядок представления работником результатов выполненной работы и их приема работодателем.

Основания для внесения правок

Предлагая законопроект, чиновники Мосгордумы ссылаются на сложившуюся в России и в мире ситуацию с пандемией коронавируса. Из-за нее многие были вынуждены временно перейти на удаленную работу в связи с введением всероссийского режима самоизоляции с 28 марта 2020 г.

По словам авторов документа, предлагаемые им предписания не утратят своей актуальности и после изменения эпидемиологической обстановки, так как позволят работникам и работодателям, не меняя места работы и трудовой функции и не сокращая рабочее время, по взаимному соглашению предусматривать возможность временного или частичного выполнения работы в дистанционной форме.

Что предлагают единороссы

Фракция «Единая Россия» в Госдуме собирается внести законопроект о поправках в ТК РФ о графике удаленной работы и праве сотрудников, работающих не из офиса, на личное время. Как пишет ТАСС, об этом 2 июня 2020 г. заявил первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев в рамках онлайн-совещания на тему совершенствования трудового законодательства. Законопроект будет внесен в нижнюю палату парламента в первых числах июня 2020 г. – в настоящее время он проходит экспертную оценку Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российского союза предпринимателей и промышленников (РСПП).

«Если на производстве работник защищен нормированным рабочим временем, то, когда он работает удаленно, работодатель считает себя вправе ставить задачи в любое время дня и ночи. В этой связи мы предложили меры, такие как график работы удаленной, а также личное время - право быть офлайн», – сказал Исаев.

В то же время парламентарий не исключил возникновение ситуаций, в которых появится необходимость привлечения сотрудников в их личное время, в сверхурочные часы. «Мы оговариваем эти ситуации. Это не только ЧП, но и острая производственная необходимость. Но при этом мы считаем, что такая работа должна быть оплачена по аналогии со сверхурочной работой, то есть в повышенном размере», – отметил Андрей Исаев.

Лидер думской фракции единороссов Сергей Неверов акцентировал внимание на том, что сотрудники на удаленной работе не должны посвящать ей все свое время «Рабочий день на удаленке зачастую растягивается, потому что нет договоренности между работодателем и сотрудником о четком времени взаимодействия. В итоге за работой человек проводит больше времени, чем проводил бы даже в офисе», – сказал Неверов. «Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий, цифровизация экономики и рынка труда требуют пересмотра трудового законодательства в этой части. Пандемия коронавируса выступила катализатором этого процесса», – добавил он.

В дополнение к этому депутаты «Единой России» выступили с предложением о добавлении в ТК РФ положения о необходимости заключении отдельного соглашения между работодателем и работником об условиях удаленной работы. «Если в трудовом договоре изначально была предусмотрена возможность перевода на дистанционную работу, то отдельного соглашения не надо. Если в трудовом договоре о такой возможности вообще не говорится, а потребуется такой перевод, мы считаем, что должно быть заключено соглашение, чтобы сразу снять все вопросы: график, оплата труда и использование собственного оборудования», – отметил Андрей Исаев.

Парламентарий сослался на то, что действующие рекомендации Минтруда России о дистанционной работе в период пандемии коронавируса не предусматривают заключение соглашения такого рода. «Это, возможно, верно, потому что документ принимается во многом постфактум. Но в дальнейшем мы предполагаем, что такое соглашение в случае, если трудовым договором не оговорен перевод на временную удаленную работу, должно быть, поскольку в противном случае возникнут серьезные споры, которые будут разрешаться в суде: и по вопросам заработной платы, и по вопросам графика», – сказал Исаев.

Авторы законопроекта «Единой России» также планируют исключить из действующего Трудового кодекса ряд касающихся удаленной работы норм, которые они назвали спорными. По словам Исаева, это, в частности, обязательное требование указывать рабочее место. «Люди сейчас подвижны, они могут работать из разных мест, здесь главное – выполнение трудовой функции», – сказал он.

Также, по словам Андрея Исаева, законопроектом единороссов устанавливается, что основания для увольнения должны быть идентичными как для удаленных сотрудников, так и для офисных. «Мы считаем, что основания для увольнения удаленных работников должны быть такие же, как и для тех, кто работает непосредственно в офисе или на производстве», – отметил Исаев.