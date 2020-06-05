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Власти выделят 633 миллиона на оцифровку книг ЗАГСов

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
Правительство выделит Минфину из резервов бюджета 633,4 млн руб. на ускоренную оцифровку книг государственной регистрации актов гражданского состояния. Завершение создания цифрового госреестра актов гражданского состояния напрямую связано с запуском единого регистра сведений о населении, запланированного на 1 января 2022 года.

Ускорение оцифровки ЗАГСов

Правительство России приняло решение выделить Министерству финансов средства в размере 633,415 млн руб., которые будут перечислены в бюджеты регионов в качестве субвенций на перевод книг государственной регистрации актов гражданского состояния в цифровой формат.

Средства будут выделены из резервного правительственного фонда в 2020 г., следует из проекта распоряжения по итогам заседания Правительства 4 июня 2020 г.

Как уже писал CNews, в России с 1 октября 2018 г. официально начала работу федеральная информационная система «Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния» (ЕГР ЗАГС). Именно на ее основе в России, как сообщал CNews в апреле 2020 г., сейчас создается федеральный электронный регистр полных сведений обо всем населении страны, с помощью которого Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет контролировать доходы российских семей.

Выделение Минфину бюджетных ассигнований на сумму 633,415 млн руб. призвано «способствовать завершению перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния в регионах Российской Федерации», говорится проекте постановления Правительства.

Реестр ЗАГСов как предтеча единого регистра сведений о населении

С самого начала – с середины 2016 г., ЕГР ЗАГС создавался под эгидой ФНС. Изначальный график подразумевал запуск системы с 1 января 2018 г., однако 29 декабря 2017 г. Президент России Владимир Путин перенес ее запуск на девять месяцев, что породило на рынке слухи о ее технической неготовности. В этой связи часть ИТ-отрасли испытывала скепсис в отношении того, что реестр заработает и после отсрочки.

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Регионы получат 633 млн рублей на ускорение оцифровки ЗАГСов

Сейчас ЕГР ЗАГС представляет собой единую для сотрудников порядка 6,4 тыс. ЗАГСов облачную среду, в которой выполняются действия по регистрации актов гражданского состояния, таких как рождение, заключение и расторжение брака, усыновление, установление отцовства, перемена имени и смерть, выдача повторных свидетельств, справок и пр., с использованием централизованной системы хранения данных.

Новый закон о создании в России единого федерального информационного регистра сведений о населении прошел второе чтение в Госдуме в конце апреля 2020 г. окончательно одобрен Госдумой в мае, одобрен Советом Федерации 2 июня и направлен на подпись Президенту России. Оператором регистра назначена ФНС, она же будет обеспечивать защиту персональной информации регистра.

Предполагается что основные нормы закона о едином федеральном информационном регистре сведений о населении России в случае его подписания Президентом будут введены в действие начиная с 1 января 2022 г. Переходной период, на время которого устанавливаются особенности создания, ведения, формирования и использования регистра, предлагается установить со дня опубликования закона до 31 декабря 2025 г. Ряд норм закона может вступить в силу только с 1 января 2024 г. и с 1 января 2025 г.

«Золотой идеальный профиль» россиянина

По словам замглавы ФНС Виталия Колесникова, предполагается создать «золотой идеальный профиль», который, станет не будет дублированием других ГИС, но приведением «всех систем к одному знаменателю».

В едином регистре вводится понятие «идентификатора» – признака совокупности сведений о человеке в государственном информационном ресурсе. С помощью реестра и данных других ведомств ФНС сможет выстраивать семейные связи россиян и затем, в частности, рассчитывать среднедушевой доход или доход по каждому домохозяйству.

Основой регистра сведений о населении станут 8 млн записей на основе ЕГР ЗАГС, собранных в облачных дата-центрах ФНС с октября 2018 г., а также около 540 млн актовых записей, сохранившихся в России с 1926 г., сведения МВД России, данные баз Минобороны, Минобрнауки и государственных внебюджетных фондов. Дата-центр, хранящий и обрабатывающий сведения регистра, будет расположен в городе Городец Нижегородской области.



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