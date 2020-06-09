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Вебинар Software AG и Delta Solutions «Технологии Умного города: от теории к практике» состоится 16 июня

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16 июня 2020 компания Software AG и Delta Solutions проведут вебинар «Технологии Умного города: от теории к практике».

16 июня 2020 компания Software AG и Delta Solutions проведут вебинар «Технологии Умного города: от теории к практике».

Эксперты компаний расскажут о практическом опыте реализации проектов в области умных городов на базе платформы Cumulocity IoT.

Тема умных городов активно обсуждается в профессиональном сообществе ИТ и бизнеса. Умный город призван сделать жизнь горожан удобнее и безопаснее, используя возможности современных технологий. Комфортная инфраструктура и экономия ресурсов, путем оптимизации хозяйственной деятельности – не фантастика, а реальность.

В рамках вебинара будут представлены кейсы, успешно реализованные в городах Европы и Ближнего Востока. Все проекты, которые представят спикеры мероприятия, отвечают ключевым принципам государственной программы цифровизации городского хозяйства «Умный город» в России:

  • Умное управление городским освещением – возможность настроить освещение в соответствии с погодными характеристиками; оптимизировать энергопотребление без потерь.
  • Телеметрия городских сетей, умное ЖКХ – сокращение и сбор статистики потребления энергоресурсов, мониторинг и внедрение автоматизированного контроля устранения аварий.
  • Организация вывоза отходов – своевременный вывоз мусора, улучшение санитарных показателей зоны утилизации.
  • Организация умных парковок – быстрая парковка автомобиля (снижение количества вредных выбросов) и мониторинг использования парковочного места.

Спикеры вебинара ответят на вопросы:

  • Как реализуется проекты умного города (стадии и участники)?
  • С какими сложностями и ошибками столкнулись заказчики при реализации проекта?
  • Как решения умного города экономят человеческие, материальные, временные и бюджетные ресурсы?
  • Какие возможности дает интернет вещей: сбор данных, аналитика, прогнозирование? Как использовать их в смежных процессах?

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.

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