Создатели суперкомпьютерной сети «Ангара» избавились от древних бомбоубежищ, чтобы не разориться на налогах

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Одно из старейших электронных предприятий России сумело добиться пересмотра итогов приватизации 1994 г., в ходе которой у него на балансе оказались огромные подвальные помещения, созданные как бомбоубежища для всех окрестных территорий, за которые с 2015 г. пришлось платить неподъемные для организации налоги.

Реприватизация для НИЦЭВТа

Одно из старейших электронных предприятий в России, известное своими суперкомпьютерными разработками, включая интерконнект «Ангара», — входящий в «Ростех» Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ) — с помощью непростого судебного процесса по сути добилось снятия с себя обвинений в захвате огромных подвальных бомбоубежищ советского периода. За владение ими последние несколько лет организацию обязывали платить многомиллионные налоги.

В циклопических размеров здании в Москве на Варшавском шоссе общей площадью в 41 тыс. кв. м, принадлежащем Центру почти полностью по итогам приватизации 1994 г., юридического отторжения требовали помещения суммарной площадью в 3,87 тыс. кв м.

Это следует из представленных НИЦЭВТом для CNews разъяснений и из текста решения Арбитражного суда Москвы, в который с формальными имущественными претензиями к НИЦЭВТу в ноябре 2019 г. обратилось территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) в Москве. Оно, как того и добивался Центр, потребовало признать право собственности Российской Федерации на подвальные помещения НИЦЭВТа и истребовать их из «незаконного владения» организацией.

Семь месяцев спустя, в начале июня 2020 г. суд требования истца принципиально удовлетворил. Третьи лица — Департамент городского имущества правительства Москвы, Управление Росреестра по Москве, ГУ МЧС по Москве — на разбирательство не явились.

НИЦЭВТу предписано передать Росимуществу помещения по акту в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Государство пересматривает итоги приватизации здания НИЦЭВТа

Рассматриваемое шестиэтажное здание НИЦЭВТа 1975 г. постройки является своеобразной столичной достопримечательностью. Это самый длинный дом в Москве. Его фольклорное наименование — «лежачий небоскреб». Если это 736-метровое сооружение поставить «на попа», оно станет одной из самых заметных высоток столицы.

Как возникла проблема и в чем она заключается

Как пояснил в разговоре с CNews представитель НИЦЭВТа Андрей Носов, проблема возникла из-за того, что во время приватизации 1994 г. надзорные органы при оформлении так называемых объектов гражданской обороны в подвалах Центра записали их в соответствующие документы как кладовые, душевые и пр.

Около 20 лет это не доставляло НИЦЭВТу существенных неудобств, однако все изменилось в 2015 г. с принятием ряда поправок в Налоговый кодекс России. После этого подвалы-бомбоубежища Центра были приравнены к офисным помещениям, и на них стал начисляться имущественный налог свыше 8 млн руб. ежегодно. По словам Носова, для организации с численностью персонала в 500-600 человек это очень ощутимая сумма.

Отметим, что исходя из официальной кадастровой стоимости всего здания в 2,81 млрд руб., стоимость проблемных площадей по «офисному» признаку можно было бы условно оценить в 265 млн руб.

Представитель НИЦЭВТа поясняет, что организация сейчас непосредственно занимает лишь малую часть «лежачего небоскреба». Какие-то помещения заняли другие предприятия «Ростеха», в котором прорабатывается идея развертывания в здании кластера разработчиков вычислительной техники. Но многие площади просто пустуют.

Носов признает, что часть подвалов была сдана «трем-четырем арендаторам» в коммерческое пользование, но по договорам со сроком действия не более года и с четким пунктом об обязательстве покинуть здание в 24 часа при возникновении тех или иных обстоятельств. По заверению представителя НИЦЭВТа, полноценное использование подвалов в качестве коммерческой недвижимости невозможно в силу ряда ограничивающих факторов, например из-за повышенной влажности.

Юридически избавиться от бомбоубежищ оказалось весьма непросто. В какой-то момент НИЦЭВТу даже пришлось обратиться за помощью сначала к бизнес-омбудсмену Москвы, а тот в свою очередь направлял запрос в прокуратуру по вопросу бездействия Росимущества.

Таким образом, несмотря на казалось бы «обвинительное» заключение суда, НИЦЭВТ им полностью удовлетворен.

Формальные подробности разбирательства

Когда дело, наконец, дошло до суда, никаких проблем с решением по нему уже не возникло. «Согласно постановлению Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 3020-1 “О разграничении государственной собственности…”, защитные сооружения гражданской обороны относятся исключительно к федеральной собственности, — говорится в заключении суда. — В соответствии с пунктом 2.1.37 указа Президента России от 24 декабря 1993 г. № 2284 “О государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий” к объектам, находящимся в федеральной собственности, относятся защитные сооружения гражданской обороны, приватизация которых запрещена».

Также в документах суда указано, что доказательства, свидетельствующие об утрате спорными помещениями статуса защитного сооружения гражданской обороны, отсутствуют. Соответствующее решение о приватизации спорного имущества Правительство России не принимало. «Учитывая изложенные обстоятельства и положения указанных норм права, очевидно, что спорные помещения являются федеральной собственностью», — отмечается в заключении.

Несколько фактов о НИЦЭВТе и «Ангаре»

НИЦЭВТ на собственно сайте именует себя пионером в области разработки аппаратных и программных средств вычислительной техники общего и специального назначения и системного программного обеспечения в нашей стране. Свою историю оно ведет с 1948 г.

Главные заявленные цели деятельности — разработка и производство средств вычислительной техники, электронных модулей и блоков, оказание научно-исследовательских, проектных, производственных, ремонтных, сервисных и образовательных услуг.

Важнейшим направлением научно-технической деятельности НИЦЭВТ является разработка суперкомпьютерных технологий и их внедрение в науку, промышленность и образование. Организация известна созданием первого российского интерконнекта «Ангара».

Сеть «Ангара» предназначена для объединения групп компьютеров в вычислительные кластеры и создания суперкомпьютеров высокой производительности. Решение создано на основе параллельных алгоритмов. С помощью «Ангары» в одну сеть можно объединить тысячи компьютеров, даже если у них разные производители и разная архитектура CPU.

Первое поколение «Ангары» увидело свет в 2016 г., когда «Объединенная приборостроительная корпорация», входящая в состав «Ростеха», разработала сетевой адаптер, предназначенный для соединения вычислительных кластеров. Адаптер представлял собой плату с интерфейсом PCI Express х16, оснащенную сверхбольшой интегральной схемой (СБИС). Для связи с другими устройствами были предусмотрены разъемы Samtec HDLSP (до восьми подключений).

СБИС была непосредственно произведена на тайваньской фабрике TSMC по технологии 65 нм. Плату сетевого адаптера НИЦЭВТ изготовил на собственном производстве. На базе адаптера НИЦЭВТ развернул пилотный проект сети, которая и получила кодовое имя «Ангара».

В 2018 г. «Росэлектроника» создала второе поколение сети, в котором скорость передачи данных между подключенными компьютерами выросла в три раза по сравнению с первым поколением.

В сентябре 2019 г. CNews писал о создании в России первого суперкомпьютера на основе «Ангары» в коммутаторном исполнении. Вычислительный комплекс получил название «Фишер». Он был создан сотрудниками НИЦЭВТа для Объединенного института высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН).

«Производственный комплекс НИЦЭВТ — это высокотехнологичное производство полного цикла, ориентированное на изготовление сложной электронной аппаратуры, — отмечается на сайте предприятия. — Оснащен современным оборудованием для изготовления многослойных печатных плат и выше классов точности, системами автоматизированного поверхностного монтажа и обрабатывающими центрами. Выполняются работы по изготовлению печатных плат, монтажу и сборке, механообработке, гальванике».