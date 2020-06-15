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Спецпроекты

Минкомсвязи предложило отдать «Гостех» Сбербанку

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
Минкомсвязи предлагает провести экспериментальный запуск цифровой платформы госсервисов «Гостех» на базе технологий Сбербанка. В ведомстве не против привлечения сторонних участников, но под началом единого оператора – Сбербанка. В таком формате проект не потребует бюджетных вливаний и может быть реализован до конца 2021 г.

Единый оператор «Гостеха»

Минкомсвязи предложило провести эксперимент по созданию единой онлайн-платформы государственных сервисов и информационных систем «Гостех» на основе разработок Сбербанка. В ведомстве также предложили наделить банк полномочиями оператора платформы.

Завершение эксперимента по переводу госсервисов в «Гостех» ожидается до конца 2021 г., сообщил «Коммерсант» со ссылкой на копию проекта постановления Правительства, направленного Минкомсвязи 10 июня 2020 г. на согласование в другие заинтересованные ведомства.

На прошлой неделе, 9 июня 2020 г. CNews рассказал о том, что руководство ВТБ, «Ростелекома» и «Почты России» направило на имя премьера Михаила Мишустина письмо с предложением принять участие в разработке «Гостеха». Авторы письма предложили в рамках создания концепции платформы создать межведомственную рабочую группу экспертов, обеспечить недискриминационный открытый характер проекта с доступом широкого круга разработчиков, а также отказаться от использования иностранного ПО.

Помимо этого авторы письма также предложили использовать для «Гостеха» уже имеющиеся наработки, реализованные в «Государственной единой облачной платформе» (ГЕОП, «Гособлако»), и не создавать две системы, дублирующие свою функциональность.

В Минкомсвязи утверждают, что другие разработчики также смогут принять участие в эксперименте создания «Гостеха». «Если другие компании со своими платформами пожелают принять участие в эксперименте, мы им предоставим такую возможность», — заверили в пресс-службе ведомства.

Многомиллиардный рынок госуслуг

Цифровой проект «Гостех» подразумевает интеграцию в рамках единой платформы таких государственных сервисов как аренда госимущества, кадастровый учет недвижимости, получение цифрового полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), следует из проекта постановления. Операторами этих сервисов выступят Росимущество, Росреестр и Фонд ОМС.

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Минкомсвязи предложило назначить Сбербанк оператором «Гостеха»

Объем российского рынка цифрового взаимодействия граждан и бизнеса с государством оценивается экспертами в несколько десятков миллиардов рублей в год. Передача разработки «Гостеха» Сбербанку не подразумевает каких-либо расходов из федерального бюджета, отметили в Минкомсвязи.

По мнению опрошенных «Коммерсантом» экспертов, передача проекта Сбербанку несет риски слияния «Гостеха» с инфосистемами банка. Таким образом, банк сможет фактически монополизировать взаимодействие государства с гражданами и бизнесом в рамках оказания финансовых услуг, страхования, услуг связи и других продуктов своей экосистемы.

Замгендиректор Softline по работе с национальными проектами Андрей Шолохов рассказал «Коммерсанту» о том, что бюджет разработки ГИС за полтора года можно оценить в 1,8-2 млрд руб., всей платформы — в 4-6 млрд руб. В федеральном проекте «Цифровое государственное управление» средний бюджет разработки одной схожей ГИС составляет порядка 6 млрд руб.

Впрочем, суммы бюджетов на создание ГИС по управлению госимуществом, ОМС и регистрации прав собственности в нацпроектах пока вовсе не представлены и не предусмотрены, отметил Андрей Шолохов. По его мнению, финансирование этих разработок может состояться как перераспределением бюджетов других проектов «Цифровой экономики», так и частично за счет средств Сбербанка.

Предлагая свое сотрудничество и участие в разработке и внедрении «Ростеха», руководители ВТБ, «Почты России» и «Ростелекома» в своем письме на имя премьера отметили, что новая цифровая госплатформа может быть сформирована на базе «Гособлака» с использованием уже сделанных в нее инвестиций.

Об экспериментальном запуске «Гособлака» CNews сообщал еще в конце августа 2019 г. Предложение ВТБ, «Почты России» и «Ростелекома» также не содержит «запросов на выделение каких-либо бюджетных средств», отметили представители компаний.

Как ранее сообщал CNews, затраты на реализацию «Гособлака» в 2019-2021 гг. были оценены в 47,6 млрд руб. Из них предполагалось потратить 7,45 млрд руб. в 2019 г., 17 млрд руб. в 2020 г. и в 2021 г. — еще 22,9 млрд руб.

Меньшая часть в 6,5 млрд руб. должна быть выделена из средств федерального бюджета, остальные расходы в сумме 41,1 млрд руб. должны взять на себя исполнители: «Ростелеком» и выбранные по конкурсу организации, которые смогли бы окупить затраты за счет оказания услуг госорганам по сервисной модели.

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