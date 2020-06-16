Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
Мобильность
Шпион в кармане — как мобильные устройства следят за пользователями под видом борьбы с COVID-19

Спецпроекты

Последний день регистрации на бесплатный вебинар «Хранение данных в крупной организации. Взгляд ИТ-руководителя»

Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции
18 июня 2020 г. CNews проведет бесплатный вебинар «Хранение данных в крупной организации. Взгляд ИТ-руководителя».

18 июня 2020 г. CNews проведет бесплатный вебинар «Хранение данных в крупной организации. Взгляд ИТ-руководителя».

Идет последний день регистрации на мероприятие.

Дата проведения 18 июня 2020 г.
Продолжительность вебинара: 40 мин.
Участие бесплатное по предварительному согласованию организатора.

Необходима предварительная регистрация.

На вебинаре будут рассмотрены:

  • Основные задачи, с которыми сталкивается ИТ-менеджер при организации сервиса по хранению данных;
  • Подходы к выбору технологий и покупке оборудования;
  • Построение системы взаимодействия с отделом закупок и контроля реализации проектов;
  • Вопросы автоматизации предоставления услуг;
  • Подходы к оценке эффективности и «биллинг».

Спикер: Алексей Никифоров, директор по технологиям, Hitachi Vantara, Россия и страны СНГ.

Алексей Никифоров более 15 лет работает в области информационных технологий. Возглавляет отдел технологических решений компании Hitachi Vantara. Совместно с командой профессиональных консультантов в сфере информационных технологий проводит цифровую трансформацию в ведущих компаниях России и СНГ. С отличием окончил МИФИ, факультет информационной безопасности.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: events@cnews.ru, Ольга Февралёва.

Другие материалы рубрики

Создатели суперкомпьютерной сети «Ангара» избавились от древних бомбоубежищ, чтобы не разориться на налогах

Abbyy рассекретила код своей библиотеки машинного обучения

ТПП предлагает выдавать российским разработчикам ПО льготные кредиты

Гонимый Америкой Huawei прорвался на первое место в мире по продажам смартфонов

Работники eBay с попустительства руководства устроили грандиозную травлю блогеров с угрозами и похоронными венками

Россия потратит 23,6 миллиарда на создание квантовых процессоров четырех разных типов

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как почистить салон автомобиля своими руками: советы ZOOM

Вентилятор или кондиционер: что лучше?

Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM

Обзор смартфона Honor 30 Pro+: Андроид под санкциями

Показать еще

Наука

Нанонити утроят автономность гаджетов

Графеновый датчик находит токсины в пище

Интернет тела: генная экспрессия под контролем

Кофе поможет роботам передвигаться по бездорожью
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе