Минкомсвязи кардинально меняет нацпрограмму «Цифровая экономика». Изменения исчисляются десятками

2803

Минкомсвязи подготовило список изменений, которые планируются к внесению в национальную программу «Цифровая экономика». Почти в каждом из входящих в ее состав федеральных проектов, включая «Цифровые технологии» будут скорректированы (и даже заменены на новые) цели и показатели.

Модифицированная национальная программа

Минкомсвязи России разработало проект изменений для нацпрограммы «Цифровая экономика». Об этом, как сообщает ресурс «Экспертный центр электронного государства», ведомство уведомило региональные власти в письме, разосланном в первой половине июня 2020 г.

В этом письме сказано, что предварительный срок утверждения всех изменений – сентябрь 2020 г. Они коснутся, в частности, направлений цифрового госуправления, импортозамещения ПО, поддержки сквозных технологий, информационной безопасности, развития центров обработки данных (ЦОД), а также 5G-сетей и технологий. Изменения подготовлены в рамках выполнения поручений заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, данных 5 мая 2020 г.

На момент публикации материала, по данным «Экспертного центра электронного государства», существовало несколько версий предлагаемых изменений. Они находятся в стадии обсуждения.

Изменения в федеральных проектов и целях нацпрограммы

Список корректировок открывает предложение по расширению федерального проекта «Цифровые технологии» из состава нацпрограммы «Цифровая экономика» за счет нового направления «Искусственный интеллект». Также предложено переименовать проект в «Искусственный интеллект и цифровые технологии» и добавить новую его цель – «Создание регуляторных, финансовых и технологических условий для развития и ускоренного внедрения отечественных продуктов, сервисов, решений на базе цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта, в экономике и социальной сфере».

Нацпрограмму «Цифровая экономика» ждут большие перемены

Предложено отказаться от цели национальной программы «Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 г.» в пользу новой цели «Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны)». Также Минкомсвязи предложило переформулировать цель «Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей». В новой интерпретации она звучит как «Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и преобразования приоритетных отраслей экономики и социальной сферы для предоставления государственных и муниципальных услуг, сервисов и функций для граждан и бизнеса». Цель «Разработка и внедрение национального механизма осуществления согласованной политики государств – членов Евразийского экономического союза» Министерство предложило заменить на «Разработку и внедрение национального механизма осуществления согласованной политики государств – членов Евразийского экономического союза при реализации планов в области развития цифровой экономики».

В дополнение к перечисленному Минкомсвязи предложило две новые цели федпроекта «Информационная безопасность». Это «Развитие отрасли информационной безопасности в Российской Федерации» и «Развитие кадрового потенциала в области обеспечения информационной безопасности и применения информационных технологий». Одновременно с этим цель Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств» из состава этого федпроекта было предложено заменить на «Повышение уровня информационной безопасности государственных информационных систем, взаимодействия государственных органов, граждан и организаций».

Развитие 5G-технологий и сетей

Корректировки, предложенные Минкомсвязи, затрагивают некоторые задачи и показатели федеральных проектов из состава нацпрограммы. Так, показатель «Количество отраслей экономики, в которых внедрено использование сетей связи 5G» из федпроекта проект «Информационная инфраструктура» переформулирован как «Количество городов Росси с численностью населения более 1 млн человек, на территории которых внедрены сети 5G/IMT-2020 на отечественном оборудовании и сети связи общего пользования». Согласно изменениям, общее число крупных городов, в которых появятся сотовые сети пятого поколения, должно составить 10 к 2024 г. При этом в вплоть до 2023 г. их число будет равно нулю.

Подключение к интернету СЗО и домохозяйств

Вместо существующего показателя «Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к интернету» из состава федпроекта «Информационная инфраструктура» Минкомсвязи предложила два новых – «Доля населенных пунктов с количеством жителей более 100 человек, в которых обеспечена техническая возможность подключения домохозяйств к широкополосному доступу в интернет» (необходимо достичь 97% к 2024 г.) и «Доля населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, в которых обеспечена техническая возможность подключения домохозяйств к широкополосному доступу в интернет» (целевой показатель – 85% к 2024 г).

Показатель «Доля социально-значимых объектов (СЗО) инфраструктуры, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к интернету, проценты» предложено упразднить в пользу показателя «Доля (СЗО), подключенных к широкополосному доступу в интернет, в соответствии с техническими требованиями». Он должен вырасти до 100% к 2021 г. – в 2020 г. он равен 64,34%.

Вместе с заменой одних показателей на другие Минкомсвязи вынесло предложение по исключению из состава федпроекта «Информационная инфраструктура» такие показатели, как: «Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к интернету», «Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к интернету» и «Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к интернету».

Их участь в случае принятия предложений разделит показатель «Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к интернету». Исключение перечисленных показателей обосновано тем, что все контракты с исполнителями в российских субъектах заключены комплексно по всем СЗО, без учета разбивки по их типам.

Вместе с этим от ведомства поступило предложение по исключению из федерального проекта показателей «Доля автомобильных дорог федерального значения, обеспеченных подвижной радиотелефонной связью (обеспечение вызова экстренных служб), процент», «Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (в т. ч. федеральных автомобильных дорог и железнодорожной инфраструктуры), оснащенных сетями связи с возможностью беспроводной передачи голоса и данных, процент».

Другие изменения в федпроекте «Информационная инфраструктура»

Минкомсвязи предложило внести в проект «Информационная инфраструктура» пять новых показателей. В их число вошли, в первую очередь, «Пропускная способность транзитного трафика на магистральных сетях связи, тбит/с» и «Доля вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов, обеспеченных необходимой информационно-коммуникационной внутренней инфраструктурой связи в соответствии с требованиями, процент».

Три оставшихся показателя – это: «Образовательные организации, территориальные избирательные комиссии и избирательные комиссии субъектов, которым обеспечен безопасный доступ к государственным информационным системам, тыс. шт.», «Доля населения, обеспеченного мобильным широкополосным доступом в интернет со скоростью не менее 1 Мбит/с» и «Доля отечественного оборудования, используемого при организации подключения СЗО к интернету».

Из федпроекта «Информационная инфраструктура» предложено исключить показатели «Наличие опорных центров обработки данных (ЦОД) в федеральных округах, количество», «Доля России в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных, проценты» и «Доля сертифицированных ЦОД, предоставляющих услуги органам государственной власти и местного самоуправления». Отказ от первого связан с отсутствием утвержденного определения опорных ЦОД, а от второго – с отсутствием статистической оценки объема мирового рынка услуг в сфере обработки и хранения информации. Причина упразднения третьего показателя – секвестирование финансирования в полном объеме на разработку и утверждение критериев по сертификации ЦОД.

В федпроекте появится новый показатель «Рост объема выручки от услуг российских дата центров, процент», который заменит собой исключаемый показатель «Мощность российских коммерческих ЦОД». За базовый показатель в 2020 г. будет принято 100%. При этом в 2021 г. рост объема должен составить 112%, в 2022 г. – 127%, в 2023 г. – 146%, а в 2024 г . – 171%.

Определенные изменения будут внесены и в цель «Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти на основе отечественных разработок» из состава федпроекта «Информационная инфраструктура». В частности, из нее будут исключены показатели «Реализованы не менее 10 цифровых платформ для основных предметных областей экономики» и «Доля российских данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в общем объеме данных ДЗЗ, используемых в российских геоинформационных системах». Дополнительно из цели будет убран показатель «Создана единая электронная картографическая основа (ЕЭКО), в том числе крупных масштабов, в целях наполнения государственной информационной системы ведения Единой электронной картографической основы (ГИС ЕЭКО)». Он, будет перенесен в другой федпроект – «Цифровое госуправление».

Импортозамещение в сфере ПО

Федпроект «Информационная безопасность» лишится показателей «Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, проценты» и «Доля закупаемого и (или) арендуемого государственными корпорациями, компаниями с государственным участием отечественного программного обеспечения, проценты». Причина их исключения в том, что они, по данным Минкомсвязи, не дают «адекватной оценки доли используемого отечественного программного обеспечения» и не отражают «реального состояния процесса импортозамещения».

Эти показатели предложено заменить на новый – «Объем рынка отечественного ПО». По планам Минкомсвязи, он должен достичь отметки в 1,46 трлн руб. в 2024 г. За базовый показатель берется оценка рынка по итогам 2019 г. – его объем составил 1,191 трлн руб.

Защищенность ГИС и информационная безопасность

Изменениям подвергнется и федеральный проект «Информационная безопасность». В частности, его показатель «Средний срок простоя государственных информационных систем (ГИС) в результате компьютерных атак, часов» будет заменен на «Количество ведомственных информационных систем, подключенных к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (Госсопка)». Это значение должно составить 90 к 2024 г., тогда как по итогам 2019 г. оно составляло 30. В письме Минкомсвязи сказано, что расчет действующего показателя осуществляется с использованием административных данных, по итогам сбора которых определено, что показатель не информативен, поскольку не отражает состояние защищенности ГИС от компьютерных атак.

На замену показателю «Объем затрат на продукты и услуги в области информационной безопасности» будет введен новый – «Увеличение объема затрат на продукты и услуги в области информационной безопасности, проценты». По итогам 2020 г. он должен достичь 105%, а к 2024 г. – 160%.

В дополнение к этому из федпроекта будет удален показатель «Доля населения, использовавшего отечественные средства защиты информации по субъектам Российской Федерации (в процентах от общей численности населения, использовавшего сеть «Интернет» в течение последних 12 месяцев, соответствующего субъекта)» и добавлен скорректированный показатель «Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности», а вместе с ним и новый показатель «Количество государственных информационных систем, объектов информатизации государственных, органов, прошедших независимый анализ защищенности (поиск уязвимостей периметра, проведение тестирования на проникновение)».

Цифровые технологии

По данным «Экспертного центра электронного государства», Минкомсвязи предложило исключить из состава федпроекта «Искусственный интеллект и цифровые технологии» (В настоящее время он называется «Цифровые технологии») три показателя: «Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий», «Увеличение объема выручки проектов (по разработке наукоемких решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения «сквозных» цифровых технологий компаниями, получившими поддержку в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» и «Количество РСТ-заявок по «сквозным цифровым технологиям организациями, получившими поддержку в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Это связано с пересмотром концепции реализации федерального проекта и системы мер поддержки.

С другой стороны, этот федпроект получит сразу семь новых показателей. В их число вошли: «Количество программных продуктов в реестре отечественного программного обеспечения (единиц в год)», «Объем средств сторонних инвесторов, привлеченных в проекты, профинансированные государственными венчурными фондами в сфере информационных технологий (млрд руб.)», «Количество прототипов ИТ-решений, разработанных компаниями (в том числе субъектами малого предпринимательства), получившими меры поддержки в рамках развития высокотехнологичных областей, (накопленным итогом) (единицы)», «Количество внедрений ИТ-решений, разработанных компаниями (в том числе субъектами малого предпринимательства), получившими меры поддержки в рамках развития высокотехнологичных областей (накопленном итогом) (единицы)», «Темпы роста объема продаж отечественного программного обеспечения (единиц в год)», «Доля средних и крупных компаний, использующих решения на базе искусственного интеллекта (процент)», и «Создание сквозных цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта, преимущественно на основе отечественных разработок, а также комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты развития».

Федпроект «Цифровое госуправление»

Федеральный проект, согласно предложенным Минкомсвязи изменениям, получит семь новых показателей, но при этом лишится пяти. В список показателей, подлежащих исключению, входят: «Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде», «Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)», «Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 г.», «Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений» и «Доля основных данных, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным)».

Список новых показателей федерального проекта: «Оценка уровня удовлетворенности качеством оказания государственных и муниципальных услуг в цифровом формате на ЕПГУ», «Доля массовых социально-значимых услуг, предоставляемых на ЕПГУ от общего количества таких услуг, доступных в электронном виде», «Доля обращений за получением госуслуг в электронном виде, не предусматривающих личного посещения», «Количество видов контрольно-надзорных функций, осуществляемых в соответствии с целевым состоянием», «Количество облачных сервисов, доступных государственным и муниципальным органам», «Количество работающих в сфере государственного и муниципального управления специалистов, прошедших обучение компетенциям цифровой экономики» и «Обеспечен запуск проектов в форме государственно-частного партнерства или государственно-частного взаимодействия».