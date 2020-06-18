Сотовые операторы пошли против власти. Они отказались строить сети 5G на российском оборудовании

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Операторы связи заблокировали предложение Минкомсвязи отложить строительство сетей 5G в России до 2024 г. и создавать их исключительно на российском оборудовании. Они раскритиковали эту идею, сославшись на то, что четырехлетняя задержка приведет к отставанию России от мировых лидеров во многих отраслях экономики.

Предложение не одобрили

Рабочая группа автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика» не согласовала предложение Минкомсвязи России о строительстве сотовых сетей исключительно на отечественном оборудовании. Как пишет «Коммерсант», в случае принятия этого предложения сети нового поколения появятся в России не ранее чем в 2024 г.

В рабочую группу АНО «Цифровой экономика» входят представители бизнеса, государства и операторов связи. По мнению последних, если оставить Россию без сетей 5G минимум до 2024 г. то это в итоге станет причиной значительного отставания от мировых лидеров в различных отраслях экономики, включая телекоммуникации.

Что предложило Минкомсвязи

Идея Минкомсвязи, против которой выступили операторы связи, заключалась во внесении изменений в федеральный проект «Информационная инфраструктура» из состава нацпрограммы «Цифровая экономика». Как сообщал CNews, ведомство выступило с предложением по кардинальному изменению этой программы, и часть нововведений касалось именно сетей пятого поколения.

Минкомсвязи оставить Россию без 5G до 2024 года. Операторы связи воспротивились этому

Действующая редакция федпроекта предполагает начало внедрения сетей 5G в 2020 г. в двух отраслях российской экономики, и к 2024 г. их число должно увеличиться до пяти. Поправки к проекту, предложенные Министерством, включают объединение и корректировку ряда его показателей. Так, показатель «Количество отраслей экономики, в которых внедрено использование сетей связи 5G» переформулирован как «Количество городов Росси с численностью населения более 1 млн человек, на территории которых внедрены сети 5G/IMT-2020 на отечественном оборудовании и сети связи общего пользования». Согласно изменениям, общее число крупных городов, в которых появятся сотовые сети пятого поколения, должно составить 10 к 2024 г. При этом в вплоть до 2023 г. их число будет равно нулю.

Связанные с 5G изменения в составе этого предложения обсуждались 10 июня 2020 г. на заседании профильной рабочей группы АНО «Цифровая экономика». Следует отметить, что Минкомсвязи разослало предложения по внесению изменений в нацпрограмму региональным властям 17 июня 2020 г. оставив в них пункты, которые не были согласованы на заседании рабочей группы.

По данным «Коммерсанта», Минкомсвязи уже выступало с инициативой заставить российских операторов связи использовать преимущественно отечественное 5G-железо. Об этом сказано в его проекте концепции создания и развития нового поколения связи в России, представленном в мае 2019 г., и на тот момент поставщиком такого оборудования предполагалось назначить госкорпорацию «Ростех».

Один голос решил все

Участники рабочей группы при рассмотрении предложенных Минкомсвязи России не пришли к единому мнению по этому вопросу. Голоса разделились поровну, и судьбу голосования решил один голос.

Он принадлежал руководителю рабочей группы, президенту Ассоциации больших данных и члену совета директоров оператора «Мегафон» Анне Серебрянниковой. Она проголосовала против, поскольку, по ее словам, возможность пользоваться связью пятого поколения, с учетом ее социальной значимости, должна быть у граждан и бизнеса уже с 2021 г., а не 2024 гг.

Анна Серебрянникова добавила, что предложения Минкомсвязи вызвали замечания представителей Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) и Минпромторга России. Она также отметила, что из этих предложений следует отложенный запуск полноценных сервисов для реального сектора экономики на срок не ранее 2025 г.

Мнение операторов связи

Вице-президент МТС по технике Виктор Белов уверен, что предложение Минкомсвязи означает перенос внедрения 5G до 2024 г. По его мнению, финансовое обеспечение создания сетей 5G следует заложить федпроекте уже на 2020 г. Мнение о том, что строительство сетей пятого поколения исключительно на российском железе и к 2024 г. может привести к существенному отставанию всех отраслей российской экономики от мировых лидеров выразил член совета директоров ряда компаний группы МТС Андрей Ушацкий, участвовавший в заседании рабочей группы.

Представители оператора «Вымпелкома» (бренд «Билайн») отметили, что к 2024 г. у России может появиться конкурентоспособное оборудование 5G, которое можно будет использовать при создании сотовых сетей. В то же время плану по развертыванию сетей пятого поколения не должны быть привязаны к срокам готовности этой техники. Представители Tele2 и «Мегафона» от комментариев отказались.

«Ростех» и отечественное железо для 5G

В начале февраля 2020 г. стало известно о готовности госкорпорации «Ростех», которую Минкомсвязи предложила в качестве основного поставщика 5G-оборудования, к разработке железа для российских сетей пятого поколении в партнерстве с концерном «Созвездие». На разработку было выделено 338 млн руб.

В середине февраля 2020 г., как сообщал CNews, «Ростех» и «Ростелеком» предложили потратить к 2024 г. 92 млрд руб. на разработку оборудования и сервисов 5G. Из этой суммы 20 млрд руб. выделит федеральный бюджет. Это стало известно из проекта дорожной карты по развитию сетей пятого поколения, оказавшегося в распоряжении CNews.

Авторы дорожной карты прогнозируют, что уровень технологической готовности отечественных решений для реализации сетей связи 5G, соответствующий актуальным релизам стандарта 3GPP, повысится с «2» в 2019 г. до максимальной отметки «9» в 2030 г.