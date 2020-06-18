Стартап экс-замминистра связи России разработал электробус для мира, охваченного пандемией. Видео

Стартап Arrival, основанный бывшим замминистра связи Денисом Свердловым, разработал электробус для перевозки пассажиров, пригодный для использования в период пандемии коронавируса. Его оснастили съемными сиденьями и пластиковыми перегородками для соблюдения социальной дистанции.

Русско-английский «противовирусный» автобус

Британская компания Arrival, стартап бывшего российского министра связи Дениса Свердлова, разработала пассажирский автобус Arrival Bus с нулевым уровнем выбросов. Приводимый в движение электромотором, он располагает средствами защиты пассажиров от распространения коронавируса путем соблюдения дистанции между ними.

Как сообщают разработчики, основным отличием Arrival Bus от современных автобусов и электробусов является наличие в его салоне специальных пластиковых перегородок между рядами сидений для снижения риска заболеть Covid-19. Сами сиденья можно быстро снять, что позволит уменьшить количество мест в салоне и увеличить дистанцию между пассажирами.

Электробус Дениса Свердлова

Технические характеристики Arrival Bus, включая дальность хода и вместимость салона, компания не раскрывает. Также нет информации о стоимости таких электробусов и сроках появления первых их экземпляров на дорогах общего пользования. По данным ресурса The Verge, разработка электробуса находится на стадии тестирования прототипа.

Особенности Arrival Bus

Помимо пластиковых перегородок и съемных сидений, Arrival Bus имеет ряд других отличий от большинства современных автобусов. В первую очередь, как отметили специалисты The Verge, это значительное количество дисплеев – экраны размещены не только внутри автобуса, но на и внешней стороне его корпуса.

Дисплеев в салоне Arrival Bus очень много

Расположенные снаружи боковые экраны могут, к примеру, отмечать двери, наиболее удобные для посадки, исходя из количества свободных мест вблизи них. Внутрисалонные дисплеи, размещенные сверху вдоль прохода, могут показывать информацию о предстоящих остановках, а также для показа рекламы.

Панорамная крыша в автобусах встречается нечасто

Дополнительно за кабиной водителя расположен вертикально ориентированный дисплей, выполняющий роль информационной панели. В распоряжении самого водителя тоже есть экран больших размеров, как в электрокарах Tesla, только установленный горизонтально, а над проходом в салоне интегрирована панорамная крыша.

Возможные конкуренты

Arrival – не единственная компания, выпускающая или разрабатывающая электробусы. Как пишет The Verge, в этом сегменте она столкнется с конкуренцией как минимум двух крупных производителей.

Испытания прототипа электробус Arrival Bus

К ним относятся, в том числе, крупный китайский производитель транспортных средств BYD, а также калифорнийская компания Proterra, которую ресурс TechCrunch назвал «Tesla из мира электробусов».

Директор по развитию Arrival Кваме Ньяннинг (Kwame Nyanning) сообщил The Verge, что компания осведомлена о проблемах, связанных с выходом на уже устоявшийся рынок, который, к тому же, тщательно регулируется. По его словам, Arrival уже ведет переговоры с потенциальными покупателями ее электробусов, но Ньяннинг не уточнил, какие компании входят в их число.

Британский стартап с российскими корнями

Компания Arrival была основана Денисом Сверловым в 2015 г. и поначалу носила название Charge R&D. Создание транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, проще говоря, электрокаров и теперь электробусов – это основное направление ее деятельности. Также компания занимается разработкой различных технологий для использования в электротранспорте.

Электробус Bus - не первая разработка Arrival

Как сообщал CNews, в середине января 2020 г. Arrival привлекла 100 млн евро в качестве инвестиций от Hyundai и Kia. 80 млн евро вложила Hyundai, оставшиеся 20 млн евро – Kia. В результате сделки стартап Свердлова был оценен в 3 млрд евро, Таким образом, Hyundai и Kia получат в стартапе 3,33%.

Основной актив Arrival – это технологии, программное обеспечение, модульные платформы и материалы, позволяющие собирать из всего этого электромобили собственного производства. Средства Hyndai и Kia стартап вложит в развитие производства – в частности, у компании есть собственный завод в городе Банбери (Великобритания), и она хочет создать сеть микрофабрик вблизи ряда крупных городов мира, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Также у компании есть центры разработок в Великобритании, Германии, Израиле, России и США. Головной офис компании находится в Лондоне.

Корейские автопроизводители, в свою очередь, получили возможность работать с Arrival. С использованием технологий стартапа они будут разрабатывать собственные коммерческие автомобили, в том числе и среднеразмерные грузовики, с нулевым уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу. Сроки появления первых электромобилей совместной с Hyundai и Kia разработки в продаже представители Arrival не уточнили, сообщив лишь, что их выход состоится через несколько лет.

В конце января 2020 г. стартап Свердлова заключил сделку о поставке партии своих коммерческих электромобилей американской логистической компании United Parcel Service (UPS). Объем поставок, по условиям сделки, составит 10 тыс. автомобилей.

UPS будет использовать электрокары Arrival в Европе, Великобритании и Северной Америки. Стороны, как сказано на официальном сайте Arrival, договорились о поставках автомобилей в период с 2020 по 2024 гг., к тому же за UPS закреплено право дополнительно заказать еще 10 тыс. машин.

Предприниматель и немного замминистра

Денис Свердлов родился в 1978 г. в Санкт-Петербурге, окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В 1995 г. работал системным администратором завода «Метиз», в 1997 г. – консультантом по внедрению ERP систем компании МКД (Санкт-Петербург). В 2000 г. организовал собственную компанию по внедрению ERP-систем IT Vison.

Денис Свердлов

В 2003 г., после слияния компаний IT Vision и «Корус Консалтинг», стал управляющим партнером объединенной компании. Руководил проектами по оптимизации бизнес-процессов и внедрению ИТ-систем (документооборот, ERP, системы электронного обмена документами, аналитические системы BI, бюджетирование, системная интеграция) для крупнейших компаний в отраслях розничной торговли (Metro, ЦУМ), телеком («Связьинвест», «Главный радиочастотный центр РФ»), финансы, логистика, строительство, транспорт.

До запуска в 2015 г. стартапа Arrival Денис Свердлов в период с 2007 по 2012 г. был первым директором компании «Скартел», известной под брендом Yota. В июле 2012 г. постановлением бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева Свердлов был назначен на пост замминистра связи. На этой должности он курировал ряд крупных инициатив. Так, он занимался введением в России принципа переносимости мобильного номера (MNP) между операторами связи.

В августе 2013 г. Денис Свердлов ушел в отставку, перейдя на должность советника. Официально это объяснялось вступлением в силу закона о запрете иметь иностранные активы чиновникам и членам их семей и наличием у супруги Свердлова зарубежного банковского счета. С этого поста он ушел в конце 2013 г., а в октябре он был утвержден на должность председателя совета директоров компании «Росэлектроника», входящей в госкорпорацию «Ростех».