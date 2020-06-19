В России ИТ-оттепель: Вместо отечественного ПО на смартфоны будут предустанавливать только иконки для его скачивания

ФАС подготовила новый проект постановления о предустановке российского ПО, в котором позволила заменить программы на иконки для их скачивания. Документ будет принят 1 июля 2020 г, а закон о предустановке российского софта вступит в силу 1 января 2021 г.

Послабления в законе

На смартфонах для российского рынка вместо предустановленных отечественных приложений могут появиться иконки для их самостоятельного скачивания пользователями. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на новую версию проекта постановления Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).

Это означает, что в новые смартфоны не будут предустанавливаться приложения, а пользователям не придется тратить время на их удаление, если пользоваться ими они не планируют. Иконка перенаправит их в магазин приложений – Google Play для Android, App Store для iOS, App Gallery для смартфонов Huawei. Обновленную версию проекта постановления ФАС направила на рассмотрение в Правительство России.

Предустановка российского ПО на смартфоны может стать необязательной

ФАС планирует принять проект постановления до 1 июля 2020 г. По словам замруководителя ФАС Анатолия Голомолзина, изменения вступят в силу непосредственно вместе с законом о предустановке российского ПО. Напомним, что вступление в силу нормы о предустановке российского ПО было перенесено с 1 июля 2020 г. на 1 января 2021 г. в связи с пандемией коронавируса.

Как со всем этим связана Apple

Требования ФАС напрямую связаны с федеральным законом № 425-ФЗ о предустановке такого рода ПО, получившим в интернете и СМИ неформальное название «закон против Apple». Президент России Владимир Путин подписал его 3 декабря 2019 г.

Такое название закон получил потому, что Apple не позволяет предустанавливать сторонние приложения на свои гаджеты, будь то смартфоны, планшетные компьютеры или ноутбуки. По данным неназванного источника «Коммерсанта», замена приложений на иконки для их скачивания – это уступка Apple, но представители компании отказались комментировать это.

Ведомство все отрицает

Представители ФАС 19 июня 2020 г. заявили, что в итогом варианте требований по предустановке российского софта на гаджеты никаких послаблений и уступок компаниям не будет. Сроки принятия документа остались прежними, как и сроки вступления его в силу – 1 июля 2020 г. и 1 января 2021 г. соответственно.

«После проведения общественного обсуждения в проект были внесены правки юридически-технического характера, все существенные положения проекта остались без изменений. Никому из участников рынка проектом не предоставляется преимущественных условий, в том числе компании Apple, и ни смягчений требований, ни специальных условий в проект не вносилось», – сказано в сообщении ФАС.

Изменения могли затронуть не все гаджеты

Нововведения в проект постановления ФАС могли коснуться далеко не всех устройств, которые описаны в законе о предустановке отечественного софта. Увидеть иконки на скачивания вместо приложений можно было бы только на экранах смартфонов, компьютеров, ноутбуков и смарт-ТВ.

Это означает, что умные часы, планшетные компьютеры и другие устройства, даже если бы послабления были утверждены, по-прежнему должны были бы поставляться в Россию с предустановленным российским ПО. В этой связи предположение об уступке Apple может оказаться неверным, поскольку в ассортименте компании есть как смарт-часы (Watch), так и планшеты (iPad)

Прочие требования ФАС

Согласно новому проекту Федеральной антимонопольной службы, требования ведомства к самим программам для предустановки тоже не изменились. Они иметь не менее 100 тыс. скачиваний или ежедневную аудиторию в 100 тыс. уникальных пользователей, а также способствовать распространению социально значимой информации и духовно-нравственных ценностей и принадлежать зарегистрированной в России компании, подконтрольной гражданам России.

Список с названиями приложений, соответствующих всем требованием, на момент публикации материала в свободном доступе отсутствовал. Тем не менее, известно, что программы будут поделены на 13 категорий, среди которых: поисковики, навигаторы, антивирусы, приложение госуслуг, онлайн-кинотеатры, мессенджеры и соцсети, сервисы облачного хранения, офисное ПО, новостные агрегаторы и голосовые помощники.

На компьютеры нужно будет установить приложения из 12 категорий – исключение составит лишь голосовой помощник. К смарт-ТВ требования другие на них надо будет ставить программы из трех категорий – онлайн-кинотеатры, сервисы просмотра обязательных общедоступных каналов и новостной агрегатор.

Минэкономразвития против поправок

В конце апреля 2020 г., как сообщал CNews, с критикой на предустановку российского ПО на гаджеты обрушилось Минэкономразвития России . В отзыве ведомства сказано, требования ФАС по предустановке российского ПО подразумевают инсталляцию этого софта в уже произведенные и законтрактованные гаджеты. Это может отразиться в первую очередь на производителях, заключающих долгосрочные контракты как с разработчиками ОС, так и с поставщиками – необходимость заключать новые контракты несет за собой риск увеличения расходов.

В то же время ретейлеры в случае принятия законопроекта ФАС рискуют недополучить определенную часть прибыли, поскольку им придется предлагать покупателям гаджеты, целостность упаковки которых была нарушена для установки на них российского софта. Кроме того, такие устройства из-за обилия установленного ПО могут работать медленнее обычного, что тоже может отрицательно сказаться на интересе к ним со стороны потенциальных покупателей.