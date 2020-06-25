Минкомсвязи попросило сделать его главным по программе «Цифровая экономика»

Новым полномочиям министерства – новый правовой статус

За Минкомсвязи предлагается закрепить обязанности исполнителя национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», регулятора системы биометрической идентификации граждан, оператора реестров российского и евразийского ПО, а также организатора видеонаблюдения за выборами и другие полномочия.

Проект постановления Правительства «О внесении изменений в положение о министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», подготовленный непосредственно в Минкомсвязи, выложен на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru, и в настоящее время находится в стадии общественного обсуждения.

Предполагается, что с принятием этого постановления ныне действующее положение о Минкомсвязи, утвержденное Правительством 2 июня 2008 г., будет приведено в соответствие с нормативными правовыми актами, говорится в пояснительной записке к документу.

Передача ведомству полномочий по осуществлению «Цифровой экономики» предполагает, что в ведении Минкомсвязи перейдет распределение бюджета этой национальной программы.

Ранее CNews сообщал о том, что в начале 2019 г. Совет при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам сократил расходы программы «Цифровая экономика» на период 2018-2024 гг. более чем в два раза, до 1,634 трлн руб. Из них 1,1 трлн руб. выделит федеральный бюджет, 535 млрд руб. будут взяты из внебюджетных источников.

Сфера полномочий Минкомсвязи

Согласно документу, за Минкомсвязи предлагается закрепить обязанности регулятора в сфере идентификации граждан России на основе биометрических персональных данных, а также уполномоченного федерального органа по формированию и ведению российского и евразийского реестров программного обеспечения.

Обновленное постановление «О Минкомсвязи» отразит все современные обязанности ведомства

В рамках этих задач ведомство будет определять единую политику и координацию управления единой архитектурой государственных цифровых платформ и данных, а также исполнять роль главного распорядителя профильными бюджетными средствами и главного администратора профильных доходов бюджета и получателя профильных бюджетных средств.

Минкомсвязи будет обеспечивать обмен информацией и оперативное взаимодействие с властями и отраслевыми организациями в случае масштабных аварийных и чрезвычайных ситуаций в Рунете и других информационных сетях, «а также при выполнении специальных задач» по указанию Президента и Правительства России, говорится в проекте.

В Минкомсвязи будет организован ведомственный ситуационный центр для выполнения спецзадач по указанию Президента и Правительства России. Центр обеспечит сбор, обработку и хранение данных об инфраструктуре ИКТ, данных ГИС, средств информационной безопасности, реализации отраслевых проектов в режиме реального времени, а также взаимодействие с федеральными властями и подведомственными подразделениями.

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»

В качестве ведомства, ответственного за подготовку и реализацию нацпрограммы «Цифровая экономика», Минкомсвязи будет принимать участие в разработке и реализации планов цифровой трансформации государственных органов учреждений, корпораций и фондов. Сюда же входит согласование ведомственных программ цифровой трансформации госуорганов, мониторинг и подготовка отчетов по реализации этих программ.

На Минкомсвязи возлагается обеспечение реализации и масштабирования пилотных проектов и «лучших практик» по технологическому развитию цифровой экономики, координация согласованной политики государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по развитию цифровой экономики через создание «общей цифровой среды доверия», а также формирование общей политики по созданию такой среды с другими государствами и интеграционными объединениями.

В рамках нацпрограммы ведомство обязано развивать и внедрять цифровые сервисы и платформы для работы с данными в рамках образования и развития «единой экосистемы цифровой экономики для обеспечения потребностей власти, бизнеса и граждан», обеспечивать создание цифровых кросс-отраслевых консорциумов на базе российских интернет-компаний, банков, операторов связи (в том числе почтовой), операторов платежных систем, участников финансового рынка, государственных компаний и корпораций.

Министерство займется упорядочиванием механизмов производства цифровых данных и обработки больших данных, разработкой и внедрением стандартов, а также координацией взаимодействия государственных технологических платформ, прикладных интернет-сервисов, аналитических и информационных систем с организациями и гражданами.

На министерство возлагаются функции разработчика единой политики цифрового развития процессов госуправления, внедрения цифровых технологий и платформ в госуправлении, координатора подготовки и реализации планов госкорпораций и компаний с госучастием по переходу на российское ПО, а также мониторинг эффективности использования ГИС.

Минкомсвязи будет отвечать за организацию видеонаблюдения, интернет-трансляции и хранение видеозаписей на выборах в органы государственной власти.

На министерство возлагается формирование квалификационных требований к руководящему составу, занятому внедрением ИТ в госорганах, а также ведение реестра аккредитованных организаций в области ИТ. Минкомсвязи также будет отбирать организации, имеющие право на господдержку в рамках возмещения затрат на создание и реконструкцию ИТ-технопарков.