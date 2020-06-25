CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в транспортной отрасли

Суммарная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль в 2019 г. увеличилась на 17% до ₽34,5 млрд. Порог входа вырос на 83% почти до ₽86 млн. В списке главных ИТ-трендов переход на цифровые платформы, использование автономного транспорта и создание цифровых двойников, рост популярности иммерсивных технологий, нейронных сетей, искусственного интеллекта и машинного анализа, транспортной телематики.

Рынок ИТ на транспорте вырос на 17%

CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в транспортной отрасли. По итогам 2019 г. суммарная выручка его участников составила ₽34,5 млрд, что на 17% больше, чем в 2018 г. 47% этой суммы приходится на топ-5 игроков рынка. В топ-5 вошли «Рамакс Груп» (₽5,3 млрд), «Крок» (₽3,8 млрд), «ЗащитаИнфоТранс» (₽2,6 млрд), АО «ГЛОНАСС» (₽2,55 млрд) и BIA-Technologies (₽1,9 млрд). Порог входа в рейтинг увеличился на 83% почти до ₽86 млн.

Российский рынок ИТ на транспорте ступил на путь консолидации. Одна из причин — выход на него крупных игроков-монополистов, в частности из банковского и ИТ-сектора, таких как Сбербанк и «Яндекс». Главными стимулами для развития в 2019 г. стали стабильный рост пассажиропотока, особенно в авиации, удорожание топлива, борьба за транзитные потоки, увеличение объемов грузоперевозок и стремление всех участников рынка снизить издержки.

В российской транспортной отрасли давно автоматизированы основные производственные и финансовые бизнес-процессы. Трансформация на сегодня заключается больше в обеспечении интеграции систем разных производителей, обеспечении сквозных бизнес-процессов, использовании средств онлайн-мониторинга производственных процессов с точки зрения оперативного контроля от верхнеуровневых показателей до детальных.

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ для транспортных компаний 2019

№ 2019 № 2018 Компания Город Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2019 г., ₽тыс. Совокупная выручка от ИТ-проектов в транспортной отрасли в 2018 г., ₽тыс. Рост выручки 2019/2018 1 2 Рамакс Груп Санкт-Петербург 5 298 074 3 206 407 65,2% 2 1 Крок Москва 3 776 298 3 399 665 11,1% 3 5 ЗащитаИнфоТранс Москва 2 630 916 1 987 606 32,4% 4 3 АО ГЛОНАСС Москва 2 553 970 2 464 267 3,6% 5 4 BIA-Technologies Санкт-Петербург 1 882 465 2 017 288 -6,7%

Источник: CNews Analytics, 2020

C полными результатами рейтинга можно ознакомиться в обзоре «ИТ в транспортной отрасли 2020».

Главные тренды

Крупные компании переходят на цифровые платформы. Появляются первые кейсы использования автономного транспорта в области складской логистики, на производственных предприятиях и даже на улицах. Важное направление — создание цифровых двойников как транспортных средств, так и более сложных систем, например, железнодорожной сети. Набирают популярность иммерсивные технологии, нейронные сети, искусственный интеллект и машинный анализ. Успешно развивается транспортная телематика. Благодаря цифровизации более простой и доступной даже небольшим компаниям становится логистика. У потребителей появляется возможность не просто ждать доставки заказанного товара, а наблюдать за его движением в режиме онлайн.

Несмотря на негативные события начала 2020 г., развитие цифровых технологий на транспорте продолжится. Волна спроса на решения, связанные с обеспечением безопасности и контролем применения средств индивидуальной защиты в общественном транспорте, а также решения для оптимизации логистики «последней мили», уже пошла на спад. Впереди можно ожидать роста в области ИТ-поддержки бизнес-процессов организаций и в государственных проектах цифровизации логистики и построения умной инфраструктуры.

Подробнее читайте в обзоре «ИТ в транспортной отрасли 2020».