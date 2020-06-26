Павел Дуров подписал капитуляцию перед властями США

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Павел Дуров и SEC заключают мировое соглашение

В суд Южного округа штата Нью-Йорк поступил проект мирового соглашения по иску Американской комиссии по ценным бумагам (SEC) к компании Telegram Group, принадлежащей братьям Павлу и Николаю Дуровым, и и ее «дочке» - Ton Issuer. SEC договорилась с ответчиками об условиях, на которых они откажутся от выпуска собственной криптовалюты.

Какие обязательства взяли на себя создатели Telegram перед властями США

Согласно проекту мирового соглашения, Telegram должен будет вернуть инвесторам проекта TON 72% от вложенных средств – $1,224 млрд. Большая часть этой суммы, $1,193 млрд, должна быть возвращены незамедлительно либо, в случае согласия инвесторов, будет оформлена в виде займов. Еще $30,6 млн Telegram выплатит инвесторам в течение трех лет с возможностью продления этого срока еще на один год.

Также Telegram выплатит американским властям штраф в размере $18,5 млн, обязуется в течение трех лет информировать SEC о своих намерениях в отношении выпуска криптовалют и криптоактивов, и берет на себя обязательство не нарушать американский закон о ценных бумагах.

Создатель Telegram Павел Дуров договорился властями США об отказе от выпуска криптовалюты Gram. Дуров вернет инвесторам проекта $1,224 млрд и выплатит штраф в размере $16 млн

Павел Дуров в своем Telegram-канале подтвердил факт заключения соглашения с американскими властями. Он также добавил, что его компания уже вернула инвесторам более чем $1,2 млрд.

Ранее Дуров говорил, что его команда более не будет участвовать проектах, связанных с TON. Но он не исключил появления проектов, использующих данную технологию. В том числе в мае 2020 г. появился проект Free Ton Community, который предполагает выпустить и бесплатно распространить 5 млрд токенов Ton Crystal.

Павел Дуров и Сербия

Интересно, что в материалах американского суда присутствует перевод документов с английского на сербский язык, а также свидетельство нотариуса из Белграда (столицы Сербии) о том, что они были зачитаны Павлу Дурову. При этом Дуров имеет сейчас гражданство островного государства Сент-Китс и Невис.

Как создатель Telegram пытался запустить свою криптовалюту

О планах создателей мессенджера Telegram создать собственную блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) и работающую на ней криптовалюту Gram стало известно в начале 2018 г. Ожидалось, что скорость обработки транзакций в TON будет значительно выше, чем у существующих блокчейн-платформ наподобие Bitcoin и Etherium, благодаря чему криптовалюта Gram станет удобной в использовании и получит массовую популярность.

Тогда же Telegram провел два раунда первичного размещения токенов (ICO), в ходе которых было привлечено $1,7 млрд. Планировалось, что токены, проданные на ICO, после запуска криптовалюты Gram можно будет обменять на нее в пропорции 1:1. В ходе размещения было продано 2,9 млрд токенов, а после запуска Gram планировалось выпустить 5 млрд единиц новой криптовалюты.

В ICO принял участие 181 покупатель, в том числе 39 покупателей из США потратили в общей сложности $424,5 млн. В России токены Telegram приобрели бывший вице-премьер Михаил Абызов, миллиардер Роман Абрамович, основатель компании «Вимм-билль-данн» Давид Якобашвили, основатель платежной системы Qiwi Сергей Солонин и другие инвесторы.

Власти США против криптовалюты Telegram

TON и Gram должны были быть запущены до 31 октября 2019 г., в противном случае инвесторам обещали вернуть большую часть вложенных ими средств. Однако осенью 2019 г. SEC обратилась с иском против Telegram с требованием запретить выпуск Gram, поскольку она является незарегистрированной ценной бумагой, и обязательством вернуть средства инвесторов. Суд принял временные обеспечительные меры о запрете выпуска TON.

После этого Telegram договорился со своими инвесторами о переносе крайнего срока запуска Gram на 30 апреля 2020 г. Но в марте 2020 г. американский суд принял предварительное решение, признав Gram криптовалютой и запретив передачу токенов инвесторам.

После этого Дуров пытался спасти проект и найти различные способы договориться с инвесторами, предлагая им на выбор либо вернуть сразу 72% от вложенных средств, либо вернуть через год 72% от вложенных средств с доходностью 52,7% годовых, либо получить долю от возможной продажи мессенджера Telegram.

Также Telegram просил суд ограничить действие запрета на приобретение Gram только в отношении американских инвесторов, но получил отказ. В итоге в мае 2020 г. Дуров заявил об отказе от выпуска Gram. Основатель Telegram также посетовал на несправедливость, при которой власти США, страны, где живут всего 4% от мирового населения, диктуют правила поведения всему остальному миру.