Власти хотят обрабатывать персональную биометрию без письменного согласия россиян

Экспериментальный отказ от бумаги

Минэкономразвития России (МЭР) предложило исключить требование обязательного письменного согласия гражданина на обработку его биометрических персональных данных при внедрении экспериментальных правовых режимов в рамках законопроекта «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», о котором CNews впервые рассказал в начале 2019 г.

Законопроект по внесению соответствующих правок в закон «О персональных данных» опубликован на сайте нормативных правовых актов regulation.gov.ru. Согласие гражданина на обработку его персональной биометрии по-прежнему обязательно, но необходимость его подачи в письменном (бумажном) виде входит в список «требований, препятствующих появлению или апробации соответствующих цифровых инноваций», отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов документа, внесение дополнений в законопроект о «регуляторных песочницах», в частности, отказ от необходимости письменного согласия на обработку персональных данных в правовых экспериментах, позволит задействовать систему дистанционной биометрической идентификации, например, для заключения договоров с операторами связи без личного визита в салон связи. В министерстве отметили, что к организациям, которые примут участие в эксперименте, будут предъявляться специальные требования по контролю и надзору за персональными данными.

Наряду с отказом от обязательного письменного согласия на обработку персональных данных, законопроект о внесении правок в закон о «регуляторных песочницах» предлагает и другие «изъятия из отдельных требований законодательства» для проведения экспериментов по развитию цифровых технологий.

В пояснительной записке к документу отмечено, что перечень предлагаемых к «изъятию» законодательных требований может быть неприменим «в рамках экспериментальных правовых режимов». В перечень, в частности, включены правки в области медицинской деятельности; телекоммуникаций; проектирования, производства и эксплуатации высокоавтоматизированного транспорта, включая беспилотники, транспортные и логистические услуги; внедрение систем искусственного интеллекта при предоставлении услуг.

Резка законов под цифровые эксперименты

В рамках отказа от обязательного письменного согласия гражданина на обработку его персональной биометрии предлагается внесение изменений в ст. 4 закона № 52-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г., где в положении ч. 1 ст. 11 («Биометрические персональные данные …могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных») вносится послабление по программе экспериментального правового режима.

Абонент сможет заключить договор с оператором связи без договора на бумаге

Еще ряд правок в закон «О персональных данных» предлагается для обеспечения «юридической возможности использования технологий «интернета вещей», виртуальной реальности, электронных платежей и удаленной идентификации» – например, для автоматизации процессов бронирования номера гостиницы, заселения, регистрации и обслуживания гостя при запуске роботизированных гостиниц без физического присутствия персонала.

В ст. 3 закона №126-ФЗ «О связи» от 7 июля 2003 г. вносится дополнение о том, что для положений п. 1 ст. 44 (требования к помещениям и достоверности сведений об абоненте при заключении договора об оказании услуг) и пп. 3, 4 ст. 63 («Тайна связи») этого закона установлен иной порядок в рамках программы экспериментального правового режима. Подлинность личности будет определяться «посредством инструментов биометрической идентификации и иных современных методов удаленной идентификации», отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

Изменения предлагаются в целях «защиты абонентов сотовой связи и клиентов банков от мошеннических звонков, направленных на хищение денежных средств граждан с помощью методов социальной инженерии».

В сфере телемедицины документ предлагает дополнить упоминание экспериментального правового режима в ст. 3, п. 22 ст. 2, ч. 7 ст. 20, ч. 2-4, 6 ст. 36.2 закона №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», для снятия ограничений, запрещающих «проведение медицинских осмотров, установление диагноза, назначение лечения и проведение дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента, а также проведение идентификации с применением телемедицинских технологий».

Для реализации экспериментальных сервисов грузовых перевозок с использованием беспилотных летательных аппаратов с грузоподъемностью до 500 кг предлагается внесение изменений в ряд положений Воздушного кодекса России.

Наконец, для коммерческого использования беспилотного наземного транспорта предлагается в рамках проведения экспериментов приостановить действие нормы законодательства о безопасности дорожного движения в части запрета на эксплуатацию автомобилей без водителя. Дополнительные изменения по этим проектам также предлагается внести в законы «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другие.

Экспериментальные правовые режимы и цифровые технологии

Инициированный Правительством России законопроект о «регуляторных песочницах» регламентирует правовые основы экспериментальных правовых режимов в сфере инноваций. Документ был принят Госдумой в первом чтении 12 мая 2020 г. и в настоящее время находится в стадии доработки ко второму чтению.

Законопроект устанавливает возможность экспериментальных правовых режимов в таких сферах как медицина, фармацевтика транспорт (включая беспилотный), электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, финансы, дистанционная торговля, строительство, государственные и муниципальные услуги и госконтроль (надзор), промышленность.

На протяжении эксперимента в «песочнице» будет действовать определенная регуляторная модель. После эксперимента власти примут решение о распространении тех моделей, которые оказались успешными, на всю страну. Чтобы понять, успешным ли был тот или иной эксперимент, его результаты будут сравниваться с теми, которые показывают проекты вне «песочницы», а также в других странах.

По данным законопроекта «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций», максимальный срок работы экспериментального режима может достигать трех лет. Если эксперимент успешный, уполномоченный орган должен принять решение о запуске процесса изменения законодательства. Если на эксперимент было подано 10 и более жалоб от партнеров, то такой эксперимент будет заморожен или отменен. Пострадавшие стороны смогут взыскать компенсацию через суд.

Реализовать свой проект в «песочнице» смогут юридические лица, индивидуальные предприниматели, госорганы и органы местного самоуправления. По желанию авторов проекта для него может быть организована отдельная «песочница», или же он будет включен в групповой эксперимент.