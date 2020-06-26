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Спецпроекты

Власти хотят обрабатывать персональную биометрию без письменного согласия россиян

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
Минэкономразвития предложило узаконить возможность обработки персональной биометрической информации без письменного согласия граждан в рамках экспериментов с новыми правовыми режимами. Подготовлена соответствующая поправка в закон «О персональных данных».

Экспериментальный отказ от бумаги

Минэкономразвития России (МЭР) предложило исключить требование обязательного письменного согласия гражданина на обработку его биометрических персональных данных при внедрении экспериментальных правовых режимов в рамках законопроекта «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», о котором CNews впервые рассказал в начале 2019 г.

Законопроект по внесению соответствующих правок в закон «О персональных данных» опубликован на сайте нормативных правовых актов regulation.gov.ru. Согласие гражданина на обработку его персональной биометрии по-прежнему обязательно, но необходимость его подачи в письменном (бумажном) виде входит в список «требований, препятствующих появлению или апробации соответствующих цифровых инноваций», отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов документа, внесение дополнений в законопроект о «регуляторных песочницах», в частности, отказ от необходимости письменного согласия на обработку персональных данных в правовых экспериментах, позволит задействовать систему дистанционной биометрической идентификации, например, для заключения договоров с операторами связи без личного визита в салон связи. В министерстве отметили, что к организациям, которые примут участие в эксперименте, будут предъявляться специальные требования по контролю и надзору за персональными данными.

Наряду с отказом от обязательного письменного согласия на обработку персональных данных, законопроект о внесении правок в закон о «регуляторных песочницах» предлагает и другие «изъятия из отдельных требований законодательства» для проведения экспериментов по развитию цифровых технологий.

В пояснительной записке к документу отмечено, что перечень предлагаемых к «изъятию» законодательных требований может быть неприменим «в рамках экспериментальных правовых режимов». В перечень, в частности, включены правки в области медицинской деятельности; телекоммуникаций; проектирования, производства и эксплуатации высокоавтоматизированного транспорта, включая беспилотники, транспортные и логистические услуги; внедрение систем искусственного интеллекта при предоставлении услуг.

Резка законов под цифровые эксперименты

В рамках отказа от обязательного письменного согласия гражданина на обработку его персональной биометрии предлагается внесение изменений в ст. 4 закона № 52-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г., где в положении ч. 1 ст. 11 («Биометрические персональные данные …могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных») вносится послабление по программе экспериментального правового режима.

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Абонент сможет заключить договор с оператором связи без договора на бумаге

Еще ряд правок в закон «О персональных данных» предлагается для обеспечения «юридической возможности использования технологий «интернета вещей», виртуальной реальности, электронных платежей и удаленной идентификации» – например, для автоматизации процессов бронирования номера гостиницы, заселения, регистрации и обслуживания гостя при запуске роботизированных гостиниц без физического присутствия персонала.

В ст. 3 закона №126-ФЗ «О связи» от 7 июля 2003 г. вносится дополнение о том, что для положений п. 1 ст. 44 (требования к помещениям и достоверности сведений об абоненте при заключении договора об оказании услуг) и пп. 3, 4 ст. 63 («Тайна связи») этого закона установлен иной порядок в рамках программы экспериментального правового режима. Подлинность личности будет определяться «посредством инструментов биометрической идентификации и иных современных методов удаленной идентификации», отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

Изменения предлагаются в целях «защиты абонентов сотовой связи и клиентов банков от мошеннических звонков, направленных на хищение денежных средств граждан с помощью методов социальной инженерии».

В сфере телемедицины документ предлагает дополнить упоминание экспериментального правового режима в ст. 3, п. 22 ст. 2, ч. 7 ст. 20, ч. 2-4, 6 ст. 36.2 закона №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», для снятия ограничений, запрещающих «проведение медицинских осмотров, установление диагноза, назначение лечения и проведение дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента, а также проведение идентификации с применением телемедицинских технологий».

Для реализации экспериментальных сервисов грузовых перевозок с использованием беспилотных летательных аппаратов с грузоподъемностью до 500 кг предлагается внесение изменений в ряд положений Воздушного кодекса России.

Наконец, для коммерческого использования беспилотного наземного транспорта предлагается в рамках проведения экспериментов приостановить действие нормы законодательства о безопасности дорожного движения в части запрета на эксплуатацию автомобилей без водителя. Дополнительные изменения по этим проектам также предлагается внести в законы «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другие.

Экспериментальные правовые режимы и цифровые технологии

Инициированный Правительством России законопроект о «регуляторных песочницах» регламентирует правовые основы экспериментальных правовых режимов в сфере инноваций. Документ был принят Госдумой в первом чтении 12 мая 2020 г. и в настоящее время находится в стадии доработки ко второму чтению.

Законопроект устанавливает возможность экспериментальных правовых режимов в таких сферах как медицина, фармацевтика транспорт (включая беспилотный), электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, финансы, дистанционная торговля, строительство, государственные и муниципальные услуги и госконтроль (надзор), промышленность.

На протяжении эксперимента в «песочнице» будет действовать определенная регуляторная модель. После эксперимента власти примут решение о распространении тех моделей, которые оказались успешными, на всю страну. Чтобы понять, успешным ли был тот или иной эксперимент, его результаты будут сравниваться с теми, которые показывают проекты вне «песочницы», а также в других странах.

По данным законопроекта «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций», максимальный срок работы экспериментального режима может достигать трех лет. Если эксперимент успешный, уполномоченный орган должен принять решение о запуске процесса изменения законодательства. Если на эксперимент было подано 10 и более жалоб от партнеров, то такой эксперимент будет заморожен или отменен. Пострадавшие стороны смогут взыскать компенсацию через суд.

Реализовать свой проект в «песочнице» смогут юридические лица, индивидуальные предприниматели, госорганы и органы местного самоуправления. По желанию авторов проекта для него может быть организована отдельная «песочница», или же он будет включен в групповой эксперимент.



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