У облачного бизнеса «Яндекса» новый руководитель

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«Облако» под новым руководством

Компания «Яндекс» объявила о назначении Алексея Башкеева на должность руководителя структурного подразделения «Яндекс.Облако». Должность операционного директора облачного бизнеса «Яндекса» по-прежнему остается за Олегом Коверзневым, который продолжит заниматься развитием бизнеса «Яндекс.Облака».

Ян Лещинский, который занимался развитием «Облака» с самого начала проекта в 2017 г., намерен вернуться в США к своей семье, но при этом продолжит консультировать компанию в ближайшие месяцы, рассказали CNews в «Яндексе».

«Облако под руководством Яна выросло в полноценный бизнес: мы видим явный спрос со стороны как крупного, так и среднего бизнеса всех отраслей на наши облачные продукты. За два года команда продемонстрировала значительный прогресс, запустив на платформе 29 сервисов в области хранения и обработки данных, инструментов для разработки и машинного обучения», — сказал Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний «Яндекс».

Вместе с переходом Алексея Башкеева в должность главы «Яндекс.Облака», в компании также запланировано слияние департамента инфраструктуры компании, которым он руководил ранее, с облачным бизнесом «Яндекса». Планируется, что объединенная команда под начало Алексея Башкеева будет заниматься развитием как публичной облачной платформы, так и внутренними инфраструктурными задачами.

«Алексей, новый руководитель объединенного направления, участвовал в создании платформы с самого начала, глубоко погружен в разработку, прекрасно знаком с командой, – отметил Тигран Худавердян. – Под его руководством мы продолжим создавать и развивать публичные облачные сервисы в рамках единой экосистемы, а также сможем постепенно унифицировать инфраструктуру и технологии, используемые в разных проектах «Яндекса». Сервисы «Яндекс.Облака» набирают популярность и внутри «Яндекса» в наших собственных проектах: «Яндекс.Практикум», «Едадил», Auto.ru и другие сервисы уже перевели туда существенную часть своей инфраструктуры. Я верю, что этот тренд продолжится и в будущем».

Биография нового главы «Яндекс.Облака»

Алексей Башкеев закончил Национальный исследовательский ядерный университет (НИЯУ МИФИ) в 2008 г. на кафедре экспериментальной и теоретической физики со специализацией в квантовых вычислениях. Имеет кандидатскую степень доктора физико-математических наук.

Алексей Башкеев, новый глава «Яндекс.Облака»

Во время учебы работал веб-разработчиком в компании eHouse (с октября 2004 г. по ноябрь 2005 г.) со специализацией в PHP, MySQL, PL\SQL, Oracle и Linux. С ноября 2005 г. по июль 2009 г. работал в телеком-компании InCore, где занимал должности разработчика, аналитика, системного архитектора, и затем возглавил подразделение аналитики.

Алексей Башкеев пришел в «Яндекс» почти 11 лет назад. Работу в компании он начал в августе 2009 г. в должности менеджера проектов, где специализировался на системах поиска и индексации. С июня 2010 г. по декабрь 2013 г. руководил службой управления проектами контентных систем.

С декабря 2013 г. по февраль 2015 г., Алексей занимал должность руководителя подразделения контентных систем «Яндекса». В его ведении находились системы интернет-навигации, механизмы исполнения JS-скриптов, индексация, работа с данным для поиска и другие поисковые технологии.

С февраля 2015 г. по ноябрь 2016 г. Алексей Башкеев руководил подразделением инфраструктуры всех ключевых систем хранения и обработки данных «Яндекса», включая «Яндекс Поиск», «Рекламную сеть Яндекса», «Яндекс.Диск», «Яндекс.Почту», «Яндекс.Метрику» и внутренние ресурсы компании. Под его началом трудилась команда их примерно 300 специалистов, которая работала с сотнями петабайт данных и тысячами серверов «Яндекса».

С ноября 2016 г. Алексей занимал должность старшего вице-президента по технологиям и разработке продуктов, руководил департаментом инфраструктуры «Яндекса». В его подчинении находилось около тысячи ведущих разработчиков, менеджеров и специалистов компании по развитию бизнеса.

Под руководством Алексея была создана общая инфраструктура, которой пользуются все сервисы «Яндекса», включая «Яндекс.Облако». В ведении Алексея находились центры сетевых операций (NOC), внутреннее облако компании, системы хранения и обработки данных, включая компоненты «Яндекс.Облака», а также инструменты разработки в сфере бэкэнда, веб-интерфейсов и мобильных устройств, аналитические инструменты.

Под началом Алексея в «Яндексе» внедрен ряд новых инфраструктурных проектов и бизнес-моделей, в том числе, «Яндекс.Путешествия», «Яндекс.Плюс» и другие.

«Яндекс.Облако» сегодня

«Яндекс.Облако» — это публичная облачная платформа «Яндекс», которая объединяет сервисы для бизнеса и разработчиков. Впервые платформа была запущена в сентябре 2018 г.

По данным «Контур.Фокус», по итогам 2019 г. выручка «Яндекс.Облака» составила порядка 174 млн руб., чистый убыток составил 13,2 млн руб.

Сейчас в «Облаке» доступны 29 сервисов, включая Compute Cloud (виртуальные машины и диски), Object Storage (масштабируемое хранилище данных, Virtual Private Cloud (управление сетями в облаке), Cloud Interconnect (выделенные сетевые соединения), Key Management Service (управление ключами шифрования), Instance Groups (группы виртуальных машин), Container Registry (управление Docker-образами), Managed Service for Kubernetes (управление кластерами Kubernetes), Monitoring (сбор и визуализация метрик), DDoS Protection (защита от DDoS-атак), Database (распределенная отказоустойчивая NewSQL СУБД), Managed Service for PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB, MySQL, Redis (управление соответствующими БД), Data Proc (управление кластерами Apache Hadoop), SpeechKit (технологии распознавания и синтеза речи), Translate (машинный перевод с поддержкой более 90 языков), Vision (анализ изображений с помощью машинного обучения), DataSphere (запуск моделей машинного обучения), DataLens (визуализация и анализ данных), IoT Core (решения для интернета вещей) и другие.

В настоящее время на платформе создают и поддерживают цифровые сервисы такие компании как Ozon, Leroy Merlin, Mindbox, ГК ПИК, «Тинькофф банк», X5 Retail Group, SkyEng, S7 TechLab, «Битрикс24» и другие.

В конце марта 2020 г. CNews сообщил о начале сотрудничества «Яндекс.Облака» с компанией Nvidia. В рамках развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) партнеры запустили в России библиотеку приложений Nvidia GPU Cloud с бесплатным доступом и запланировали инвестиции в проект в размере $40 млн.