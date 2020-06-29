Российский SAP уличили в незаконных валютных операциях на полмиллиарда

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Российское представительство SAP не смогло оспорить в суде наложенный на него ФНС штраф в 200 млн руб. Налоговики полагают, что компания не имела права принимать оплату работ своего филиала в Казахстане на счет в местном банке, минуя уполномоченные банки России. Наказание могло быть более суровым, но ФНС решила назначить штраф в сумме «ниже низшего предела».

Многомиллионный штраф для SAP

Как выяснил CNews, российскому представительству немецкой компании SAP — ООО «САП СНГ» — придется заплатить штраф в размере 200,4 млн руб. за незаконные валютные операции на сумму свыше полумиллиарда рублей. Это следует из решения Арбитражного суда Москвы. В него САП СНГ обращалась в надежде оспорить упомянутые санкции, наложенные на компанию в конце 2019 г. налоговыми органами России, но не ставшие тогда публичным достоянием. Суд с доводами истца не согласился и принял сторону налоговиков.

Из материалов разбирательства следует, что проблемными стали пять денежных переводов, перечисленных компании на ее счет в банке JSC «Citibank Kazakhstan» (Республика Казахстан). Финансы переводились в казахских тенге и евро. В рублевом эквиваленте их общая сумма составила 534,4 млн руб. Деньги поступили в первом полугодии 2018 г. с назначением платежа «за выполненные работы (оказанные услуги) по договору от 25 августа 2011 г. № 1»

В ходе административного расследования подразделение ФНС по крупнейшим налогоплательщикам установило, что этот договор был заключен между САП СНГ, действующей в Казахстане через свой филиал, и нерезидентом, полноценным местным подразделением немецкой SAP — ТОО «САП Казахстан». Российские структуры должны были оказать последней услуги по внедрению программного обеспечения SAP AG.

Российский SAP оштрафован на 200 миллионов

Проблемой, с точки зрения ФНС, стал тот факт, что САП СНГ при проведении рассматриваемых валютных операций казахской стороной не были использованы услуги так называемых уполномоченных банков России, лицензирование которых на операции с валютой осуществляет Центробанк. Таким образом, действия САП СНГ были признаны нарушением российского законодательства.

Решение суда в отказе САП СНГ в ее требованиях может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде в десятидневный срок с даты его принятия, который иссекает 29 июня 2020 г.

В САП СНГ судебные разбирательства традиционно не комментируют.

Штраф мог быть выше, но оказался «ниже низшего предела»

В материалах суда говорится, что зачисление денежных средств, полученных от нерезидента на счет, открытый в банке за пределами территории России, минуя счета в уполномоченных банках, образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.25 КоАП РФ, и «выражается в наложении административного штрафа в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции».

То есть с учетом величины незаконных транзакций САП СНГ могли оштрафовать в диапазоне от 400,8 млн руб. до 534,4 млн руб. Однако ФНС с учетом положений законодательства снизила размер штрафа «ниже низшего предела».

По многостраничному сложно составленному заключению суда, которое, по всей видимости, лишь частично цитирует выводы налоговиков, достаточно сложно понять, что именно заставило ФНС сделать САП СНГ эту скидку.

Что же касается судей, то большую часть контраргументов САП СНГ они отвергли в достаточно категоричных формулировках.

«Осуществляя трансграничную деятельность, ООО “САП СНГ” обязано было знать и соблюдать нормы валютного законодательства, предвидеть вредные последствия своего бездействия, а также обеспечить выполнение всех зависящих от него мер по предотвращению правонарушения», — гласит одна из них.

В тексте другой — подчеркивается, что «в данном случае существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается не в наступлении каких-либо вредных материальных последствий правонарушения, а в пренебрежительном отношении ООО “САП СНГ” к исполнению своих публично-правовых обязанностей в сфере валютного законодательства».