Власти подвинули Сбербанк из «Гостеха», который он и придумал

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Минкомсвязи предложило новую версию проекта постановления об экспериментальном запуске цифровой платформы «Гостех», в котором исключила предложение по назначению Сбербанка ее оператором. Банк является инициатором ее создания, и идея сделать его оператором своего творения была высказана Министерством в предыдущей модификации проекта постановления от 10 июня 2020 г.

Платформа без оператора

Цифровая платформа с неофициальным названием «Гостех» может остаться без единого оператора. Это следует из доработанной Минкомсвязи версии проекта постановления Правительства России об эксперименте по созданию этой платформы – из нее были исключены все упоминания конкретных компаний, о чем написал «Коммерсант».

Ожидается, что после запуска «Гостех» возьмет на себя взаимодействие граждан и бизнеса с госуслугами и информационными системами госорганов. Обновленный проект постановления направлен на согласование в другие ведомства, и его обсуждение должно состояться 29 июня 2020 г.

Идея по созданию цифровой платформы «Гостех» принадлежит Сбербанку. После внесенных в проект постановления правок на этапе запуска в платформе могут использоваться наработки не только Сбербанка, но и его конкурентов, в том числе консорциума ВТБ и «Ростелекома». В конце марта 2020 г. они создали совместное предприятие «Платформа больших данных», основным направлением деятельности которого стали разработка и монетизация продуктов на основе обработки больших данных с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения.

Цифровой платформе Сбербанка могут назначить нескольких операторов

Согласно проекту постановления, платформа «Гостех» предназначена для интеграции ряда государственных сервисов. К ним относятся, в том числе, кадастровый учет недвижимости, аренда госимущества, а также получение цифрового полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Операторами конкретно этих сервисов после запуска платформы выступят Росимущество, Росреестр и Фонд ОМС.

Предыдущая версия проекта и участие Сбербанка

Сбербанк стал инициатором создания платформы «Гостех». В середине апреля 2020 г. он впервые продемонстрировал Правительству России концепцию «Гостеха» для миграции госсервисов и органов власти. В ее разработке также принимали участие Минкомсвязи и аналитический центр при Правительстве.

Сбербанк фигурировал в предыдущей версии проекта постановления, об эксперименте по созданию «Гостеха», направленной Минкомсвязи на согласование в другие заинтересованные ведомства 10 июня 2020 г. Как сообщал CNews, банк был указан в качестве участника эксперимента по развертыванию платформы и в ведомстве даже предложили наделить его полномочиями ее оператора.

Представители Министерства подчеркнули, что передача разработки «Гостеха» Сбербанку не подразумевает каких-либо расходов из федерального бюджета. Однако ряд экспертов выразили опасение, что эта передача несет риски слияния «Гостеха» с инфосистемами банка. Это может привести к монополизации взаимодействия государства с физлицами и бизнесом в рамках оказания финансовых услуг, страхования, услуг связи и других продуктов своей экосистемы.

Другие возможные участники платформы

Предложению Минкомсвязи по назначению Сбербанка оператором «Гостеха» предшествовало совместное обращение руководителей ВТБ, «Почты России» и «Ростелекома» к премьер-министру России Михаилу Мишустину 9 июня 2020 г. Как сообщал CNews, в своем обращении они предложили не ограничиваться одними только наработками Сбербанка при создании «Гостеха».

В качестве альтернативы они предложили собственные технологии наряду с «Государственной единой облачной платформой» (ГЕОП) «Гособлако», об экспериментальном запуске которого CNews писал в конце августа 2019 г.

Главы ВТБ, «Почты России» и «Ростелекома» внесли дополнительное предложение по созданию межведомственной рабочей группы для выработки новой концепции «Гостеха», которая состояла бы, в том числе, из экспертов из бизнес-сообщества. Они также настаивали на том, что перечень решений для создания «Гостеха» не должен носить закрытый характер.

По их мнению, для запуска «Гостеха» понадобится доступ максимально широкому числу разработчиков, а также соблюдение политики недискриминационной интеграции и отказ от использования несвободного ПО иностранного происхождения