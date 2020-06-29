Российский рынок СХД вырос более, чем на треть

Спрос на СХД в России продолжает расти

Российская компания Yadro заняла лидирующее место в объеме поставок внешних систем хранения данных (СХД) на российский рынок по итогам I квартала 2020 г. с долей в 64,7%. В денежном выражении доля Yadro на российском рынке внешних СХД составила 18,6%, свидетельствуют данные исследования аналитической компании IDC.

Согласно отчету IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, в I квартале 2020 г. в Россию было поставлено внешних СХД на общую сумму $99,64 млн, что на 37,9% больше, чем в I квартале 2019 г.

Как ранее сообщал CNews, в IV квартале 2019 г. продажи внешних СХД в России составили $199,93 млн, что на 28,3% превысило показатель аналогичного периода 2018 г. По итогам всего 2019 г. отечественный рынок внешних СХД также показал существенный рост, увеличившись на 20,8% год к году до $508,09 млн.

«Несмотря на негативный внешний фон, рынок систем хранения данных продолжает расти, – отметил Михаил Лебедев, менеджер программы исследований рынка корпоративных систем IDC в России и СНГ. – Драйверами роста выступают финансовый и телекоммуникационный секторы. Несмотря на то что системы среднего ценового диапазона продолжают быть основной платформой, прирост показал сегмент систем корпоративного уровня, увеличив долю до 35,9% в денежном выражении».

Лидеры российского рынка внешних СХД

По итогам I квартала 2020 г. Yadro обогнала Huawei на российском рынке внешних СХД и вышла на первое место по деньгам с долей в 18,6%, при этом доля Huawei составила 18,4%. В пятерку лидеров российского рынка также вошли Hewlett Packard Enterprise (HPE), Hitachi и NetApp.

Yadro отстояла лидерские позиции на российском рынке внешних СХД

Интересно отметить, что в предыдущем, IV квартале 2019 г. Yadro с долей 22,2% в денежном выражении несколько уступала Huawei с ее долей в 26,2%, однако по итогам всего 2019 г. российская компания вышла в лидеры как по объему проданных СХД, так и в денежном выражении.

Как рассказали CNews в Yadro, выручка в этом сегменте по предварительным итогам двух первых кварталов 2020 г. превысила продажи компании для облачных операторов за весь 2019 г.

«Производство и реализация продукции в первые месяцы года велись в соответствии с планами, – сказал Артем Икоев, директор по технологиям компании Yadro. – Начиная с марта резко возрос спрос на облачные сервисы, операторы были вынуждены в срочном порядке наращивать инфраструктурные ресурсы. Несмотря на все ограничения, которые коснулись как нашего производства, так и всех цепочек поставок компонентов и микроэлектронной базы, нам удалось удовлетворить эти запросы и обеспечить масштабирование инфраструктуры наших клиентов, среди которых крупнейшие облачные сервисы».

Структура российского рынка внешних СХД

По данным IDC, в России на протяжении отчетного периода просматривался стабильный спрос со стороны корпоративного сегмента, при этом рынок СХД показал существенный рост как в емкостном, так и в денежном выражениях.

По итогам I квартала 2020 г. основу рынка внешних СХД в России составили системы среднего класса с долей в 53,4 % в денежном выражении.

Системы на базе жестких дисков по-прежнему занимают доминирующее положение на российском рынке в емкостном выражении, адресуя соответствующие нормативные требования. Вместе с тем, доля систем хранения данных на базе флэш-памяти показала существенный прирост, заняв долю в денежном выражении в 60,2% и в емкостном выражении в 38,5%. По мнению аналитиков IDC, это говорит о растущем спросе на высокопроизводительные системы.

О компании Yadro

Компания Yadro занимается производством серверов, СХД, ПО и специализированных вычислительных систем. Среди ее партнеров числятся Samsung, Intel, Broadcom, Microsemi, Toshiba, Micron, Molex, MSI, Seagate, RedHat, Suse и другие компании. Yadro является членом таких индустриальных ассоциаций, как OpenPOWER Foundation, OpenCAPI, SNIA, Linux Foundation, Gen-Z Consortium, PCI-SIG и другие.

Yadro имеет собственную производственную площадку в Московской области. Помимо разработки собственной продукции, с момента основания 23 октября 2014 г. компания осуществляет доверенное производство вычислительных систем, СХД и ленточных библиотек на базе технологического партнерства (OEM) с IBM, также на собственной производственной площадке.