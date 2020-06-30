Минкомсвязи опубликовало список данных, которые нужно три года хранить для силовиков

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Норма хранения логов трафика появится в законе

На портале проектов правовых актов regulation.gov.ru выложен законопроект о внесении правок в закон «О связи», который предписывает операторам связи, собственникам или иным владельцам сетей связи, точек обмена трафиком и линий связи, пересекающих госграницу России, или иных лиц, «имеющих номер автономной системы», хранить на российской территории весь данные о пользовательском трафике и оказанных пользователям услугах связи в течение трех лет «с момента окончания осуществления таких действий».

Предполагается, что законопроект в случае его принятия вступит в силу в I квартале 2021 г. Документ, призванный регламентировать перечень, сроки хранения и порядок передачи информации госорганам, подготовлен во исполнение поручения председателя Правительства России № ММ-П10-6340 от 13 июня 2020 г. Внесение поправок в закон «О связи» необходимо для введения перечня информации для хранения операторами и предоставления правоохранительным органам в правовое поле, говорится в пояснительной записке к документу.

Разработчиком законопроекта выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, в соисполнителях указаны Минэкономразвития, ФСБ и МВД России. Внесение поправок «не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов иных уровней», отмечено в документе.

Три новых пункта в законе «О связи»

Законопроект предлагает дополнить п. 9 ст. 56.2 закона №126-ФЗ «О связи» от 7 июля 2003 г. тремя новыми пунктами. Один из них обязывает операторов связи и других ответственных участников обмена трафиком хранить на территории России информацию «о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений пользователей услугами связи – в течение трех лет с момента окончания осуществления таких действий».

В законе «О связи» появится норма трехлетнего хранения логов трафика

Вторым новым пунктом операторам предписывается предоставлять госорганам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение госбезопасности, любую перечисленную выше информацию, а также данные о пользователях и оказанных им услугах связи «и другую информацию».

Третьим пунктом представители руководства ведомств, проводящих оперативно-розыскную деятельность или обеспечение госбезопасности, наделяются правом приостановления оказания услуг связи соответствующим пользователям на основании «мотивированного письменного заявления».

Возобновление оказания услуг связи производится или на основании решения суда, либо по письменному обращению одного из руководителей органа, который принял решение о приостановлении оказания услуг связи, говорится в документе.

Причины и мотивы

Необходимость в определении перечня информации для хранения и предоставления ее уполномоченным госорганам возникла «в связи с высокой вероятностью передачи ложных сообщений террористической направленности, подтвержденной сообщениями ФСБ России, полученными в результате проведения мероприятий оперативно-розыскной деятельности, а также выявления фактов осуществления мошеннических действий, связанных с наличием неконтролируемого трафика передачи данных и голосового трафика в технологических сетях связи с номером автономной системы», говорится в документе.

Список проблем, на решение которых направлено принятие поправок в закон «О связи», включает, в частности, «появление транзитного неконтролируемого трафика из интернета в сеть связи общего пользования», передачу ложных сообщений террористического характера, случаи мошеннических действий и фрода (подмены и искажения телефонных исходящих номеров).

Согласно вступившим в силу 1 июля 2018 г. поправкам к федеральному закону ФЗ-374 «О противодействии терроризму» (так называемый «закон Яровой»), операторы связи и интернет-провайдеры обязаны хранить телефонные разговоры и переписку пользователей в течение шести месяцев, а сообщения, передаваемые через интернет – в течение 30 дней. Закон также предусматривает обязанность операторов в течение пяти лет ежегодно увеличивать емкость хранилищ на 15%.

В середине апреля CNews писал о том, что Правительство России рассмотрит перенос реализации ряда норм «закона Яровой», включая требование о ежегодном 15-процентном увеличении объемов хранилищ информации, на два года в качестве меры поддержки операторов связи на фоне пандемии коронавируса.