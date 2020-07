США запретили Intel продавать чипы крупнейшему китайскому производителю суперкомпьютеров

«Бей своих чтоб чужие боялись»

Intel приостановила поставки своей продукции в адрес китайской Inspur, которая, по данным IDC, занимает третью строчку в глобальном рейтинге производителей серверов, является крупнейшим производителем серверных систем в Китае и входит в мировой рейтинг суперкомпьютеров Top-500 с 64 системами.

Intel была вынуждена приостановить поставки своих серверных компонентов для Inspur после того, как на прошлой неделе, 25 июня 2020 г., министерство обороны США объявило об ужесточении правил экспорта технологий двойного назначения в Россию, Китай и ряд других стран. В частности, группа Inspur была включена властями США в список 20 китайских компаний, которые, по данным Пентагона, «находятся под контролем китайских военных».

«Мы полагаем, что список будет полезен правительству, компаниям, инвесторам и научным учреждениям США на предмет проверки партнерства с этими организациями, – заявил по этому поводу Джонатан Хоффман (Jonathan Hoffman), представитель Минобороны США. – Поскольку Китай норовит размыть границу между гражданским и военным секторами, знание вашего поставщика имеет решающее значение».

Представители Intel подтвердили китайским новостным порталам Global Times и Caixin факт приостановки поставок своей продукции для Inspur. В Intel описали этот шаг как «временное решение» и оценили сроки решения проблемы «примерно в две недели» – именно столько времени понадобится компании для «внесения корректив в соответствии с действующим законодательством США», заявил представитель Intel.

На запрос портала Tom's Hardware в компании Intel заявили следующее: «Мы временно приостановили поставки одному клиенту для того, чтобы обеспечить соблюдение государственных экспортных правил США. Эта пауза, как ожидается, продлится менее двух недель для некоторых продуктов, поставки других возобновятся через несколько дней. Мы возобновим поставки по готовности, обеспечивая при этом соблюдение законодательства США».

Палка о двух концах, китайском и американском

В отличие от Hikvision и Huawei, для которых эмбарго на экспорт американских ИТ-технологий наложено давно, включение Inspur в «стоп-лист» администрации президента США Дональда Трампа (Donald Trump) произошло впервые. Помимо выше названных компаний, в список также вошли госкомпании China Electronics Technology Group, China Mobile, China Telecommunications Corp, а также частные компании Panda Electronics Group, Sugon и другие.

Запрет на поставки продукции Intel для Inspur может оказать серьезное влияние на глобальный серверный рынок

Ранее CNews сообщил, что по итогам IV квартала 2019 г. подразделение Intel по продуктам для дата-центров (Data Center Group) принесло выручку в размере $7,21 млрд из $20,2 млрд, заработанных компанией за квартал.

В отличие от других китайских компаний, которые экспериментируют с «национальными» процессорами для серверов или выпускают лицензионные процессоры AMD с «ослабленной» криптозащитой (совместное предприятие THATIC, в котором AMD под натиском Пентагона отказалась продлевать лицензионное соглашение – прим. CNews), особенностью бизнеса Inspur является использованиесерверных процессоров Intel, и эмбарго на сотрудничество компаний может стать значительным ударом для обоих.

Несмотря на то, что чаще всего в новостях фигурируют торговые и лицензионные ограничения правительства США в отношении Huawei, эмбарго на поставки продукции Intel в адрес Inspur могут оказать более серьезное влияние на глобальный серверный рынок.

Inspur в мире и в России

Inspur основана в сороковых годах прошлого века и сегодня является одним из восьми ключевых предприятий в сфере национальной безопасности Китая. Группа Inspur, которая позиционирует себя в качестве сервис-провайдера в области облачных технологий и обработки больших данных, состоит из четырех публичных компаний: Inspur Electronic Information Industry Co.,Ltd, Shandong Inspur software Co., Ltd.,Inspur International Limited и Shandong Inspur Huaguang Optoelectronics Co., Ltd.

В настоящее время исследовательские, проектные и производственные центры Inspur помимо Китая открыты в США, Японии и Гонконге, в 26 странах созданы филиалы и центры развития бизнеса Inspur, в том числе, в России. Inspur имеет совместные предприятия с Cisco, IBM, Microsoft, LG, Ericsson и Diebold и другими из Fortune 500; ведет партнерские программы с Intel, SAP, VMware, Nividia, Red Hat и другими.

Inspur занимается системами хранения и обработки облачных данных, обслуживанием больших данных в облаках, системами «умного города» и «умного предприятия». Компания поставляет ИТ-продукты и услуги в более чем 100 стран, в том числе, для госструктур и коммерческих предприятий.

Как ранее сообщал CNews со ссылкой на данные IDC, по итогам I квартала 2020 г. Inspur заняла третье место в мире по поставкам серверов, продемонстрировав рост на 7,1% до $1,32 млрд в денежном и на 8,20% до 211 тыс. в штучном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

Inspur в тройке лидеров мирового серверного рынка (IDC)

В Китае Inspur является поставщиком серверных решений номер один, занимая более трети рынка традиционных серверов и более половины серверных систем с технологией ИИ. Крупнейшими клиентами Inspur на домашнем рынке являются такие облачные операторы как Alibaba, Tencent и Baidu.

Доля Inspur на китайском серверном рынке

Inspur также является одним из крупнейших в мире поставщиков серверов на базе открытой программно-аппаратной платформы современных дата-центров Open Compute Project (OCP), чрезвычайно популярных в сегменте гиперскейл-решений. Inspur является одним крупнейших игроков на рынке ODM Direct, который, по прогнозам IDC, составляет 25,9% от всех мировых продаж серверов.

Доля Inspur на рынке серверных ИИ-решений Китая

Российское представительство Inspur – дочерняя компания «Инспур ру», была зарегистрирована в Москве в августе 2014 г. Сфера деятельности компании по ОКВЭД включает производство электро- и радиоэлементов, теле- и радиопередающей аппаратуры, техники для приема, записи и воспроизведения звука и изображения, оптовую торговлю офисными системами и оборудованием, и др.

Уже в начале 2015 г. Inspur заключила партнерские отношения с крупными российскими партнерами Merlion, «Марвел-Дистрибуция» и «Крок».

В середине мая 2020 г. стало известно о том, что Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Inspur совместно с российским системным интегратором NVision Group (входит в группу МТС) намерены локализовать в России производство серверов и СХД, которые планируется поставлять клиентам МТС, АФК «Система» и экспортировать в страны СНГ.