Tele2 грозит гигантский штраф за повышение тарифов

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ФАС может начать проверку всех аспектов роста цен на тарифах Tele2 в мае 2020 г. Службу не удовлетворили предоставленные оператором экономические обоснования повышения, и она потребовала вернуть прежние расценки, что сделано не было. По итогу расследования Tele2 может грозить штраф в размере 15% годовой выручки.

Повысил тарифы – плати штраф

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) может инициировать расследование в отношении российского оператора Tele2. Входящий в четверку крупнейших операторов России наряду с МТС, «Мегафоном» и «Билайном» («Большая четверка»), он повысил цены на ряде своих тарифов и не выполнил требование ФАС по возвращению прежних расценок.

В случае выявления в ходе антимонопольного расследования нарушений, связанных с повышением тарифов на связь, итогом этого расследования для Tele2 может стать крупный штраф. В соответствии с КоАП, как сообщила «Коммерсанту» руководитель антимонопольной практики адвокатского бюро «Иванян и партнеры» Екатерина Смирнова, Tele2 могут оштрафовать на 50-500 тыс. руб. В случае если ФАС обнаружит и докажет факт того, что оператор злоупотребил доминирующим положением на рынке связи, то итоговый размер штрафа может достигнуть 1-15% его годовой выручки. По итогам 2019 г. операционная выручка Tele2 достигла 163,3 млрд руб. В сравнении с 2018 г. рост составил 14%.

Рост цен может обернуться для Tele2 внушительным штрафом

«Повышение тарифов, учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, а также отсутствие технологического, экономического и иного обоснования, ущемляет интересы потребителей в части навязывания условий договора, невыгодных для него», – прокомментировал ситуацию с ростом тарифов Tele2 заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

Начало истории

ФАС выдала оператору Tele2 предупреждение 10 июня 2020 г. CNews писал, что это связано с повышением с 12 мая 2020 г. стоимости услуг связи, затронувшим свыше 11 млн абонентов этого оператора.

Рост цен составил 10%, и антимонопольная служба потребовала от Tele2 вернуть тарифы к прежнему виду в течение двух недель с момента получения требования.

Tele2 действительно повысил цены на ряд архивных тарифов в некоторых регионах России, а также сменил их названия. К примеру, в Москве абонентская плата на тарифах «Безлимит 04_2019» и «Безлимит 12_2019» выросла до 550 и 650 руб. в месяц соответственно, и второй из них стал называться просто «Безлимит».

В среднем, по данным ФАС, размер абонентской платы на безлимитных тарифах Tele2, в зависимости от региона, увеличилась на 20-100 руб. В Курске, к примеру, «Безлимит 04_2019» стал стоить 330 руб. в месяц, а «Безлимит 03_2020» сменил название на «Безлимит» и подорожал до 550 руб. в месяц.

«Когда-то это был дискаунтер, но сейчас компания является более премиальной, что видно по структуре клиентов», – заявид президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в рамках объявления финансовых результатов за первый квартал 19 мая 2020 г. Отметим, что «Ростелеком» владеет 100% российского оператора Tele2.

Дело вовсе не в ценах

Внимание ФАС привлек не сам факт роста цен на тарифах Tele2. Перед тем, как поднять тарифы, операторы должны предоставить службе экономические обоснования этого, однако Tele2 этого не сделал.

Обоснования в итоге все же были предоставлены, но, как пишет РИА «Новости», Tele2 сделал это уже после получения требований ФАС. Расследование, которое служба готовит в отношении оператора связано именно с ними – ФАС эти обоснования не удовлетворили.

Ответ Tele2

В ответ на заявление ФАС о подготовке к возбуждению дела представители Tele2 сообщили ТАСС, что повышение цен на услуги компании затронуло лишь 5% ее тарифных планов, и что большей части оно составило 6% от среднего чека абонента. «Все открытые для подключения и переходов тарифы Tele2 остались неизменными. Незначительные корректировки затронули ряд архивных планов – всего около 5% тарифов, абонентская плата на которых не менялась с 2018 г. Размер пересмотра зависит от конкретного тарифного плана, но на большинстве тарифов он составил 6% от среднего чека абонента и не превысил 50 руб.», – сказали они.

Представители Tele2 добавили, что в настоящий момент у оператора нет возможности выполнить требование антимонопольной службы. Они связывают это с тем, что на данный момент компания ведет сбор дополнительных материалов, подтверждающих увеличение своих расходов, необходимых для оказания услуг связи.

Рост цен на тарифах без абонентской платы

Подняв цены на тарифы с абонентской платой 12 мая 2020 г., Tele2, как сообщал CNews, принялся менять тарифы с посекундной и поминутной тарификацией, тоже в сторону роста стоимости. 19 мая 2020 г. стало известно о его планах по принудительному переводу абонентов с ряда архивных тарифов на действующий план «Классический», с последующим ростом цен.

Перевод должен был коснуться абонентов, пользующихся тарифами «Оранжевый 04_2016», «Классический 11_2017», «Классический 04_2018», «Классический 12_2018» и «Классический v. 2». На момент публикации этого материала каждый из них уже был закрыт для подключения или перехода с другого тарифа.

Изменения вступили в силу 3 июня 2020 г. и затронули пользователей Tele2 из Москвы и Московской области. Причины перевода абонентов со старых тарифов на новый без их согласия Tele2 не раскрывает.