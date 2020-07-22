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Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября

Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции

29 сентября 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2020».

29 сентября 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2020».

Основные вопросы конференции:

Российский рынок финансовых технологий и инициативы регулятора

  • Система быстрых платежей: первые итоги и планы на будущее;
  • Что даст банкам новый «Маркетплейс»?
  • Каковы перспективы Единой биометрической системы?
  • Какие дополнительные сервисы появятся в банках?

Технологии и инструменты

  • Аналитика и большие данные в реализации концепции Real-time offering;
  • Как традиционному банку увеличить цифровые продажи;
  • Как правильно внедрить биометрию в процесс взаимодействия с клиентом;
  • Аутсорсинг, аутстаффинг или инхаус: что выбирают российские банки?

Безопасность

  • Как обеспечить безопасность цифровых платежей;
  • Возможно ли достичь компромисса между удобством и безопасностью;
  • Как управлять безопасностью банковской инфраструктуры;
  • Требования Центробанка к ИБ: как соответствовать и исполнять?

Тренды

  • Конкуренция или сотрудничество: как взаимодействовать банкам и финтех-компаниям;
  • В любом месте, в любое время: когда коммуникации банка с клиентом станут омниканальными;
  • Блокчейн в финсекторе: нишевые решения или полное изменение отрасли;
  • Найдут ли IRA-системы свое место в банках?

Подтвердили выступление с докладом:

Александр Калиновский, директор по информационным технологиям, банк «Хоум Кредит»;
Александр Тараторин, директор по информационным технологиям, Росбанк;
Виталий Копысов, директор по инновациям, СКБ-Банк;
Рафаэль Валеев, генеральный директор, АК Барс Цифровые технологии;
Сергей Лукашкин, директор по управлению проектами цифровой трансформации, Банк ВТБ.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей ИТ-компаний, ИТ-отделов банков, страховых компаний и других компаний финансового сектора.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.

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