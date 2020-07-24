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Девятым замом министра связи станет выходец из Сбербанка

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, Текст: Игорь Королев
Правительство вновь разрешило Минкомсвязи иметь до девяти заместителей министра. Девятым замминистра, по данным CNews, станет Дмитрий Огуряев, ранее долгое время работавший в структурах Сбербанка.

Максуту Шадаеву вернули девятого заместителя

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, увеличивающее максимально возможное число заместителей министра связи с восьми до девяти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кто станет девятым заместителем министра связи

Сейчас у министра связи Максута Шадаева восемь заместителей. Девятым замом может стать Дмитрий Огуряев, рассказали CNews двое источников в органах власти.

Дмитрий Огуряев с 2011 г. работал в структурах Сбербанка. Он последовательно возглавлял управление розничного кредитования, управления вкладов и инвестиционных продуктов физических лиц и дивизион «Государственные продукты и сервисы».

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Дмитрий Огуряев, наиболее вероятный девятый заместитель главы Минкомсвязи

В начале 2020 г. Огуряев покинул Сбербанк и стал советником министра связи. Тогда же агентство «Интерфакс» писало о том, что Огуряев может стать новым заместителем министра связи.

Как и для чего Мишустин менял число заместителей Шадаева

Напомним, в начале 2020 г. в России сменилось Правительство. Премьер-министром вместо Дмитрия Медведева стал Михаил Мишустин, а министром связи вместо Константина Носкова стал Максут Шадаев.

У Носкова было восемь заместителей. Мишустин позволил новому министру связи иметь до девяти заместителей. В команду Шадаева в качестве заместителей пришли статс-секретарь Людмила Бокова (до того момента возглавляла Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам), Олег Качанов и Андрей Черненко (оба ранее уже работали в структурах министерства).

Олег Пак, который стал статс-секретарем Минкомсвязи еще в 2012 г. при прежнем министерстве Николая Никифорова, получил повышение и стал первым заместителем министра. В то же время из прежних заместителей министра ведомство покинули Олег Войтенко (курировал почтовую связь) и Михаил Мамонов (отвечал за электронную торговлю).

Таким образом, у Шадаева оставалось девять заместителей. Но затем Мишустин сократил число его заместителей до восьми, соответственно, кто-то из заместителей министра вновь должен был уйти.

Таковым оказался Алексей Соколов, курировавший ИТ-отрасль и в разное время Реестр отечественного ПО. Теперь же число возможных заместителей министра опять увеличено до девяти. По словам собеседника CNews, такая схема была придумана специально, чтобы обеспечить отставку Соколова.

Кто еще из заместителей министра может лишиться своей должности

Из заместителей Носкова в команде Шадаева продолжают работать Олег Иванов (курирует телекоммуникации), Алексей Волин (отвечает за масс-медиа), Евгений Кисляков (ранее курировал нацпрограмму «Цифровая экономика») и Максим Паршин (ранее отвечал за госуправление, теперь – за «Цифровую экономику).

Недавно издание РБК писало, что Олег Иванов также может покинуть Минкомсвязи, а его место займет технический директор Tele2 Алексей Телков.

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