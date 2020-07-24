Intel рассказала о росте чистой прибыли, но призналась в провале по техпроцессу 7 нм

Пока неплохо, но тучи уже сгущаются

Массовое производство процессоров Intel с топологией 7 нм стартует не ранее конца 2022 г. или даже начала 2023 г. С таким заявлением выступило руководство компании в рамках оглашения финансовой отчетности за II квартал 2020 г.

«Начало производства процессоров с нормами 7 нм смещается приблизительно на шесть месяцев относительно предыдущих прогнозов. Основной причиной (задержки; – прим. CNews) является процент выхода исправной продукции 7 нм, который, по последним данным, в настоящее время отстает примерно на двенадцать месяцев от внутренних целевых показателей компании», – говорится в пресс-релизе Intel.

Заявление об очередном переносе запуска нового техпроцесса прозвучало на фоне достаточно успешных финансовых итогов первого полугодия 2020 г. Для Intel он закончился получением чистой прибыли в объеме $10,766 млрд, что на 32% превышает показатели первых шести месяцев 2019 г.

За этот же период компания показала выручку в объеме $39,556 млрд, что на 21,5% больше чем за аналогичный период предыдущего года.

Итоги II квартала также сравнимы по динамике с итогами первого полугодия: прибыль Intel выросла на 22% по сравнению с мартом-июнем 2019 г. и составила $5,105 млрд, выручка выросла на 19,5% год к году и составила $19,728 млрд, что значительно больше, чем $18,5 млрд, ожидавшихся рыночными аналитиками.

Перекраивание производственных планов. Опять

Несмотря на позитивные показатели выше прогнозных, акции Intel после оглашения финансовой отчетности просели сразу на 10,6% по причине очередного переноса начала массового производства процессоров с нормами 7 нм.

Боб Свон (Bob Swan), CEO Intel

В своем выступлении в рамках отчетной пресс-конференции Боб Свон (Bob Swan), генеральный директор Intel, напрямую заявил о наличии дефектов в новом техпроцессе компании с нормами 7 нм, которые вызывают проблемы с выходом исправной продукции.

Фактически в настоящее время производство процессоров Intel с нормами 7 нм из-за низкого процента качества является экономически неэффективным. Тем не менее, несмотря на признание проблемы, Свон уточнил, что в компании не считают ее «фундаментальным препятствием».



В итоге Intel была вынуждена инвестировать в «планы на случай непредвиденных обстоятельств», которые, по словам Свона, не исключают использование мощностей сторонних контрактных производителей чипов.

В частности, уже решенным вопросом является передача на аутсорсинг производства первых дискретных графических процессоров Intel с рабочим названием Ponte Vecchio и нормами 7 нм. По словам Боба Свона, рыночный дебют графических чипов Ponte Vecchio теперь запланирован на конец 2021 г. или начало 2022 г.

Представители Intel пояснили, что для сокращения сроков по выводу своей продукции с нормами 7 нм намерены использовать новые технологии упаковки чипов, которые позволяют производить компоновку элементов собственного и стороннего производства.

Планы Intel по переходу на новые техпроцессы, 2019 г.

Ранее CNews сообщил о том, что Intel получила контракт на поставку своих графических ускорителей для суперкомпьютера Aurora, который должен стать первым в США и в мире с производительностью более 1 экзафлопс. В Минэнергетики США (U.S. Department of Energy), которое выступает заказчиком системы, планировали запуск Aurora в Аргоннской национальной лаборатории (Argonne National Laboratory) ближе к концу 2021 г., однако теперь дата запуска системы может быть также перенесена из-за Intel.

По словам Боба Свона, первые процессоры Intel с нормами 7 нм будут представлены на рынке клиентских устройств, для настольных ПК и ноутбуков. Первые серверные процессоры Intel с рабочим названием Granite Rapids и нормами 7 нм теперь и вовсе ожидаются не ранее 2023 г., хотя ранее их анонс планировался до конца 2022 г.

Для сравнения, AMD планирует начать поставки схожих процессоров Genoa для дата-центров с нормами 5 нм до конца 2022 г. В целом, новый график Intel по запуску техпроцесса 7 нм практически совпадает с планами конкурирующей TSMC, но по переходу на нормы 3 нм. Так, в начале июня 2020 г. CNews рассказал о том, что TSMC впервые обнародовала планы запуска производства процессоров с нормами 4 нм уже в 2023 г.

По словам представителей TSMC, улучшенная версия технологии 5 нм – N5P, будет запущена в коммерческую эксплуатацию 2022 г. Начало производства чипов по техпроцессу N4 запланировано на 2023 г. В TSMC также намерены завершить проектирование техпроцесса 3 нм до конца 2020 г. и запустить его опытную эксплуатацию в первом полугодии 2021 г.

На днях TSMC также рассказала о разработке технологии производства транзисторов с использованием технологии GAAFET и нормами производства 2 нм. По предварительным прогнозам, опытное производство TSMC с нормами 2 нм стартует уже в 2023-2024 гг.

В случае переноса выпуска высокорентабельных полупроводниковых компонентов, таких как процессоры, на мощности сторонних контрактных производителей Intel рискует столкнуться со значительным снижением маржинальности. Кроме того, ставка на стороннее производство практически выведет Intel на одно поле с Apple, Nvidia и AMD, где она, среди прочего, будет вынуждена конкурировать за сторонние производственные мощности.

Перенос производства чипов с нормами 7 нм должен позитивно отразиться на запуске новых процессоров Intel с нормами 10 нм, отмечают в Intel. В частности, первые процессоры компании для настольных ПК с рабочим названием Alder Lake и нормами 10 нм ожидаются в массовых количествах во второй половине 2021 г.

Представители Intel также заявили о намерении нарастить поставки чипов с нормами 10 нм на 20% по сравнению с предыдущими планами. Теперь в Intel собираются запустить еще один «промежуточный» производственный цикл с нормами 10 нм – что-то вроде «10 нм+», как это уже практиковалось неоднократно ранее, в том числе, с запуском техпроцессов «14 нм+» и «14 нм++».

Как Intel зарабатывает деньги сегодня

Согласно данным финансовой отчетности, основной рост выручки Intel обеспечило подразделение по выпуску продукции для дата-центров (DCG), которое принесло компании во II квартале 2020 г. выручку в размере $7,1 млрд, что на 43% больше чем за тот же период годом ранее, при этом выручка от облачных услуг подскочила на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подразделение компании по производству продуктов памяти (NSG) показало за квартал рекордный рост на 76%, обеспечив выручку в размере $1,7 млрд.

В аутсайдерах оказались подразделения по выпуску продукции для интернета вещей (IOTG) и Mobileye, которые принесли выручку в размере $670 млн и $146 млн, что на 32% и 27% меньше чем годом ранее.

Подразделение решений для персональных систем (CCG) обеспечило квартальную выручку в размере $9,5 млрд, что лишь на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обеспечили продажи чипов для ноутбуков в условиях перевода сотрудников компаний на удаленный режим работы из-за пандемии COVID-19.

Финансовый прогноз до конца года

В III квартале 2020 г. в Intel ожидают выручку в размере $18,2 млрд при марже операционной прибыли в размере порядка 28%.

По итогам всего 2020 г. в компании прогнозируют выручку в объеме порядка $75 млрд при операционной прибыли порядка 30%. Приток денежных средств от операционной деятельности по итогам года оценивается в $32,5 млрд, суммарные капзатраты оцениваются в $ 15,0 млрд.