Названы самые популярные языки программирования. Среди них полумертвый COBOL

6262

Институт IEEE опубликовал список самых востребованных языков программирования. Первое место среди них занял Python, и среди всех языков в списке оказался COBOL, многие годы считавшийся мертвым.

Самые популярные языки

Специалисты Института инженеров электротехники и электроники (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) опубликовали рейтиг языков программирования в своем ежемесячном журнале IEEE Spectrum. Он включает 55 позиций, и в нем есть даже COBOL, название которого расшифровывается как COmmon Business Oriented Language. Этот язык был создан более 60 лет назад, и в дальнейшем он был забыт на многие годы, но в новом рейтинге он занимает 43 строчку.

Места в рейтинге составители присваивали, пользуясь собственной оценочной шкалой от 0 до 100 баллов. Итоговые результаты во многом согласуются с аналитикой исследовательской компании RedMonk, ресурса для разработчиков GitHub (принадлежит Microsoft), а также с индексом популярности языков программирования Tiobe.

Python и Java - лидеры среди языков программирования, по версии IEEE

В первую пятерку самых распространенных языков программирования, по версии IEEE Spectrum, входят Python, Java, C, C++ и JavaScript, а вторая пятерка состоит из языков R, Arduino, Go, Swift и Matlab. От рейтинга топ-10 IEEE Spectrum образца 2019 г. данный перечень практически не отличается, разве что Matlab был на одну строчку впереди GO, а седьмую строчку занимал C#, в 2020 г. оказавшийся на 23 месте.

На сайте IEEE Spectrum опубликованы три дополнительных рейтинга языков программирования: по темпам роста популярности, по числу открытых вакансий разработчиков и по популярности на ресурсах для размещения открытого исходно кода. По темпам роста популярности топ-10 языков выглядит так (в порядке убывания): Python, Java, C, C++, Go, JS, Arduino, Dart, HTML, Swift. COBOL в этом списке занял 46 место.

Рейтинг популярности языков программирования

Место в рейтинге Название языка Количество баллов 1 Python 100,0 2 Java 95,3 3 C 94,6 4 C++ 87,0 5 JavaScript 79,5 6 R 78,6 7 Arduino 73,2 8 Go 73,1 9 Swift 70,5 10 Matlab 68,4

Источник: IEEE Spectrum Перейти к полной таблице

Рейтинг по количеству открытых вакансий, тоже в порядке убывания: Python, C, Java, Go, C++, JS, R, HTML, Swift, SQL и COBOL на 41 строчке. Наконец, перечень языков программирования по популярности на GitHub и ему подобных ресурсах: Python, Java, C, JS, C++, HTML, Dart, Go, R и Arduino. У COBOL в данном случае 47 место.

Причем здесь Arduino

В трех из четырех рейтингов, составленных IEEE Spectrum, присутствует Arduino, аппаратно-программная платформа, предназначенная для создания систем автоматики и робототехники базового уровня. Она ориентирована на непрофессиональных пользователей, но составители рейтинга, по их словам, включили ее в рейтинг не просто так.

По сути, программная часть Arduino базируется на языке C++. «Когда люди ищут информацию о программировании для Arduino, то они пишут в строке поиска именно “код Arduino” или покупают книгу о “программировании для Arduino”, а не, к примеру, «программирование на C», отметил сотрудник IEEE Spectrum Стивен Касс (Stephen Cass).

Популярность COBOL растет

Оценку языкам программирования в своем основном рейтинге сотрудники IEEE Spectrum выставляли, основываясь на частоте упоминаний и запросов о тех или иных языках на различных крупных ресурсах. В данном случае их восемь, и это: CareerBuilder, GitHub, Google, Hacker News, Reddit, Stack Overflow, Twitter, а также сайт института IEEE.

Если сравнивать, к примеру, результаты по популярности в Twitter, то в нем COBOL, считающийся мертвым языком, занял седьмое место. Эксперты портала ZDnet связывают это с недавним всплеском интереса к данному языку.

Язык программирования COBOL восстал из мертвых

Как сообщал CNews, в первых числах апреля 2020 г. в ряде штатов США начались активные поиски программистов, знающих COBOL. Они потребовались с целью обновления программного обеспечения, используемого в американской системе занятости, работающей на устаревшем оборудовании. На фоне роста числа безработных в США из-за пандемии коронавируса COVID-19 это «железо» перестало справляться с нагрузкой.

Напомним, что COBOL входит в число старейших языков программирования в мире, первая его версия увидела свет в 1959 г. Один и его соавторов, Джин Саммет (Jean Sammet), как сообщал CNews, умерла в 2017 г. в возрасте 89 лет.

В середине апреля 2020 г. свою лепту в популяризацию COBOL внесла компания IBM – она объявила о подготовке к проведению обучающих курсов по этому языку для увеличения числа специалистов, разбирающихся в нем.

Инициативу IBM поддержал проект Open Mainframe Project, предназначенный для создания ПО с открытым исходным кодом для запуска на мейнфреймах и курируемый организацией Linux Foundation. Сами IBM хотела сделать полностью бесплатными, а по их завершению она собиралась выложить все материалы на GitHub в профиле Open Mainframe Project.

IBM также заявила о своем стремлении возродить сообщество специалистов по COBOL, используя для этого современные методы коммуникации Для этого она уже предприняла ряд действий, в том числе и создала несколько узкоспециальных веб-форумов, связанных конкретно с этим языком программирования.

Все форумы запущены на сайте Open Mainframe Project. На одном из них специалисты по COBOL могут совместно обсудить решение того или иного вопроса, связанного с программным кодом, а другой предназначен для поиска специалистов в этом языке. Это своего рода база данных программистов, знающих COBOL и способных прийти на помощь организациям, использующим ПО, написанное на этом языке и по тем или иным причинам не готовым отказаться от него.