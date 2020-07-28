После катастрофы с 7 нм Intel уволила главного инженера и перекроила структуру

Intel объявил об уходе главы ключевого технологического подразделения Мёрти Рендучинтала из компании. Теперь это подразделение будет разбито на пять отдельных групп с прямым подчинением генеральному директору.

За технологии в Intel станет отвечать сам гендиректор

Intel объявил о масштабных изменениях в структуре своего ключевого технологического подразделения Technology Systems, Architecture and Client Group (TSCG; группа технологий, системной архитектуры и клиентов). Главный инженер Intel Мёрти Рендучинтала (Murthy Renduchintala), занимавший пост главы TSCG с 2015 г., уходит из компании. Само же подразделение Intel разделит на пять более мелких групп. Руководители этих групп будут подчиняться непосредственно генеральному директору Бобу Свону (Bob Swan). Intel надеется тем самым «улучшить фокус и подотчетность в выполнении технологических процессов».

Рендучинтала пришел в Intelв 2015 г. Он был ключевым топ-менеджером компании. Его называли вторым человеком после генерального директора. Ранее он был исполнительным вице-президентом Qualcomm, а также членом правления Accenture с апреля 2018 г. Intel нанимал его в рамках стратегии, направленной на создание новых продуктов. Крупный проект, который реализовывался под руководством экс-главного инженера, был связан с созданием модемных чипов для подключения смартфонов к мобильным сетям передачи данных. Intel продал этот бизнес Apple за $ 1 млрд, правда, инвестировал в проект гораздо больше.

Напомним, 24 июля 2020 г. CNews писал об обрушении акций Intel более чем на 10% — после того как в компании официально признали, что ее новых чипов с нормами 7 нм не будет еще как минимум два-три года. Издание Reuters склонно предполагать связь между этим событием и увольнением топ-менеджера.

Процессный подход в действии

В новой конфигурации пять руководителей будут отвечать за процессы своих подразделений: Technology Development (технологии), Manufacturing and Operations (производство и операции), Design Engineering (инженерный дизайн), Architecture Software and Graphics (архитектура и графика ПО) и Supply Chain (цепочка поставки).

Intel покинул главный инженер

Команду технологий (Technology Development) возглавит сотрудник c 24 -летним стажем в Intel— доктор Энн Келлехер (Ann Kelleher). Она будет заниматься разработкой чипов по технологии 7 нм и 5 нм. Ранее она возглавляла производственный департамент, в частности, отвечала за ускорение развития 10-нанометрового процесса, и хорошо зарекомендовала себя в период пандемии. Ей будет помогать сотрудник в 36-летним стажем в Intel— доктор Майк Мейберри (Mike Mayberry), лидер Intel Labs. Правда, в конце 2020 г. он планирует выйти на пенсию.

Команду производства и операций (Manufacturing and Operations) возглавит Кейван Эсфарджани (Keyvan Esfarjani). Недавно он был назначен главой производства IntelNon-Volatile Memory Solutions Group (NSG) и хорошо зарекомендовал себя в этой роли, способствуя быстрому расширению мощностей. Теперь он будет руководить глобальными производственными операциями и продолжит работу Энн Келлехер, направленную на расширение ассортимента продукции и создание новых производственных мощностей.

Команду инженерного дизайна (Design Engineering) временно возглавит Джош Уолден (Josh Walden), впоследствии Intel планирует заменить руководителя. Уолден параллельно остается руководителем группы Intel Product Assurance and Security Group (IPAS), которую он возглавлял ранее.

Руководители четвертой (Architecture Software and Graphics) и пятой команды (Supply Chain) останутся прежними. Раджа Кодури (Raja Koduri) будет нести ответственность за разработку архитектуры и ПО Intel, а также специализированного портфеля графических продуктов. Главным по логистике будет доктор Рандхир Тхакур (Randhir Thakur). Тхакуру и его команде поручено обеспечить непрерывную цепочку поставки, и это станет одним из конкурентных преимуществ Intel.