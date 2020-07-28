Власти написали правила ведения электронного досье на всех граждан России

Регистр наполняется формой и содержанием

В России с 1 января 2022 г. появится единый федеральный информационный регистр сведений о гражданах страны, иностранных гражданах и лицах без гражданства. Сведения о физическом лице, сохраняемые в хронологическом порядке, будут составлять одну запись регистра. Каждая запись получит свой уникальный 11-разрядный номер, сгенерированный в соответствии со специальным алгоритмом.



Проект соответствующего постановления Правительства России «Об утверждении порядка формирования записей единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации», разработан Минфином и представлен на портале проектов правовых документов regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

Проект, разработанный во исполнение федерального закона №168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» от 8 июня 2020 г., предлагает к утверждению порядок формирования записей регистра сведений о населении России и внесения изменений, включая действия при обнаружении неточностей.

Уполномоченным оператором регистра станет Федеральная налоговая служба России (ФНС). При формировании регистра будут использоваться справочники и классификаторы, перечень и правила ведения которых устанавливаются Минфином по согласованию с ФНС, говорится в документе.

Как сообщал CNews в апреле 2020 г., на этапе рассмотрения законопроекта в Госдуме, основой регистра сведений о населении станут 8 млн записей госреестра актов гражданского состояния, около 540 млн актовых записей, сохранившихся в России с 1926 г., а также сведениями МВД России, данные баз Минобороны, Минобрнауки и внебюджетных госфондов.

Пополнение регистра обеспечат ФНС и 12 других поставщиков данных по примерно 30 видам сведений. С помощью реестра и данных других ведомств ФНС сможет выстраивать семейные связи россиян и затем, в частности, рассчитывать среднедушевой доход или доход по каждому домохозяйству. Дата-центр, хранящий и обрабатывающий сведения регистра, будет расположен в г. Городец Нижегородской области.

Как пронумеруют жителей России

На портале regulation.gov.ru также выложен проект постановления, определяющий порядок присвоения номера записи в едином федеральном информационном регистре сведений о населении ‎России.

Запуск регистра сведений о населении России запланирован на 1 января 2022 г.

Номер записи регистра будет присваиваться единожды и автоматически, в государственной информационной системе (ГИС) формирования и ведения регистра, в соответствии со структурой номера записи регистра. «Присвоенные записям федерального регистра сведений о населении номера изменению не подлежат», – гласит проект постановления.

Номер записи регистра будет иметь структуру из 11 разрядов.

Разряды с первого по девятый будут содержать уникальную для каждой записи последовательность случайно выбранных цифр.

В десятый разряд будет записываться контрольное число К1, рассчитанное по следующему алгоритму.

Алгоритм формирования коэффициентов К1 и К2 в номере реестра о населении России

Расчет контрольного числа К1 для десятого разряда номера в регистре Разряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - Коэффициент 4 8 7 4 11 9 5 3 8 - Расчет контрольного числа К2 для одиннадцатого разряда номера в регистре Разряд 1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 Коэффициент 2 4 8 7 4 11 9 5 3 8

Источник: проект постановления Правительства России

Значения первых девяти разрядов номера записи умножаются на соответствующие коэффициенты из таблицы выше, и затем девять полученных чисел суммируются. Полученное в сумме число делится на 11, и определяется остаток от деления.

Значение контрольного числа К1 – это разность между числом 11 и остатком от деления (см. выше). Если разность между числом 11 и остатком деления является двузначным числом, контрольное число К1 принимает значение «0».

В 11 разряд будет записано контрольное число К2, рассчитываемое по следующему алгоритму.

Значения первых десяти разрядов номера записи умножаются на коэффициенты из таблицы выше, затем полученные числа из десяти разрядов суммируются, а сумма делится на 11. Далее из числа 11 вычитается остаток от деления суммы – это и есть контрольное число К2. Если разность между числом 11 и остатком суммы является двузначным числоом, контрольное число К2 принимает значение «0».

Предполагается, что номер записи регистра сведений о населении будет применяться при взаимодействии с госорганами и организациями, направляющими сведения для формирования и ведения регистра, при приведении сведений ГИС в соответствие со сведениями регистра о населении, при предоставлении госуслуг, а также в случае обращения физического лица с запросом на изменение сведений в его записи.

Номер записи также будет использоваться при официальном статистическом учете населения, в работе избиркомов и совершения нотариальных действий от имени Российской Федерации.

Как и что будут заносить в регистр сведений о населении

Первоначально запись о физическом лице в регистре сведений о населении будет формироваться на основании сведений о госрегистрации рождения, о действующем внутреннем или заграничном паспорте гражданина России, по факту принятия гражданства России, выдачи разрешений на временное проживание, вида на жительство, удостоверения беженца или свидетельства о предоставлении временного убежища на территории России, а также при выдаче иностранцам патентов или разрешений на работу.

Сведения для формирования регистра подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью направляющего госучреждения, и до включения в регистр проходят автоматический форматно-логический контроль. На создание записи регистра или внесение изменений отводится пять рабочих дней после поступления сведений в уполномоченный орган. Сведения в регистре подлежат ежемесячной проверке уполномоченным органом на предмет их качества и непротиворечивости, включая проверку на наличие ошибок (неточностей).

В федеральный регистр сведений о населении включаются такие данные о физическом лице как фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения и смерти, место рождения и смерти, пол и в случае его изменения иной пол, сведения о семейном положении (в том числе о записях актов о заключении и расторжении брака), гражданство России и/или иностранного государства (государств), наличие у гражданина России документа на право постоянного проживания в иностранном государстве, а также обращения российского гражданина о выходе из гражданства иностранного государства или отказа от права на постоянное проживание в иностранном государстве (при наличии).

Помимо этого, в регистр вносятся такие идентификаторы как записи акта о рождении и смерти; документ, удостоверяющий личность, включая вид, номер и иные сведения о таком документе; документы или отметки в документах, удостоверяющих личность, подтверждающих право иностранца и лиц без гражданства на проживание в России; сведения о регистрационном учете гражданина России и миграционном учете иностранцев и лиц без гражданства в России; сведения о решении по вопросам гражданства России; сведения о постановке на учет в налоговом органе; сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; сведения о постановке на воинский учет; сведения о регистрации в системах обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования; сведения о постановке на учет в органах службы занятости; документы об образовании; учетная запись «Единой системе идентификации и аутентификации»; запись федерального регистра о родителях, супруге и детях.

Сроки запуска регистра сведений о населении

Документ предполагает запуск регистра с 1 января 2022 г., однако некоторые его положения имеют отложенный срок вступления в силу по причине особенностей вступления в силу отдельных положений закона №168-ФЗ. Так, например, нормативные правовые акты не могут устанавливать требование об использовании регистра сведений о населении в качестве единственного и/или обязательного источника получения сведений о населении до 1 января 2023 г.

Ряд положений закона о регистре вступит в силу с 1 января 2023 г., с 1 января 2024 г., с 1 января 2025 г. или с 1 января 2026 г.