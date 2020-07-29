Проигранный в карты крупный производитель смартфонов создал дешевый мобильник с огромной батареей

Китайский регулятор TENAA опубликовал спецификации нового смартфона Gionee, отличающегося от подавляющего большинства новых моделей своей батареей на 10000 мАч. Смартфон относится к бюджетному сегменту, на что указывают его аппаратные спецификации.

Новинка от бренда, восставшего из мертвых

Компания Gionee, основатель которой проиграл ее в карты, разработала новый недорогой смартфон с аккумулятором повышенной емкости. Информацию о нем опубликовал на своем сайте китайский регулятор TENAA – последнее препятствие на пути любого гаджета к анонсу и официальному релизу.

Название нового смартфона Gionee неизвестно – в документах TENAA ему присвоен только номер 20200418, который может указывать на дату его добавления в базу регулятора – 18 апреля 2020 г. Стоимость устройства на момент публикации материала тоже держалась в тайне, но, согласно опубликованным спецификациям, смартфон будет отнесен к базовому ценовому сегменту рынка.

Аккумулятор повышенной емкости

Самая выдающаяся черта новинки Gionee – это ее аккумулятор, емкость которого составляет 10000 мАч. В настоящее время это единственная доступная подробность о батарее – TENAA и сама Gionee скрывают время его подзарядки и интерфейс, используемый для этого.

Новинка Gionee внешне ничем не примечательна

Вариантов в плане порта зарядки два – это либо устаревший microUSB 2.0, не позволяющий использовать в смартфонах технологии ускоренной зарядки (он рассчитан максимум на 10 Вт), либо современный USB-C. Последний поддерживает быструю зарядку – вплоть до 120 Вт по состоянию на 29 июля 2020 г.

Конкурентом смартфона Gionee в плане емкости АКБ станут многие смартфоны китайских брендов из третьего эшелона. К примеру, компания Oukitel в начале 2017 г. выпустила моноблок K10000 Pro, аккумулятор которого имеет емкость 10100 мАч, а в октябре 2019 показала модель K13 Pro с батареей 11000 уже мАч. Заряда ей хватает более чем на 30 дней автономной работы в режиме ожидания. В распоряжении ААА-брендов (Samsung, Xiaomi и др.) смартфонов с АКБ более чем на 5500 мАч (как у Xiaomi Mi Max 3) пока нет.

На объемах памяти Gionee не экономит

Свой новый смартфон Gionee планирует выпустить в двух цветах корпуса (черный и синий) и, по меньшей мере, в трех различных комплектациях, отличающихся друг от друга объемами памяти. Базовая версия получит накопитель на 64 ГБ и модуль оперативной памяти на 4 гигабайта.

Средняя комплектация долгоиграющей новинки Gionee предложит покупателю 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроеннойпамяти, тогда как в топовой версии будут использоваться модули на 8 и 256 ГБ соответственно, как в начальных комплектациях современных флагманов.

Но, если на объеме памяти Gionee не сэкономила, то скоростной она, по крайней мере, встроенная, точно не будет. Все свои данные пользователь будет хранить на чипе eMMC 5.1, значительно более медленном в сравнении даже с UFS 2.1, не говоря о более современном UFS 3.0. Стандарт оперативной памяти TENAA не уточняет.

Экран и фотокамеры

Дополняет образ недорого смартфона в случае новинки Gionee экран с невысоким разрешением HD+ (1440x720 точек), сравнительно небольшой диагональю 5,72 дюйма и довольно широкими рамками по всему периметру. Тип матрицы не установлен, но в своих современных телефонах Gionee использует, преимущественно, IPS со 178-градусными углами обзора и хорошей цветопередачей.

Фотокамер в смартфоне будет всего две – фронтальная 8 Мп и основная 16 Мп, по соседству с которой расположен сканер отпечатков пальцев. Новый аппарат Gionee получит два слота под SIM-карты, неустановленный восьмиядерный процессор с частотой 2 ГГц, 4G-модем, поддержку карт памяти microSD и корпус размерами 161х76х8 мм при весе 305 граммов.

В спецификациях смартфона есть упоминание устаревшей ОС Android 7 Nougat, дебютировавшей в конце августа 2016 г. С высокой степенью вероятности, это ошибка, поскольку Google запрещает устанавливать на смартфоны, вышедшие в 2020 г. Android ниже версии 10.

Проигрыш в карты и банкротство

Компания Gionee существует с 2002 г., то есть ей 18 лет. На протяжении первых 10 лет своего существования она демонстрировала активный рост, и к 2012 г. ее доля китайского рынка мобильных устройств составила 4,7%. В 2013 г. она начала пытаться открывать для себя рынки других стран, таких как Алжир, Бангладеш, Вьетнам, Мьянма и ряда других. В России устройства компании официально продавались под другими марками – к примеру, компания Prestigio закупала у Gionee ее продукцию и реализовывала их под своим брендом.

Gionee была основана на восемь лет раньше Xiaomi

Спустя еще три года, к 2016 г. доля компании на рынке КНР составила 6%, а суммарный объем продаж превысил 40 млн смартфонов.

Проблемы у Gionee начались в 2017 г. – расширив штат до 3000 сотрудников, к тому моменту она накопила долги перед 650 кредиторами на общую сумму свыше на $3 млрд, к тому же, она задолжала неопределенную сумму поставщикам комплектующих для ее смартфонов.

Немалую роль в падении Gionee сыграл ее гендиректор Лю Лоранг (Liu Lirong) – на протяжении всех лет существования компании он мог пользоваться ее деньгами в своих личных целях, и в ноябре 2018 г. он реализовал эту возможность.

Лю Лоранг практически уничтожил свою компанию

Лю Лоранг, как сообщал CNews, проиграл в казино более $144 млн, принадлежавших компании, хотя китайский сайт Jiemian опубликовал информацию о сумме в $1,4 млрд. После случившегося Gionee потеряла около половины своих сотрудников, решивших подыскать работу в более стабильной компании. Практически сразу после этого Лю Лоранг подал заявление о банкротстве Gionee, которое было удовлетворено 20 декабря 2018 г. Шэньчжэньским народным судом.

После удовлетворения ходатайства о банкротстве Лю Лоранг неоднократно намекал на возможный возврат Gionee на рынок мобильных устройств, в частности. Свое слово он сдержал: октябре 2019 г. компания выпустила два новых бюджетных смартфона, а месяцем позже к ним присоединилась классическая «раскладушка» А326.