У «Ангстрем-Т» отобрали два завода

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Банкротящийся завод «Ангстрем-Т» лишился двух своих фабрик в Зеленограде общей площадью 19 тыс. м2. Ее выкупила госкорпорация ВЭБ.РФ, которая в начале 2019 г. стала инициатором процедуры банкротства завода за накопленные им долги перед ней.



Завод без фабрик

Российский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» лишился двух своих фабрик в Зеленограде. Как пишет «Коммерсант», они были проданы госкорпорации ВЭБ.РФ в рамках банкротства завода.

В собственность госкорпорации перешли здания «Ангстрем-Т» площадью 15 тыс. и 4 тыс. м2. Сумма сделки составила 354,7 млн руб., а покупателем в ней выступила компания ООО «НМ-Тех», дочернее предприятие ВЭБ.РФ. Договор купли-продажи был заключен 13 июля 2020 г.

Согласно ЕГРЮЛ, «НМ-Тех» была зарегистрирована в начале мая 2019 г. в Москве. Уставный капитал компании составляет 22,047 млрд руб., и ВЭБ.РФ в нем принадлежит 100-процентная доля. Генеральный директор компании – Денис Фролов. По информации «СПАРК-Интерфакс», Фролов является совладельцем группы компаний Astra Linux (ООО «РусБИТех-Астра») и компании по производству светильников и светотехнического оборудования «Вартон».

Почему «Ангстрем-Т» отдает имущество

«Ангстрем-Т» расстается с недвижимостью в рамках процедуры его банкротства – как сообщал CNews, завод получил этот статус в конце октября 2019 г. Решение принял Арбитражный суд г. Москвы по результатам рассмотрения заявления о банкротстве предприятия, поданного ВЭБ.РФ 9 января 2019 г. Госкорпорация сделала это практически сразу после получения контроля над 100% предприятия (29 декабря 2018 г.).

Недвижимость завода могут вновь начать использовать для производства микроэлектроники

«Ангстрем-Т» был основан в 2005 г., а его бенефициаром выступил бывший министр связи России Леонид Рейман.

Представители ВЭБ.РФ, пишет «Коммерсант», заверяют, что имущество завода госкорпорация выкупает с единственной целью – передать его государству. В дальнейшем, по их словам, оно будет использовано для возобновления производства микроэлектроники.

Как банкротили «Ангстрем-Т»

Единственной причиной, по которой ВЭБ.РФ приняла решение обанкротить завод, стал его гигантский долг перед ней – «Ангстрем-Т» задолжал госкорпорации 815 млн евро. Эту сумму она выдала ему в виде кредита еще в 2008 г. под 8,5% годовых.

Деньги заводу были выделены госкорпорацией на строительство фабрики по выпуску 130- и 110-нанометровой продукции с последующим развитием до 65 нм и закупку необходимого оборудования у компании AMD. Ссуда была выдана под залог здания и оборудования завода.

После получения кредита руководство «Ангстрем-Т» сообщило о своих планах по запуску производства первых микросхем на производственных мощностях «Ангстрем-Т» в 2010 г. В итоге все сроки были сорваны, и запуск «конвейера» состоялся лишь в апреле 2016 г., когда была выпущена первая партия 90-нанометровых микроконтроллеров для смарт-карт.

В том же 2016 г. завод попал под экономические санкции США. Также были сорваны все сроки по выплатам – согласно договору, первый платеж «Ангстрем-Т» должен был совершить в декабре 2014 г., хотя позже сроки выплат неоднократно пересматривались.

В середине марта 2019 г. столичный арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении «Ангстрем-Т», спустя неполные три месяца с момента подачи ВЭБом заявления о признании завода банкротом. На тот момент в список требований кредиторов был добавлен долг перед «ВЭБ.РФ» в размере 14,3 млрд руб., и тогда же на заводе был назначен временный управляющий – Юрий Хлобыстов из ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Содействие"». За этим последовало удовлетворение арбитражным судом в июне 2019 г. заявления ВЭБа о включении в реестр требований долга завода перед ним в размере 83,1 млрд руб. Итоговая сумма включала, помимо первоначально ссуды, также проценты по кредиту и неустойку в связи с невыполнением обязательств по погашению долга в оговоренные сроки.

Мнение Леонида Реймана

Основатель «Ангстрем-Т» Леонид Рейман, пишет «Коммерсант», назвал банкротство его завода плохим сценарием. Он заявил, что изначально с ВЭБ.РФ была достигнута договоренность о недопущении процедуры банкротства.

«Сейчас они сами себе перепродают активы в рамках банкротства, и это странная ситуация. Смысла в этой процедуре нет никакого, а вреда много, тем более что в прошлом году завод был остановлен. Остановка завода — это большая проблема. Это люди, которые разбежались, и технологии, которые потерялись», – отметил Рейман, добавив, что надеется на то, что Правительство России обратит внимание на сложившуюся ситуацию.

Между тем, в конце августа 2019 г. CNews освещал ситуацию о требовании самого экс-министра связи взыскать 2,2 млрд руб. с завода «Ангстрем», совладельцем которого он является. Кроме того, Рейман потребовал 3,8 млрд руб. с «Ангстрем-Т».

В начале октября 2019 г. Рейману удалось добиться включения себя в реестр кредиторов «Ангстрем-Т» с сумой требований в 423 млн руб. Поначалу суд отказал экс-министру в этом требованию, поскольку Рейман был владельцем «Ангстрем-Т». Но апелляционная инстанция заняла другую позицию, так как на деятельность предприятия серьезное влияние оказывал ВЭБ.РФ.