Умер создатель первой компьютерной мыши

Скончался создатель первой компьютерной мыши

Американский инженер и исследователь Уильям Инглиш (William English), один из создателей первой компьютерной мыши, скончался в Сан-Рафаэле (Калифорния, США) в возрасте 91 года. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на его жену Роберту Уильямс (Roberta Williams).

Инглиш и его коллега по Стэнфордскому исследовательскому институту, ныне покойный Дуглас Энгельбарт (Douglas Engelbart), совместными усилиями разработали первую компьютерную мышь, а также внесли значительный вклад в развитие компьютерных интерфейсов.

В 60-е годы XX века, когда использование компьютеров было доступно только высококвалифицированным специалистам, а ввод и вывод данных осуществлялся при помощи перфокарт и принтеров, Энгельбарт и Инглиш создали концепцию простого и понятного пользовательского интерфейса, который предполагал манипулирование изображениями на экране.

Деревянная мышь

Первая компьютерная мышь имела деревянный корпус, в который Инглиш поместил пару потенциометров, отслеживающих движение двух небольших колесиков, когда те двигались по поверхности. Устройство назвали мышью из-за того, что экранный курсор компьютера, называемый CAT (в переводе с англ. – «кот»), как будто следовал за устройством по пятам.

Ушел из жизни один из создателей первой компьютерной мыши Уильям Инглиш

Мышь была собрана Инглишем на основе эскизов Энгельбарта, который позднее запатентует устройство. Тестирование манипулятора показало, что его применение позволяет перемещаться по экрану быстрее, нежели любое другое устройство, разработанное в институте.

«Мать всех демонстраций»

Помимо мыши, Энгельбарт и Инглиш создали экспериментальный компьютер oNLine System или NLS. В декабре 1968 г. он и принципа управления им с помощью мыши были впервые показаны на мероприятии в Сан-Франциско, которое впоследствии окрестили «Матерью всех демонстраций». Стоит отметить, что само оборудование физически располагалось в 48 километрах от места проведения мероприятия – в компьютерной лаборатории Менло-Парка.

Мышь, разработанная Уильямом Инглишем на основе эскиза Дугласа Энгельбарта

Для демонстрации картинки в Сан-Франциско Инглиш использовал видеопроектор размером с автомобиль Volkswagen Beetle, который позаимствовал у лаборатории НАСА, расположенной неподалеку. Инженер смог организовать канал беспроводной связи между зрительным залом и компьютерной лабораторией благодаря хорошим отношениям с техническим специалистом одной из телефонных компаний.

Специалисты продемонстрировали собственное видение того, что именно компьютерные интерфейсы могли бы и должны были из себя представлять. «Мать всех демонстраций» включала ранние версии функций редактирования текста в режиме «онлайн», видеоконференцсвязи и гипертекстовых ссылок – технологии, которые воплощены в ПК и портативных устройствах последующих десятилетий.

Работа в PARC

Спустя три года после мероприятия Инглиш присоединился к новой лаборатории Xerox под названием Исследовательский центр Пало-Альто, или PARC. Там он помог адаптировать многие идеи NLS для новой машины под названием Alto, которая стала прототипом для первых ПК.

В PARC в то же время трудился другой известный и так же ныне покойный инженер Роберт Тейлор (Robert Taylor), которого называли «архитектором современного мира технологий, приложившим руку к созданию интернета, ПК и компьютерной мыши». Именно Тейлор курировал разработку компьютера Alto – первого в мире полноценного персонального компьютера с «рабочим столом» (предтечей современного десктопа) и графическим пользовательским интерфейсом. Именно на этой концепции основаны все современные операционные системы. Xerox Alto имел 128 КБ оперативной памяти, расширяемой до 512 КБ, а также жесткий диск со сменным картриджем на 2,5 МБ. Там же, в PARС возглавляемая Тейлором команда разработала Ethernet и текстовый редактор Bravo, основанный на принципе WYSIWYG (what you see is what you get — что видишь, то и получаешь), который сейчас используется во всех текстовых редакторах.

Позже Bravo стал основой для создания Microsoft Word. Еще одной разработкой Роберта Тейлора стала трехкнопочная компьютерная мышь. Еще в 1961 г., работая в NASA, Тейлор узнал об исследованиях ученого Дугласа Энгельбарта в области взаимодействия между человеком и компьютером. Доработанный Тейлором манипулятор стал ключевым элементом компьютеров на базе Macintosh и Microsoft Windows.