Курс биткоина резко рванул вверх

Курс биткоина превысил отметку в $12,3 тыс., что произошло впервые с августа 2019 г. За прошедший год он пережил несколько обвалов, в том числе и 50-процентный в марте 2020 г. из-за пандемии коронавируса, но смог восстановиться менее чем за полгода. Абсолютный рекорд стоимости биткоина был установлен в декабре 2017 г. – его цена превысила $20 тыс.



Стремительный рост

Курс биткоина после череды падений стал демонстрировать уверенный рост и впервые с августа 2019 г. смог преодолеть отметку $12,3 тыс. Этот своего рода рекорд виртуальная монета установила вечером 17 августа 2020 г. – за сутки она подорожала на 4,14%.

На момент публикации материала средняя стоимость биткоина, по данным профильного ресурса Coinmarketcap, составлял $12,25 тыс. Капитализация рынка главной криптовалюты мира находилась в пределах $226,2 млрд.

Напомним, что биткоин считается главной криптовалютой мира, от его курса зависит стоимость других виртуальных монет. Так, рост цены спровоцировал подорожание другой популярной криптомонеты – «Эфира» (Ethereum). Ее курс достиг $428 при рыночной капитализации почти в $48,1 млрд.

Концепция биткоина была представлена в 2008 г., и это децентрализованная криптовалюта, в основе которой лежит технология блокчейн. Автор проекта известен под псевдонимом Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto).

До рекорда пока далеко

Стремительно растущий курс биткоина пока нельзя считать максимальным за всю историю. Абсолютный рекорд цены был установлен 17 декабря 2017 г., когда один биткоин оценивался более чем в $20 тыс. Общая капитализация рынка на тот момент достигла $335,7 млрд.

Пик стоимости биткоина пришелся на декабрь 2017 год

За прошедшее время биткоин больше ни разу не смог приблизиться к такой стоимости. В последующие месяцы он переживал многочисленные падения курса, и самым неудачным в этом плане стал 2018 г., к концу которого он подешевел до $3200.

В начале февраля 2019 г. биткоин установил исторический антирекорд. Как сообщал CNews, к тому момент его цена беспрерывно снижалась 414 дней подряд, и это происходило с 17 декабря 2017 г., когда был зафиксирован самый высокий его курс.

Самый неудачный год

В 2018 г. на долю биткоина выпала масса неприятностей. Ими стали, в том числе, проблемы с работой бирж, действия хакеров и мошеннические ICO. Самый крупный взлом криптобирж в мировой истории произошел в январе 2018 г., когда в результате хакерской атаки японская криптовалютная биржа Coincheck потеряла более $500 млн. В июне 2018 г. пострадали уже две южно-корейские биржи. Bithumb, шестая по объему торгов криптовалютная биржа в мире, потеряла около $31,5 млн, а за десять дней до этого на $40 млн была ограблена еще одна южно-корейская биржа — Coinrail. Для Bithumb это было уже второе крупное ограбление. Спустя еще три месяца, в сентябре 2018 г., злоумышленники взломали японскую биржу Zaif и украли $60 млн. Каждый из трех случаев сопровождался снижением курса биткоина.

Череда этих и других событий способствовала падению курса биткоина, пока в первой половине 2019 г. не произошло то, что вернуло эту криптовалюту к жизни.

Переломный момент

Второе дыхание, как сообщал CNews, у биткоина открылось в первых числах апреля 2019 г., когда всего за один день его курс вырос на впечатляющие 23% и достиг $5080. Причиной этого стали многочисленные вложения в криптовалюту со стороны азиатских инвесторов.

К концу июня 2019 г. биткоин уже стоил свыше $11 тыс. Росту цены способствовал анонс криптовалюты Libra – проекта компании Facebook. Во второй половине августа 2019 г. рост курса биткоина прекратился – цена стала падать, пока ко второй половине октября 2019 г. не опустилась до отметки $8000. 24 октября 2019 г. он всего за 60 минут обвалился на 9%, достигнув уровня мая 2019 г.

2020 год складывается для биткоина относительно удачно

2020 г. начался для биткоина с резкого роста курса. 16 января 2020 г. криптовалюта показала 20-процентный рост цены с начала месяца. Тем не менее, уже в марте 2020 г. главная криптовалюта мира ощутила на себе влияние глобальной пандемии коронавируса. CNews писал, что менее чем за неделю биткоин подешевел более чем вдвое – за пять дней его стоимость упала с $9100 ниже $4200. На момент публикации материала это было последнее крупное падение биткоина – с апреля 2020 г. начался его стабильный рост.

На курсе криптомонеты не отразился и принятый в России закон о запрете использования виртуальных денег для оплаты товаров и услуг. Документ был принят Госдумой в третьем чтении 22 июля 2020 г. и получил подпись Президента России Владимира Путина 31 июля 2020 г.