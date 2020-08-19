Власти запретили армянам покупать постсоветсткую «дочку» «Билайна»

Ucom через суд запретил своим бывшим руководителям покупать армянскую «дочку» Veon

Армянский телекоммуникационный оператор Ucom сообщил, что суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство компании, запретив местной компании Team заключать сделку по приобретению другого оператора - «Веон Армения» (торговая марка Beeline, входит в группу Veon).

Ucom также просил суд в качестве обеспечительных мер запретить Team вести переговоры о покупке «Веон Армения», но в этой части ходатайство было отклонено.

Как Veon пытается уйти из Армении

«Веон Армения» - основной оператор фиксированной связи и второй по величине оператор мобильной связи в Армении. Российская «дочка» Veon «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн».

В конце 2019 г. Veon начал вести переговоры о продаже своей армянской «дочки» с компанией Ucom, оказывающей услуги мобильной и фиксированной связи. Соответствующие ходатайства были поданы в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) и Государственную комиссию по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК).

Армянский оператор Ucom добился запрета для компании Team, созданной своими бывшими сотрудниками, на покупку местной «дочки» «Билайна»

Переговоры с Veon привели к конфликту между основателями и миноритарными акционерами Ucom, братьями Александром и Айком Есаян - и мажоритарными акционерами компании. Братья Есаян владеют 6% акций Ucom и до недавнего времени руквоодили компанией.

78% акций Ucom принадлежат детям бывшего министра финансов и экс-главы Комитета по государственным доходам Армении Гагика Хачатряна - Гургену и Артему. После смены власти в Армении, произошедшей в 2018 г., Гагик Хачатрян вместе со своим племянником оказался в тюрьме по обвинению в растрате и злоупотреблении служебным положение. Позднее в розыск были объявлены и его дети.

16% акций Ucom принадлежат проживающему в России бизнесмену Самвелу Карапетяну, владельцу группы «Ташир». Братья Есаян предложили мажоритарным акционерам Ucom продать им 94% акций компании за 34 млрд драм ($70 млн), пригрозив в противном случае уйти из компании. Вслед за ними о готовности из Ucom заявило порядка 800 сотрудников компании.

Мажоритарные акционеры Ucom отвергли данное предложение, после чего братья Есаян ушли из компании и создали новую структуру - Team. В начале мая 2020 г. Veon сообщил о прекращении переговоров с Ucom о продаже своей армянской «дочки», а в начале июня Ucom обратился в КРОУ и ГКЗЭК с ходатайством о покупке «Веон Армения».

Почему Ucom против продажи армянской «дочки» Veon компании Team

В ответ на это Ucom попросили власти республики не одобрять данную сделку. В компании заявили, что братья Есаян используют конфиденциальную информацию о переговорах с Veon, полученные ими во время работы в Ucom, тем самым они якобы нарушили свои обязательства перед Ucom. Несмотря на это, власти Армении одобрили ходатайства Team на покупки «дочки» Veon.

Кроме того, отдельное разрешение было выдано на передачу 100% акций «Веон Армения» под залог местному «Ардшинбанку» ожидается, что он будет кредитовать Team для покупки данной компании. После этого Ucom обратился в суд против Tema, повторив свои обвинения в адрес братьев Есаян в нарушении федуциарных обязательств компанией и недобросовестной конкуренцией.

Новый претендент на армянскую «дочку» Veon

Между тем, на «Веон Армения» нашелся еще один претендент - новая армянская компания «Новател». Ее возглавляет Минас Ерзнкян, который в начале 2000-х годов работал в России и руководил телекоммуникационной компанией «Инфотел».

Ерзнкян провел пресс-конференцию в Ереване, где сообщил, что за его компанией стоят люди, которые родились в Армении и имеют опыт работы в «авторитетных международных организациях».

Ерзкнян обещает не сокращать персонал «Веон Армения» и продолжить технологическое развитие компании, в том числе развивать сети четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE в глубинке и на приграничных территориях, а также строить сети следующего, пятого поколения.

Пресс-служба Veon не ответила на запросы CNews относительно действий Ucom и намерений «Новател». Представитель Team также не ответил на вопрос о действиях Ucom.