Легендарные смартфоны BlackBerry возвращаются в продажу

Смартфоны BlackBerry вновь могут поступить в продажу благодаря американскому стартапу OnwardMobility, выкупившему лицензию на этот бренд. Дебют первого гаджета, оснащенного 5G-модемом и аппаратной QWERTY-клавиатурой предварительно назначен на 2021 г.



BlackBerry оживает

Компания-стартап OnwardMobility из Техаса (США) намерена возродить некогда популярный бренд смартфонов BlackBerry. Как пишет Business Wire, она приобрела лицензию на использование этого названия (сумма сделки не разглашается) и не намерена тянуть с выпуском первых гаджетов.

Свой первый смартфон с логотипом BlackBerry техасский малоизвестный стартап собирается выпустить в 2021 г., пока без указания точной даты. Устройство будет отличаться от подавляющего большинства имеющихся на рынке умных средств связи за счет наличия аппаратной QWERTY-клавиатуры – неотъемлемого атрибута классических смартфонов BlackBerry.

Известные подробности

На момент публикации материала OnwardMobility рассказала лишь о планах по выпуску первого BlackBerry в 2021 г. Спецификации устройства держатся в тайне – известно только о клавиатуре и о поддержке сотовых сетей пятого поколения.

BlackBerry предпримет еще одну попытку захвата рынка смартфонов

Последнее не позволяет определить даже производителя процессора, поскольку 5G-модемы есть в портфолио как Qualcomm, так и MediaTek, а чипы двух этих вендоров чаще всего встречаются в современных смартфонах.

По предварительным данным, OnwardMobility является лишь владельцем лицензии. Неизвестно, кто займется проработкой дизайна, однако партнер стартапа, перед которым будет стоять задача по конвейерной сборке, уже найден.

Ждать выхода новинок BlackBerry осталось недолго

В данном случае американский стартап не сможет обойтись без помощи сторонней компании – сборку новых смартфонов BlackBerry будет осуществлять фирма FIH Mobile. Ее название не на слуху, в отличие от компании, владеющей ею: FIH Mobile – это «дочка» тайваньской Foxconn, основного партнера Apple по сборке ее iPhone.

Возможное возвращение к истокам

OnwardMobility не раскрывает подробности о том, смартфоны какого именно класса войдут в новую линейку BlackBerry. С самого начала устройства BlackBerry были ориентированы на корпоративный сегмент – их главной особенностью была защищенность переговоров. Почта и сообщения передавались зашифрованными, а все данные обрабатывались на собственных серверах BlackBerry.

Как пишет ресурс The Verge, OnwardMobility, планирует выпускать именно классические бизнес-смартфоны. Как это будет проявляться, пока неизвестно, но на это может указывать как раз наличие аппаратной клавиатуры, среди обычных пользователей практически невостребованной.

Что случилось с оригинальными гаджетами BlackBerry

Бренд BlackBerry с самого начала принадлежал канадской компании Research in Motion (RIM), основанной в 1984 г. Первым продуктом под брендом BlackBerry стал обычный пейджер – он был выпущен в 1996 г., а самый первый смартфон марки, получивший название BlackBerry 5810, появился в магазинах в 1999 г.

BlackBerry 5810

С момента выпуска своего самого первого мобильника RIM, в 2013 г. сменившая название на BlackBerry Limited, активно наращивала долю рынка смартфонов. В 2009 г. она удерживала пятую его часть, уступая лишь компании Nokia.

С начала следующего десятилетия популярность смартфонов BlackBerry стала снижаться на фоне роста спроса на iPhone – мобильники компании Apple. К примеру, в 2012 г. американские чиновники отказались от BlackBerry в пользу iPhone с целью получения более надежных средств связи.

Развитие Android-смартфонов тоже оказало существенное влияние на падение спроса на канадские мобильники, долгие работавшие на проприетарной ОС, разработанной RIM. К концу II квартала 2016 г. доля RIM снизилась практически до нуля. По данным исследовательской компании Gartner, она составила лишь 0,1%.

Дальнейшая судьба бренда

RIM до последнего пыталась удержать бренд BlackBerry на плаву – в сентябре 2015 г. она даже показала свой первый смартфон на базе Android – вертикальный слайдер бизнес-класса Priv (сокращенно от «privilege» (привилегия, преимущество) и «privacy» (конфиденциальность)). Аппарат относился к сегменту флагманов и сочетал платформу Android с технологиями защиты информации, разработанными самой BlackBerry.

BlackBerry Priv

Однако уже в октябре 2015 г. появилась первая информация о возможном отказе BlackBerry от самостоятельного производства смартфонов. Ее озвучил непосредственно глава компании Джон Чен (John Chen) – он заявил, что выпуск смартфонов будет прекращен в течение года, если мобильное подразделение продолжит приносить убытки. Этому заявлению предшествовал уход BlackBerry из России – свое представительство в стране она закрыла в июле 2015 г.

В своем решении отказаться от выпуска смартфонов BlackBerry окончательно утвердилась в сентябре 2016 г. Последним телефоном, выпущенным непосредственно канадским вендором, стал флагманский Android-моноблок DTEK60 с экраном Quad HD, процессором Snapdragon 820 и металлическим корпусом со стеклянным покрытием.

BlackBerry DTEK60

В середине декабря 2016 г. BlackBerry передала право на производство и распространение смартфонов под своим брендом китайской компании TCL Corporation и сосредоточилась на разработке программного обеспечения. TCL приступила к выпуску потребительских смартфонов BlackBerry, и первым ее творением стал моноблок KeyOne, наделенный аппаратной клавиатурой, размещенной на лицевой панели. Смартфон был анонсирован в начале мая 2017 г. и поступил в продажу спустя несколько недель после дебюта.

Последним гаджетом BlackBerry, выпущенным TCL, был смартфон Key2, к слову, тоже оснащенный аппаратной клавиатурой. Он увидел свет летом 2018 г.

BlackBerry Key2

В начале февраля 2020 г., как сообщал CNews, TCL начала готовиться к полному прекращению разработки и производства смартфонов BlackBerry. Лицензия на использование бренда истекает 31 августа 2020 г., и планов по ее продлению у китайского вендора не было и нет.