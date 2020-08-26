Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами

Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами3123
Ведется работа над законопроектом, который обяжет соцсети пресекать деструктивный контент
«Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям», одним из учредителей которого является «Лига безопасного интернета», предложил штрафовать соцсети в размере 1-1,5% от годового оборота компаний за неудаление деструктивного контента (порнографии, пропаганды криминальных субкультур, суицида и т.д.). Предложение направлено в рабочую группу комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Об этом сообщила ТАСС член Общественной палаты России и директор центра Екатерина Мизулина, дочь члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Рабочая группа комитета разрабатывает законопроект о введении дополнительной обязанности для социальных сетей по пресечению распространения деструктивного контента. Предполагается, что, если такой закон будет принят, соцсети должны будут сами выявлять нежелательный контент, удалять или блокировать его, а также реагировать на жалобы пользователей, указания органов исполнительной власти и правоохранительных органов. Помимо деятельности по самоцензуре, соцсети будут предоставлять отчеты о проделанной работе по удалению противоправной информации.
Точный размер штрафов пока обсуждается, однако Мизулина говорит о том, что они должны быть достаточно ощутимы для площадок. Директор центр сослалась на успешный зарубежный опыт, уточнив, что аналогичный закон работает в Германии, где соцсеть могут оштрафовать на 50 млн евро за неудаление нежелательного контента. Недавно такой же закон приняла Турция.
По информации директора центра, в сетях сейчас существует множество деструктивных течений и движений: суицидальные группы, кибербуллинг (интернет-травля), шок-контент, в том числе демонстрирующий массовые и серийные убийства. Влиянию деструктивного контента в Рунете подвержены 39,2 млн аккаунтов пользователей в соцсетях (из них 7 млн аккаунтов подростков).
Напомним, что «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» был создан в 2015 г. Учредителями, помимо «Лиги безопасного интернета» стала «Ассоциация уполномоченных по правам ребенка», возглавляемая Павлом Астаховым, а также НП «Мониторинговый центр». Исполнительным директором стал Станислав Скусов, руководитель организации «Кибердружина» (проект «Лиги» по борьбе с детской порнографией в интернете).
Масштабная борьба с деструктивным контентом
Активная деятельность по борьбе с нежелательным контентом в сети ведется на разных уровнях власти уже много лет, но на новый уровень она поднялась в 2011 г., когда появилось Некоммерческое партнерство «Лига безопасного интернета». Инициаторами ее создания стал основатель фонда Marshall Capital Partners Константин Малофеев и занимавший в ту пору пост министра связи Игорь Щеголев.
«Лига» фактически поглотила общественные организации, занимающиеся борьбой с противоправной информацией в интернете до 2011 г., например, организацию «Дружественный Рунет». Одна из главных задач «Лиги» стала борьба с распространением детской порнографии и иным «опасным контентом» в Рунете. «Лига» работает по многим направлениям: разрабатывает механизмы поиска и устранения негативного контента, проводит исследования и опросы, проводит эксперименты с фильтрами, взаимодействует с провайдерами.
В 2011 г. «Лига» разработала законопроект о блокировках в интернете, который предполагал создание централизованного реестра запрещенных сайтов. Сама «Лига» готова была взять на себя функции оператора данного реестра.
В 2012 г. были утверждены поправки в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» о введении реестра запрещенных сайтах. Соответствующие функции были возложены на Роскомнадзор, но закон предусмотрел возможность привлечения к данной работе и общественной организации.
Также с 1 ноября 2012 г. вступили в силу поправки в Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», которые обязывали ограничить доступ детей к нежелательной для них информации (порнография, сцены насилия, пропаганда наркотиков, табака и алкоголя, призывы к насилию, нецензурная брань, отрицание семейных ценностей и т.д.).
В 2014 г. Денис Давыдов, исполнительный директор «Лиги» выступил с идеей создать особый «детский интернет». Идея стала ответом на инициативу Минкомсвязи по созданию «черного списка» школьного интернета – реестра ресурсов, «несовместимых с образованием детей». По замыслу министерства, как ранее писал CNews, провайдеры, обеспечивающие интернет-доступ в школах, должны блокировать несколько групп сайтов: сборники рефератов, ресурсы о колдовстве и магии, анонимайзеры для обхода блокировки и пр.
Елена Мизулина, на тот момент депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», тогда выступила с собственным предложением, перекликающимся с инициативой «Лиги», предложив закрепить услуги по предоставлению доступа в интернет российским школам за единым хостинг-провайдером.
В 2018 г. Депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» разработали законопроект о создании на территории России так называемых «кибердружин», в которых должны войти частные лица, задачей которых является поиск в российском сегменте интернета любой противоправной информации, в том числе экстремистского характера.
В августе 2020 г. CNews писал, что «Ростелекомом» получит 10,3 млрд руб. на обеспечение доступа в интернет для школ и избирательных участков с защитой информации и контентной фильтрацией. В числе прочего в школах должен быть заблокирован доступ к Facebook, «Вконтакте» и World of Tanks, а также принудительно введен безопасный режим в поисковиках и на YouTube. Также на каждого пользователя будет составляться персональное досье с посещенными им сайтами.
Сейчас Госдума работает сразу с несколькими законопроектами о блокировке контента
В июле 2020 г. Госдума занималась доработкой сразу нескольких законопроектов, направленных на блокировку запрещенного контента. Законопроект по введению административной ответственности для хостинг-провайдеров за неудаление запрещенного контента получил поддержку комиссии Правительства и отправлен в Госдуму с условием доработки во втором чтении.
Документ предполагает дополнение ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России штрафными санкциями для хостинг-провайдеров за бездействие по отношению к противоправному контенту – такому как детская порнография, пропаганда наркотиков или террористические призывы. В новом законопроекте также предлагается наделить Роскомнадзор полномочиями для возбуждения дел об административном правонарушении в отношении операторов поисковых систем, которые не исполняют обязанности по исключению из выдачи запрещенных в России ресурсов при повторном обращении.
Также 9 июля 2020 г. Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 1,5 млн руб. за пропаганду наркотиков в интернете (инициатива была внесена в январе 2020 г.). Владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие наркотики, должны нести более строгую административную ответственность
А 18 августа 2020 г. Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин внес в Госдуму законопроект о том, что сайты, пропагандирующие криминальную субкультуру и деятельность по ее поддержке и формированию, будут блокироваться в досудебном порядке.
Изменения коснутся законов «Об основах профилактики правонарушений» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».