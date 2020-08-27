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Дочка Мизулиной требует ограничить скорость для иностранных соцсетей и мессенджеров. Telegram снова в опасности

Бизнес Законодательство Кадры Интернет Веб-сервисы Техника
, Текст: Эльяс Касми

пЕкатерина Мизулина предложила замедлить скорость работы зарубежных социальных сетей и других веб-сервисов, если они не захотят регистрироваться в ФНС и платить налоги в российскую казну. Также она выступает за введение крупных штрафов для соцсетей за неудаление так нызываемого «деструктивного» контента.

Новая идея Екатерины Мизулиной

Иностранные веб-сервисы, включая социальные сети и мессенджеры, в будущем могут столкнуться с ограничением скорости интернета в России. Такое предложение, пишет РИА «Новости», было обнаружено в тексте выступления Екатерины Мизулиной для круглого стола «Западные техногиганты как угроза суверенитету государства» и прозвучало в Общественной палате России.

36-летняя Екатерина Мизулина – это дочь Елены Мизулиной, члена Совета Федерации. Она является членом Общественной палаты России и одновременно исполнительным директором «Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям», созданного, по данным ЕГРЮЛ, в декабре 2014 г. Эту должность она заняла в октябре 2018 г. Также с апреля 2018 г. она занимает пост директора «Лиги безопасного интернета».

Ограничительные меры Мизулина предложила применять зарубежным сервисам, которые отказываются регистрироваться в России и платить налоги в этой стране. «Социальные сети и мессенджеры должны быть официально зарегистрированными на территории России, платить здесь налоги и показывать, какие средства они получают от продажи рекламы, а также от таргетирования или продвижения. Они должны назначить официального представителя в России. В случае, если делать не будут, то регулятор должен ограничить скорость сервиса или платформы», – сказано в тексте выступления Мизулиной.

Кто может пострадать от нововведения

На момент публикации материала дальше заявлений Екатерины Мизулиной дело по ограничению скорости работы иностранных веб-сервисов в России не продвинулось. Тем не менее, по состоянию на 27 августа 2020 г. в Федеральной налоговой службе России (ФНС) были зарегистрированы российские представительства многих крупнейших зарубежных компаний, предоставляющим россиянам доступ к своим сервисам.

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Екатерина Мизулина ополчилась против зарубежных соцсетей и мессенджеров

В частности, регистрацию прошел российский офис Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, фотохостингом Instagram и мессенджерами Facebook Messenger и WhatsApp. Вместе с ней в ФНС зарегистрированы российские представительства компаний Apple, Google и Microsoft. Telegram среди них нет.

Кто еще хотел ограничить скорость интернета

Предложения по ограничению скорости работы зарубежных сервисов звучали и раньше. К примеру, в марте 2020 г. Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» и член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Горелкин заявил, что пандемия коронавируса и введенный в России из-за него режим самоизоляции спровоцировали рост интернет-трафика. Из-за этого возросла вероятность перегрузки сетей и отказов в работе интернета. Для их предотвращения он предложил сделать приоритет на трафик российских ресурсов, а трафик иностранных пропускать по остаточному принципу.

Другие идеи Мизулиной по ограничению работы интернета

26 августа 2020 г. Екатерина Мизулина от имени «Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям» направила в рабочую группу комитета Совета Федерации по образованию и науки о взимании гигантских штрафов с социальных сетей. Дочка Елены Мизулиной, как сообщал CNews, предложила наказывать веб-сервисы рублем за за неудаление «деструктивного контента». Под этим понятием в данном случае подразумеваются порнография, пропаганды криминальных субкультур, суицида и т.д.

Размер штрафа Екатерина Мизулина предложила установить в размере от 1% до 1,5% годового оборота сервиса. Итоговый размер штрафов пока обсуждается, однако Мизулина говорит о том, что они должны быть достаточно ощутимы для площадок. Она упомянула зарубежный опыт в подобном и сделала упор на то, что в Германии уже действуют подобные ограничения, и штраф для соцсетей за их нарушение достигает 50 млн евро.

В настоящее время силами членов рабочая группа комитета Совета Федерации ведется работа по подготовке законопроекта о введении дополнительной обязанности для социальных сетей по пресечению распространения деструктивного контента. В случае принятия документа Госдумой, Советом Федерации и Президентом России Владимиром Путиным соцсети должны будут сами выявлять нежелательный контент, удалять или блокировать его, а также реагировать на жалобы пользователей, указания органов исполнительной власти и правоохранительных органов. Помимо деятельности по самоцензуре, соцсети будут предоставлять отчеты о проделанной работе по удалению противоправной информации.

Как директор Центра помощи детям связана с интернетом

«Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» располагает длинным списком учредителей. В него входят, в частности, уже ликвидированная «Ассоциация уполномоченных по правам ребенка» а также НП «Мониторинговый центр». Кроме них учредителем центра является Лига безопасного интернета, основанная в 2011 г.

Одна из главных задач этой «Лиги» с самого ее появления стала борьба с распространением детской порнографии и иным «опасным контентом» в Рунете. Она работает по многим направлениям: разрабатывает механизмы поиска и устранения негативного контента, проводит исследования и опросы, проводит эксперименты с фильтрами, взаимодействует с провайдерами.

В первый же год своего существования «Лига» разработала законопроект о блокировках в интернете, который предполагал создание централизованного реестра запрещенных сайтов. Сама «Лига» готова была взять на себя функции оператора данного реестра. Как известно, в настоящее время в России действительно действует такой реестр, но его оператором является Роскомнадзор. Екатерина Мизулина руководит «Лигой» с апреля 2018 г.

Добавим также, что в конце апреля 2016 г. Елена Мизулина, мама Екатерины Мизулиной, тоже озвучивала предложения по введению в России ряда мер по контролю над интернетом в России. Так, в рамках Форума безопасного интернета в Москве она предложила признать использование интернета отягчающим обстоятельством преступлений.

По словам Елены Мизулиной, «всемирная паутина» так или иначе используется при совершении различных преступлений, к примеру, организации или пропаганды террористической деятельности. Она подчеркнула, что в действующем законодательстве подобное никак не отражено.

Согласно этому предложению Мизулиной, необходимо внести интернет в ст. 63 УК РФ (обстоятельства, отягчающие наказание), в которой перечислены рецидив, тяжкие последствия, совершение преступления с особой жестокостью и др. По состоянию на 27 августа 2020 г. требуемые изменения в статье отражены не были.



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