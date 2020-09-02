На рынок ПК и планшетов надвигается фееричный обвал

На рынок ПК и планшетов надвигается фееричный обвал2033
IDC предсказала почти 10-процентное падение продаж ноутбуков, ПК и планшетов в 2021 г., несмотря на уверенный рост в 2020 г. на фоне пандемии и самоизоляции. Восстанавливаться рынок начнет лишь в 2023 г.
Неутешительные прогнозы
Исследовательская компания International Data Corporation (IDC) опубликовала прогноз развития мирового рынка персональных вычислительных устройств Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker. В нем рассматриваются продажи устройств Personal Computing Devices (PCD).
К категории PCD эксперты IDC относят настольные ПК и лэптопы, рабочие станции, ноутбуки-трансформеры и классические планшетные ПК.
По их оценке, небольшой, чуть более чем 3-процентный рост продаж в 2020 г. сменится резким, почти 10-процентным спадом по итогам 2021 г. В 2022 г. к положительной динамике рынок тоже не вернется, хотя уменьшение числа реализуемых устройств семейства PCD будет уже не столь стремительным.
Обоснование прогнозов
В IDC полагают, что за весь 2020 г. производители отгрузят 425,7 млн компьютеров, лэптопов и планшетов. В сравнении с итогами 2019 г. это на 3,3% больше. Скачок продаж специалисты компании связывают с пандемией китайского коронавируса COVID-19, вынудившей многих людей перейти на удаленную работу.
Выполнение трудовых обязанностей из дома потребовало от многих приобретения нового оборудования – планшета, стационарного ПК или ноутбука. Многочисленные студенты и школьники, чьи учебные заведения внедрили дистанционное обучение, тоже были вынуждены вложиться в покупку компьютеров.
По оценке специалистов IDC, в 2021 г. продажи PCD сократятся почти на 10%, в сравнении с 2020 г. из-за того, что компании и потребители сократят свои траты на фоне неопределенной ситуации в экономике из-за пандемии. В 2022 г. снижение объемов реализуемой техники составит около 1%.
Новый всплеск продаж PCD-устройств в IDC ожидают лишь в 2023 г., но лишь в пределах 1%. В 2024 г. рост приблизится к 2%, но по суммарному объему проданных устройств (около 389,6 млн) с 2020 г. он не сравнится. Итоговый показатель CAGR (совокупный среднегодовой темп роста с учетом сложного процента, Compound Annnual Growth Rate) за период с 2020 по 2024 гг. включительно, по оценке IDC, окажется отрицательным – -2,2%.
Предпочтения пользователей
Среди всех устройств сегмента PCD, считают в IDC, по итогам 2020 г. наиболее востребованными окажутся именно ноутбуки. На них придется почти половина всех продаж – 46,6% или 198,3 млн устройств.
Второе место займут классические планшеты с 20,5-процентной долей рынка и 87,5 млн проданных в 2020 г. экземпляров, а тройку лидеров замкнут настольные ПК – 72,8 млн устройств и доля 17,1%.
Ноутбуки формата «2 в 1», они же «трансформеры», способные превращаться в планшет, окажутся на четвертой строчке с результатом в 14,6%. В натуральном выражении это 62,1 млн устройств. Рабочие станции замыкают топ-5 по версии IDC – 1,2-процентная доля и ровно 5 млн реализованных устройств.
|Категория устройства
|Объем продаж, 2020 год, млн штук
|Доля рынка, 2020 год
|Объем продаж, 2024 год, млн штук
|Доля рынка, 2024 год
|CAGR, 2020-2024 годы
|Настольные ПК
|72,8
|17,1%
|66
|16,9%
|–2,4%
|Ноутбуки-трансформеры
|62,1
|14,6%
|57,3
|14,7%
|–2%
|Классические ноутбуки
|198,3
|46,6%
|193,8
|49,7%
|–0,6%
|Планшетные компьютеры
|87,5
|20,5%
|65,4
|16,8%
|–7%
|Рабочие станции
|5
|1,2%
|7,1
|1,8%
|8,9%
|Суммарно
|425,7
|100
|389,6
|100
|–2,2%
Источник: IDC
К концу 2024 г. расположение видов компьютеров в рейтинге практически не изменится. Ноутбуки получат долю рынка в размере 49,7% (193,8 млн экземпляров), десктопы окажутся на втором месте (16,9%, 66 млн), а планшеты – на третьем (16,8%, 65,4 млн). «Трансформеры» будут удерживать 14,7-процентную долю (57,3 млн устройств, четвертое место) а рабочие станции – 1,8-процентную (7,1 млн устройств, пятое место).
Таким образом, за четыре года продажи десктопов и планшетов в процентном соотношении, по прогнозам IDC, сократятся. «Трансформеры» и рабочие станции продемонстрируют незначительный рост, менее 1%, а доля ноутбуков вырастет на 3,1%.
Мнение других аналитиков
Аналитическая компания Canalys считает, что 2020 г. продемонстрирует итоговое 7-процентное падение продаж на глобальном ПК-рынке – 367,8 млн устройств против 395,6 млн в 2019 г. Свой прогноз она озвучила в начале июня 2020 г.
Исследователи компании полагают, что единственной причиной такого обвала будет пандемия коронавируса. В общемировом плане рынок покажет рост продаж лишь в 2022 г., и то всего 2-процентный, а в 2021 г. его показатели окажутся на уровне 2020 г.
Если рассматривать отдельные регионы мира, то в Китае и Азиатско-тихоокеанском регионе поставки ПК и планшетов по итогам 2020 г. упадут на 3% и 1% соответственно, а в 2021 г. Canalys ожидает 4-процентный рост в КНР. Прогноз на 2021 г. для Азиатско-тихоокеанского региона она пока не публикует.
В США падение продаж в 2020 г. составит 6%, в 2021 г. изменений к лучшему не будет. В 2022 г. в этом регионе ожидается 4-процентный рост рынка ПК. Поставки компьютеров и планшетов в регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) упадут на 10% в 2020 году, а в 2021 году вырастут на 1%.