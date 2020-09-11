Во все региональные министерства назначат главных по цифровой трансформации

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко выступил с предложением ввести должности замруководителей по цифровой трансформации во всех региональных органах исполнительной власти. Владимир Путин одобрил эту идею.

CDTO по всей стране

Президент России Владимир Путин одобрил идею по назначению заместителей руководителя по цифровой трансформации (CDTO) в каждом региональном органе исполнительной власти. Соответствующее предложение в рамках видеоконференции Владимира Путина с членами правительства, состоявшегося 9 сентября 2020 г., внес вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Согласно идее Чернышенко, выбирать CDTO будут главы субъектов России. «Тогда общую координацию руководителей цифровой трансформации (РТЦ) муниципалитетов и субъектов могут делать их профильные РЦТ федерального уровня. Принцип сквозной: здравоохранение – заместитель министра, который за «цифру» отвечает, будет общаться с заместителями министров у губернатора и в муниципалитетах», – сказал Чернышенко.

Перед тем, как одобрить предложение Чернышенко, Владимир Путин уточнил у него, где именно необходимо ввести должность CDTO. «В каждом региональном ведомстве или на уровне замгубернатора, замруководителя региона?», – спросил Президент России.

Вице-премьер ответил: «В каждом региональном ведомстве. Нам нужно до муниципалитетов прокопаться».

Лидирующие и отстающие регионы

В разговоре с Владимиром Путиным Дмитрий Чернышенко отметил различные уровни цифровой зрелости в разных российских субъектах, подчеркнув, что в лидерах сейчас находятся Москва, Московская область и Татарстан. «Разрыв между ними и другими субъектами просто огромный», – сказал Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко считает, что региональным властям необходимы CDTO

По словам вице-премьера, Минкомсвязи России создало единую платформу оказания типовых региональных, муниципальных услуг. «Она объединила лучший опыт наших продвинутых регионов. Субъекты смогут подключиться к этой облачной платформе, где все условия, бэкенд так называемый, для обработки заявлений, которые поступают с госуслуг, уже созданы, что позволит им быстро обрабатывать заявки, «а не писать с нуля, нанимать программистов, покупать технику, строить ЦОДы», – отметил он.

«При этом заставлять никого не нужно. Те регионы, которые уже это сделали на каком-то уровне, – пусть они, пожалуйста, оказывают услуги через свои порталы, системы. А те, у кого нет такой возможности, могут это наиболее эффективное решение как раз использовать. Оно будет удобно для граждан и не потребует дополнительных затрат. Мы это очень быстро можем раскатать на всю страну», – подытожил вице-премьер.

Ответственный за цифровую экономику

Дмитрий Чернышенко – выпускник Московского государственного технологического университета по специальности «инженер-системотехник». В 1989 г., когда ему был 21 год, Чернышенко основал студию компьютерной графики, которая впоследствии выросла в коммуникационный холдинг «Медиа артс».

21 января 2020 г. Чернышенко получил должность заместителя председателя правительства России. До этого он с января 2015 г. руководил холдингом «Газпром-медиа». Помимо этого, в период с 2005 по 2014 гг. он был президентом Оргкомитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в Сочи.

С 29 января 2019 г. Дмитрий Чернышенко курирует нацпрограмму «Цифровая экономика». В частности, он координирует работу федеральных органов исполнительной власти по ряду вопросов, связанных с реализацией этой программы.

Кто придумал замруководителей по цифровой трансформации

Идея по внедрению такой должности, как CDTO, изначально принадлежала бывшему премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Первые CDTO были назначены в июле 2018 г. в восьми министерствах, включая Минздрав и Минстрой, хотя с этим решением были согласны не все чиновники. К примеру, действующий глава Минкомсвязи России Максут Шадаев на своей странице в Facebook еще в 2017 г. высказывался о том, что министерствам и департаментам отдельные заместители по цифровизации не требуются.

1 февраля 2020 г. действующий российский премьер Михаил Мишустин принял решение возродить идею Медведева о цифровых замминистрах и поручил утвердить такую должность в каждом министерстве. Мишустин подчеркнул, что полномочия CDTO могут быть предоставлены как новому заму, так и одному из действующих.

К 5 февраля 2020 г. Минкомсвязи выработало методику тестирования и требования к кандидатам на должность заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти, ответственного за цифровую трансформацию. Заняться этим ведомству предложил премьер-министр России Михаил Мишустин, отведя на выполнение поручения три дня. Документ, содержащий требования и указания, был направлен в адреса в общей сложности 55 организаций. В их числе федеральные ведомства, агентства и службы. Согласно этому документу, личностные, и профессиональные требования к кандидатам были сформированы на основе модели компетенций команды цифровой трансформации, разработанной РАНХиГС с учетом международного и российского опыта при участии экспертного сообщества.

Новым этапом развития идеи о CDTO стало назначение 6 марта 2020 г. ответственных за цифровизацию и информатизацию в Аппарате Правительства России. ИТ-обязанности, как сообщал CNews, были распределены между пятью замруководителя Аппарата из 12: Леонидом Левиным, Валерием Сидоренко, Игорем Шевченко, Алексеем Уваровым и Светланой Андрющенко.

21 мая 2020 г. Михаил Мишустин утвердил кандидата на должность замминистра просвещения России Сергея Кравцова по цифровой трансформации. Им стала Татьяна Васильева, бывший замруководителя департамента образования Москвы, на момент вступления в должность не имевшая опыт работы в ИТ.