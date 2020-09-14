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Бесплатный сотовый оператор объединяется с конкурентом и становится платным

Бизнес Телеком Мобильная связь Техника Маркет
, Текст: Игорь Королев
Бесплатный виртуальный сотовый оператор Danycom.Mobile объединяет свою абонентскую базу и технические ресурсы с конкурентом – MCN Telecom. Абонентов планируется перевести на платные тарифные планы. Это событие произошло после ссоры Danycom.Mobile со своим опорным оператором – Tele2.

Danycom.Mobile объединяется с MCN Telecom

Виртуальный сотовый оператор Danycom.Mobile, предоставляющий бесплатные услуги связи, объявил об объединении своих технологических и финансовых ресурсов с другим виртуальным сотовым оператором - MCN Telecom. В соответствии с заключенным между сторонами соглашением, абонентская база Danycom.Mobile будет передана в MCN Telecom.

Danycom.Mobile и MCN Telecom намерены вместе делить расходы на инфраструктуру, техническую поддержку, продвижение и продажу услуг. Также обе компании будут делить доходы от совместного проекта. Финансовая часть взаимоотношений между операторами не раскрываются. Пока между сторонами подписано соглашение о намерениях. Согласование условий их сотрудничества находится на завершающей стадии.

Перевод бесплатных абонентов на новые тарифные планы

Представители обеих сторон сообщили, что абоненты Danycom.Mobile будут переведены на новые тарифные планы, которые «останутся привлекательными для абонентов и приносящими выручку». Продажи продолжат вестись под торговой маркой Danycom.Mobile.

Маркетинг и продажи физическим лицам также останутся на стороне Danycom.Mobile. Первая линия технической поддержки будет развернута на стороне Danycom.Mobile, вторая – на стороне MCN Telecom.

Чем занимается MCN Telecom

MCN Telecom – оператор фиксированной связи, обслуживающий компании малого и среднего бизнеса. Компания имеет лицензии на междугороднюю и международную связь, а также представительства в Германии, Венгрии, Словакии и Австрии. Основным владельцем компании является ее гендиректор и основатель Александр Мельников.

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Бесплатный виртуальный сотовый оператор Danycom.Mobile объединяет свою абонентскую базу и технические ресурсы с конкурентом – MCN Telecom

MCN Telecom также запустила собственного виртуального сотового оператора на базе сети Tele2. Услуги мобильной связи для физических и юридических лиц предоставляются компанией в Москве, Санкт-Петербурге, республике Татарстан, Свердловской, Новосибирской и Самарской областях. Для массового сегмента предлагаются SIM-карты с дешевыми тарифами на международный роуминг.

Количество сотовых абонентов MCN Telecom не раскрывается. Партнерство с Danycom.Mobile необходимо MCN Telecom для наращивания абонентской базы в массовом сегменте. Также MCN Telecom продолжит предоставлять корпоративным клиентам услуги, основанные на конвергенции мобильной и фиксированной связи.

Чем известен Danycom.Mobile

Проект Danycom.Mobile был запущен в 2017 г. Базовым оператором для Danycom.Mobile также стал Tele2. Главной особенностью данного виртуального оператора было наличие тарифных планов с бесплатными пакетами услуг сотовой связи в обмен на получение абонентом рекламных SMS-сообщений (A2P, рассылка сообщений от приложения к пользователю). Проект Danycom.Mobile работает в 56 регионах России, включая Москву, количество абонентов не раскрывается.

Danycom.Mobile запущен краснодарским холдингом «Дени Колл», чей основной бизнес связан с SMS-рассылками. Облигации холдинга котируются на Московской бирже. Основными владельцами холдинга являются его гендиректор Елена Шмырина, а также Владислав Деминский и Денис Жданов.

В первую очередь перевод абонентов из сети Danycom.Mobile в сеть MCN Telecom будет произведен в тех регионах, где у Danycom.Mobile наибольшее число абонентов – в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Затем портация произойдет в восьми оставшихся регионах, где MCN Telecom имеет стыки с сетью Tele2. Следующим шагом намечено расширение сотрудничества на все остальные регионы.

Конфликт Danycom.Mobile и Tele2

В последнее время холдинг «Дэни Колл» испытывает не лучшие времена. Компания получила иски от сотовых операторов «Мобильные телесистемы» (МТС) и «Мегафон» на общую сумму 1,3 млрд руб. Облигации компании были переведены Московской биржей в сектор компаний повышенного инвестиционного риска, что стало предметом отдельного иска со стороны «Дэни Колл».

Также Danycom.Mobile объявил о прекращении сотрудничества с Tele2. «Дэни Колл» обвинил партнера в некорректных финансовых расчетах, требовании об оплате за фактически неоказанные услуги и некоторой работе сети в некоторых регионах. Со своей стороны, Tele2 обвинили «Дэни Колл» в невыполнении своих контрактных обязательств и наличие долгов за трафик. По оценкам Tele2, число абонентов Danycom.Mobile составляло менее 10 тыс.

Сейчас представители «Дэни Колл» и MCN Telecom заверили, что взаиморасчеты Danycom.Mobile и Tele2 будут урегулированы мирным путем. Представители Tele2 не стали комментировать факт данного партнерства, но отметили, что MCN Telecom является надежным партнером оператора, выполняющим свои контрактные обязательства.

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