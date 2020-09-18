Российские банки получили простой доступ в СМЭВ — в обход огромных затрат

Компания «Диасофт» нашла способ создать облачный сервис для подключения банков к СМЭВ, который может снять с них весьма ощутимые для бюджета расходы на всевозможное «железо» и ПО. Средняя расчетная экономия по сравнению с обычным доступом — как минимум двукратная за три года.

Облачный СМЭВ-сервис для банков

Как стало известно CNews, у российских банков появилась возможность стыковаться с госинформсистемами (ГИС) через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), не имея для этого специализированного «железа» и ПО. Соответствующий альтернативный облачный сервис создала компания «Диасофт», сумевшая первой из разработчиков получить собственный законный доступ к СМЭВ.

Как именно ей это удалось, компания не раскрывает из опасений конкуренции, называя своим техническим «ноу-хау».

В «Диасофте» заверяют, что созданный облачный сервис избавит банки от множества тематических, но непрофильных для них расходов, позволив сэкономить в год сотни тысяч и даже миллионы рублей (экономические расчеты — ниже).

Банки получили доступ в СМЭВ через облако

Для предоставления сервиса «Диасофт» задействует собственный ЦОД и использует собственную платформу для всех своих коммерческих облачных услуг Digital Q. На стороне банка доступ к сервису осуществляется через браузер на компьютере.

Что такое СМЭВ, какое отношение имеет к банкам

Напомним, СМЭВ создавалась Минкомсвязи, начиная с 2010 г., для предоставления гражданам госуслуг и изначально связала между собой госорганы. В дальнейшем ее функциональность заметно расширилась, охватив и другие организации.

В «Диасофте» отмечают, что в 2013 г. появился федеральный закон 210-ФЗ, который обязывал подключаться к СМЭВ не только ведомства и министерства, но еще и коммерческие организации, а точнее банки. Первая интеграция была с казначействами — банки должны были соединиться по каналу СМЭВ к ГИС ГМП (система государственных и муниципальных платежей).

Потом к СМЭВ подключили многофункциональные центры (МФЦ), затем управляющие компании, которые работают с ГИС ЖКХ (система жилищно-коммунального хозяйства), потом удостоверяющие центры, микрофинансовые организации. То есть постепенно в СМЭВ переходит все больше категорий коммерческих организаций

Что касается банков (99% от их числа), то, как поясняют в «Диасофте», они сейчас взаимодействуют через СМЭВ с широким перечнем ГИС, тем или иным образом оплачивая доступ к каждой из них.

«Фактически желание легко подключиться к СМЭВ и легко в СМЭВ работать у банков было всегда, начиная с 2013 г., но не было технических и организационных возможностей», — заверяет руководитель продукта «Государственные сервисы» компании «Диасофт» Алексей Ефимов, подразумевая, что теперь они появились.

Из чего складывается и сколько стоит работа со СМЭВ сейчас

Как отмечает Ефимов, все процессы и способы подключения к СМЭВ полностью регламентированы вышеупомянутым законом 210-ФЗ. В частности, имеется строгое требование — использовать специальный криптомаршрутизатор. Причем в рамках законодательно утвержденной методологии банку нужно иметь два таких криптомаршрутизатора для резервирования, так как процесс взаимодействия с госситемами через СМЭВ должен быть бесперебойный.

Данное «железо» должно быть установлен в банке только аккредитованными организациями, имеющими соответствующую лицензию, в частности «Ростелекомом». Более того, необходимо обеспечить постоянное сопровождение и обновление этих криптомаршрутизаторов силами «Ростелекома». «Грубо говоря, требуется некая инфраструктура, которую банк не имеет права поддерживать своими силами», — уточняет Ефимов. По его оценкам маршрутизаторы стоят примерно по 160-170 тыс. руб. Поддержка их работоспособности и обслуживание в год — более 120 тыс. руб.

Вторая статья расходов банка — внедрение специализированного ПО, адаптеров для интеграции со СМЭВ. Под адаптеры банку необходимо выделить серверные мощности — оперативную память и жесткие диски. Для этого в лучшем случае придется купить один сервер, полагает Ефимов, но обычно — от двух и более. Стоимость каждого сервера варьируется в зависимости от мощности и потребности. На эти серверы необходимо установить ОС, что требует покупки лицензии. Если ПО работает с базой данных, то под него придется задействовать еще какой-либо сервер, например, Microsoft SQL или Oracle, что также сопряжено с покупкой лицензий (включая и лицензию на СУБД).

С точки зрения безопасности рассматриваемое ПО банк должен установить ПО в какой-либо защищенный контур и обеспечить его безопасность, то есть криптошлюзы, firewall и пр.

Если банк не занимается разработкой собственных интеграционных решений, а прибегает к услугам вендоры (такого как «Диасофт», но по безоблачной модели), то банку также нужно потратиться на лицензии этого вендора — от 150 тыс. руб. до 900 тыс. руб., по оценкам Ефимова. Работы по внедрению потребуют расходов от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб. К ним эксперт добавляет расходы на договор сопровождения и на зарплаты специалистам за дополнительную нагрузку (с учетом появления новых серверов, которые нужно сопровождать), а также специалисту по решению вендора, который будет отслеживать работоспособность системы — 50-100 тыс. руб. ежемесячно.

Какую альтернативу предлагает «Диасофт»

Взамен всего вышеперечисленного «Диасофт» предлагает банкам использовать облачную модель, сделав только разовый взнос за подключение к облаку и оплачивая по фиксированной цене ежемесячный доступ к ГИС и работу одного специалиста.

«Не нужно следить за серверами, докупать лицензии операционной системы, тратиться на оператора и покупать “железо”, — поясняет Ефимов. — Также не будет трат на поддержку вендора, так как вендор сам поддерживает облако — это его внутренняя задача. Если банк хочет подключить новый сервис, он получает ссылку и начинает пользоваться со следующего дня. Если хочет перестать, то просто не платит в следующем месяце».

При этом, как указывает эксперт, в облаке гарантирована безопасность — все, что отправляется в облако, априори находится в защищенном контуре.

На данный момент разовый платеж за подключение к облаку составляет 250 тыс. руб. Плата за интеграцию через СМЭВ с каждой ГИС — 19 тыс. руб. ежемесячно.

Подсчитать при этом точную экономию для усредненного банка в «Диасофте» затрудняются. «Банкам нужен разный набор сервисов, поэтому решение вендора может стоить 500 тыс. руб., а может и миллионы, все зависит от задач организации, — поясняют в компании. — С точки зрения безопасности, у одного банка контур может быть изначально защищенный, поэтому затраты не потребуются. Другому понадобится лишь антивирус за 1 тыс. руб., третьему — полный комплект ИБ-средств».

При этом в компании уверены, что ее новый сервис выгоднее как минимум в два раза на срок три года, и это без внутренних затрат банка на сопровождение обычного доступа.

Не только для банков

В «Диасофте» добавляют, что новый сервис в перспективе могут использовать не только банки. «К нам может прийти любая коммерческая организация, у которой есть официальные законные основания для доступа к СМЭВ, и мы поможем к ней подключиться», — говорит Ефимов.