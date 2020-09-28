Директор знаменитого музыкального сайта разбил свою Ferrari о маршрутку. Есть пострадавшие. Видео

Создатель музыкального сайта Zaycev.net Евгений Трухин врезался на своем Ferrari 360 Spider в маршрутное такси рядом с ТРК «Щука» на северо-западе Москвы. Бизнесмен отделался вывихом руки, по его словам, несерьезным, но в результате ДТП пострадали как минимум два пассажира маршрутки.



Уличный гонщик

Основатель и директор известного пиратского портала Zaycev.net Евгений Трухин стал виновником ДТП, произошедшего на северо-западе Москвы. Передвигаясь на своем Ferrari 360 Spider, он врезался в маршрутное такси, стоявшее у входа в торгово-развлекательный центр «Щука».

Трухин, как пишет ТАСС, не справился с управлением, в результате чего его автомобиль занесло. По словам самого основателя «Зайцев.нет», перед его Ferrari незадолго до аварии ехала поливальная машина.

Евгений Трухин известен не только своим сайтом, позволяющим бесплатно скачивать музыкальные композиции, но и любовью к высоким скоростям. Он нередко участвовал в гонках, в том числе и в дрэг-рейсинге, но оставил их около 10 лет назад. По информации «Рен-ТВ», некоторое время спустя он снова вернулся в этот спорт.

Темно-синяя Ferrari 360 Spider 2004 г. с госномером «У490НН777», принадлежащая Евгению Трухину, выпускалась с 2000 по 2005 гг. Это спорткар, приводимый движение 3,6-литровым двигателем V8 мощностью 395 л.с с крутящим моментом 373 Нм. Разгон до 100 км/ч у этого автомобиля занимает около 5 секунд.

Последствия аварии

На момент публикации материала в России на вторичном рынке подобный автомобиль, по информации Avito, на вторичном рынке оценивался в 5,5 млн руб. Модификация Modena (без откидного верха) стоила около 3,9 млн руб.

По информации «Рен-ТВ», за лето 2020 г. на Трухина было выписано пять штрафов, большинство из которых – за грубое нарушение скоростного режима. Скорость спорткара при попадании в объектив камеры превышала 100 км/ч.

Пострадавшие есть

В результате ДТП Евгений Трухин почти не пострадал – по его собственным заявлениям, он вывихнул руку, но не считает это чем-то серьезным. Состояние его машины на 28 сентября 2020 г. известно не было.

Момент столкновения

Трухин отметил, что сразу после происшествия никто из пассажиров маршрутного такси, в которое он врезался, о травмах не заявлял.

«Пострадавших с самого начала не было. Потом подъехало очень много «скорых». Не знаю, кто их вызывал. Я вызывал ГАИ. К медикам обратились три человека. Один с ушибом мизинца на ноге. Женщина одна сначала отказывалась от госпитализации. Но потом кто-то уговорил ее поехать», – заявил бизнесмен.

Ferrari Трухина до столкновения с маршруткой

В итоге, по информации Дептранса г. Москвы, общее число пострадавших в результате ДТП у ТРК «Щука» достигло двух человек. Это две женщины 60–65 лет, но на момент публикации материала о характере их травм известно не было.

Против Евгения Трухина возбуждено административное дело. Ему предписано явиться к дознавателю 28 сентября 2020 г.

Как в России боролись с «Зайцами», которых «нет»

Портал Zaycev.net был основан в августе 2004 г. (регистрация доменного имени). Он изначально специализировался на распространении пиратского музыкального контента и позволял пользователям полностью бесплатно скачивать любое количество композиций. На 28 сентября 2020 г. Zaycev.net по-прежнему функционирует, и бесплатное скачивание треков с него все еще доступно.

За 16 лет своего существования Zaycev.net несколько раз оказывался под угрозой блокировки. К примеру, В июле 2015 г. Sony Music Russia подала иск против него, обвинив его в пиратстве.

Zaycev.net образца 2020 года

В июне 2016 г. вечной блокировки сайта потребовала продюсерская компания Velvet Music. Причиной стало незаконное распространение песен композитора Константина Меладзе. История закончилась в сентябре 2016 г. – стороны заключили мировое соглашение, что и позволило Zaycev.net избежать вечной блокировки.

Все условия соглашения на момент публикации материала известны не были. Сообщается лишь, что Zaycev.net теперь будет использовать произведения Меладзе только законным путем, к тому же, все треки, ставшие предметом иска, были удалены с портала еще до рассмотрения иска судом. В ответ на это Velvet Music полностью отказалась от исковых требований.

Не менее крупным было судебное разбирательство в 2007 г. против провайтера «Мастерхост». Как сообщал CNews, его обвинили в нелегальном распространении композиций «Крылатые качели», «Кабы не было зимы», «Прекрасное далеко» и ряда других на сайте Zaycev.net, размещенном на площадке хостинг-провайдера. В ноябре 2007 г. Арбитражный суд Москвы отказал «Контент и Право» в удовлетворении иска. Затем постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от февраля 2008 г. исковое требование было удовлетворено частично: с «Мастерхост» взыскали 140 тыс. рублей компенсации.

В феврале 2009 г. Высший Арбитраж отправил дело «Контент и право» на повторное рассмотрение. Жалоба в эту инстанцию отменила предыдущие решения и отправила провайдера судиться по второму кругу. Как указано в решении суда, представляется нелогичным, что к разбирательствам не была привлечена компания «Местком», владеющая ресурсом Zaycev.net, невзирая даже на то, что «Контент и Право» не имеет к ней претензий.

В решении суда говорится, что «Мастерхост» всего лишь является «провайдером услуг соllocation», и, согласно договору с клиентами, не несет ответственности за размещенными ими на серверах компании незаконный контент. На «Мастерхост» «возложили бремя доказывания отсутствия факта использования им этих произведений», говорится в решении.