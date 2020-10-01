Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Часовой гигант Swatch отключил ИТ-системы из-за хакерской атаки

Безопасность Бизнес Техника
, Текст: Роман Георгиев

ИТ-системы компании Swatch подверглись «развивающейся» атаке, что, скорее всего, означает заражение шифровальщиком-вымогателем. Аналогичные атаки за последние несколько недель постигли сразу несколько крупных компаний во всем мире.

Атака в развитии

Компания Swatch, знаменитый швейцарский производитель часов, сообщила об отключении своих ИТ-систем после того как обнаружила несколько дней назад кибератаку на свои сети. Отключение систем было вызвано необходимостью остановить развитие атаки.

«Swatch Group подтверждает обнаружение явных признаков развивающейся кибератаки на некоторые из своих ИТ-систем в выходные. В целях безопасности группа компаний немедленно приняла меры к отключению части своих систем в профилактических целях, что сказалось на некоторых операциях, — говорится в заявлении организации. — Были проведены незамедлительные оценка и анализ природы атаки и предприняты надлежащие меры, а также внесены необходимые исправления».

В Swatch также заявили, что ситуация «вернется к норме, как только возможно», и что против предполагаемых инициаторов атаки будет подана жалоба в правоохранительные органы.

Не первые и не последние

Пресс-служба корпорации не уточнила, какого рода атака имела место, но логично предположить, что речь идет о заражении шифровальщиком. Компания является достаточно привлекательной мишенью для вымогателей. Обороты Swatch в 2019 г. составили $9,6 млрд, штат работников корпорации — 36 тыс. человек.

chasy600.jpg

Часовая фирма Swatch отключила свои ИТ-системы для борьбы с кибератакой

«Компании таких размеров привлекают особый интерес злоумышленников, надеющихся поживиться крупным выкупом, — говорит Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Крупные компании рискуют вдвойне, поскольку операторы шифровальщиков теперь не только шифруют данные, но и крадут их, требуя деньги в двойном размере. Серия атак последних недель, по-видимому, объясняется расширением “партнерских программ” у наиболее крупных преступных группировок — все большее их количество работают по модели RaaS (шифровальщик как услуга)».

Отметим, что упоминая серию атак последнего времени, эксперт имела в виду тот, факт, что проблемы Swatchвстали в один ряд с несколькими другими атаками, также направленными на крупные корпорации: итальянского производителя очков Luxottica, сеть клиник Universal Health Services, страховую компанию Arthur J. Gallagher (AJG) и фирму Tyler Technologies.

Другие материалы рубрики

Главный «виновник» ребрендинга «Сбера» поспешно уволился после полугода работы

Ozon и Ivi готовятся к выходу на американскую биржу

Как клон LibreOfice пытались изгнать из Реестра российского ПО, и почему суд этого не позволил

Назван зарплатный потолок для сисадминов Windows в России

Бюджет «Цифровой экономики» сократится на 117 миллиардов

Работодатели могут отказаться от бумажных трудовых книжек: Всероссийский сайт вакансий перешел на электронные

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Acer – надежные предложения для малого и среднего бизнеса

Лучшая портативная акустика с поддержкой мультирум: выбор ZOOM

Техноблог

Как смартфоны считают ваши шаги

Обзор гарнитуры Logitech Zone Wired: чистый звук даже в шумном офисе

Показать еще

Наука

Радар нарисовал карту древнего города без раскопок

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра