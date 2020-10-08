Конкуренты настучали на «Яндекс.такси» властям. Теперь «Яндексу» грозят гигантские штрафы

Сервис перевозок Wheely пожаловался голландскому регулятору на СП «Яндекса» и Uber (зарегистрировано в Голландии) на то, что те передают конфиденциальные данные водителей и пассажиров в столичный Дептранс. Сам Wheely (1% столичного рынка против 60% у СП) эти данные не передает, за что он был отстранен от работы по решению суда.

Международная жалоба

Сервис заказа автомобилей премиум-класса Wheely обвинил «Яндекс.такси» и Uber в том, что эти сервисы якобы предоставляют конфиденциальную информацию о пассажирах и водителях московскому Дептрансу. Свою жалобу, пишет Forbers, он отправил голландскому регулятору – Управлению Нидерландов по защите данных (Dutch Data Protection Authority, DDPA).

В письме Wheely сказано, что совместное предприятие (СП) «Яндекса» и Uber, известное как MLU Ltd и зарегистрированное в Голландии, подпадает под регламент ЕС о защите персональных данных – General Data Protection Regulation, GDPR (действующий с мая 2018 г.). Перевозчик уверен, что «Яндекс» и Uber не располагают законными основаниями для того, чтобы делиться персональными данными своих клиентов с Дептрансом.

Под законными основаниями Wheely подразумевает действующие федеральные законы, согласно которым перевозчики должны предоставлять властям такую информацию. В компании считают, что конкретно московских локальных указов для этого недостаточно.

Под персональными данными в этом случае подразумевается информация о геолокации. Премиальный перевозчик считает, что на ее основе можно узнать дополнительные сведения о пассажире и водителе – их родственные связи, а также целый ряд предпочтений, включая политические, религиозные и даже сексуальные.

Wheely решил бороться с российскими конкурентами при помощи иностранных регуляторов

Как сообщал CNews, СП MLU образовалось после слияния сервисов «Яндекс.такси» и Uber, состоявшегося в феврале 2018 г. После сделки новая компания стала контролировать сервисы «Яндекс.такси», «Яндекс.еда» и «Яндекс.лавка», а также заказ такси через Uber. По данным Forbes, на «Яндекс.такси» и Uber приходится около 60% московского рынка, тогда как доля Wheely составляет менее 1%.

Возможные последствия

Если DDPA рассмотрит жалобу Wheely и примет ее во внимание, то СП «Яндекса» и Uber могут грозить крупные штрафы. Как сообщил Forbes основатель Wheely Антон Чиркунов, MLU Ltd может ожидать череда штрафов размерами до 20 млн евро или 4% глобальной выручки СП за 2019 г.

Столь крупный штраф совместное предприятие может получить за нарушение GDPR. Тем временем, по данным Forbes, максимальный размер штрафа непосредственно от DDPA в десятки раз ниже – он составляет 1 млн евро.

Почему именно Uber и «Яндекс»

Истинные причины, по которым Wheely решил пожаловаться именно на СП Uber и «Яндекса», на момент публикации материала оставались неизвестными. По подсчетам Wheely, с момента вступления в силу регламента ЕС о персональных данных услугами MLU Ltd воспользовались свыше 10 млн россиян и более 500 тыс. иностранцев.

По словам Чиркунова, он неоднократно писал в «Яндекс» о том, что MLU Ltd нарушает этот регламент – в частности, он уведомлял об этом в письменном виде операционного директора «Яндекса» Грега Абовского.

В своих письмах Чиркунов, по его словам, предупреждал MLU Ltd о том, что обязательно сообщит о нарушениях голландскому регулятору в случае, если MLU не изменит свою позицию относительно персональных данных. «Однако MLU не ответил должным образом», – сообщили в Wheely.

Как Wheely пошел против властей и конкурентов

История с передачей персональных данных столичными перевозчиками началась в январе 2017 г., когда московский Дептранс потребовал от Wheely и других компаний из сферы пассажирских перевозок раскрывать ему информацию о пассажирах. Требования опубликованы в указе № 9-ПП от 24 января 2017 г. «О мерах по совершенствованию организации таксомоторных перевозок в городе Москве и внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 15 февраля 2011 г. № 32-ПП».

Wheely отказался следовать этому требованию. «Когда мы смогли объяснить, что мы не такси, а сервис перевозок по заказу (у Департамента нет на этом рынке полномочий, деятельность на федеральном уровне регулируется Ространснадзором), то тон существенно смягчился», – сказал Forbes Антон Чиркунов.

В конце марта 2020 г. Президент России Владимир Путин ввел режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса COVID-19, который включал и запрет на пассажирские перевозки в некоторых российских регионах, включая столичный. 12 мая 2020 г. власти Москвы разрешили таким сервисам вернуться к работе, но только при условии выполнения санитарных требований и передаче в Единую региональную навигационно-информационную систему (ЕРНИС) Дептранса сведений о водителях, статусе машины и текущей геолокации.

Wheely вновь отказался подчиняться требованиям властей, тогда как все прочие столичные перевозчики, работающие в Москве, согласились выполнить их. Это подтвердил глава Дептранса Максим Ликсутов в июле 2020 г. – он уточнил даже, что в списке компаний, согласившихся передавать требуемую информацию, числятся и Uber, и «Яндекс».

Wheely обиделся и начал мстить

За отказ сотрудничать с Дептрансом работа Wheely по решению Мещанского районного суда Москвы в начале августа 2020 г. была приостановлена на 90 дней. Суд признал сервис виновным в административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП (невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица).

Не отреагировав на судебный запрет, Wheely продолжил работу. Антон Чиркунов сообщил Forbes, что решение суда коснулось только ООО «Вили», российской «дочки» Wheely Technologies. По его словам, эта компания была создана «для удобства приема платежей». «Ее блокировка не сильно сказалась на работе Wheely, ведь приложение и платформа всегда управлялись из Лондона, куда сервис перенес штаб-квартиру», – добавил Чиркунов.

Wheely начал рассылать жалобы иностранным регуляторам именно после вынесения судебного решения о запрете его деятельности. Первое письмо, как пишет The Guardian, было отправлено в начале сентября 2020 г. в Офис уполномоченного по информации в Великобритании (Information Commissioner’s Office, ICO). В нем Wheely пожаловался на то, что власти Москвы оказывают на него давление и даже запретили ему работать, пусть и временно.

«Мы всерьез обеспокоены тем, что передача информации Дептрансу может стать причиной нарушения прав и свобод людей в связи с очень деликатным и очень детальным свойством запрашиваемой информации», – сказано в письме Wheely, направленном в ICO.

Британский регулятор на жалобу перевозчика, как сообщили Forbes представители Wheely, не отреагировал, а Дептранс отказываться от комментариев не стал. Представители столичного ведомства сообщили РБК, что никакого давления на перевозчика московские власти не оказывают. «Есть указ мэра, который выполняют все компании, осуществляющие деятельность в сфере таксомоторных перевозок, кроме Wheely. Никаких исключений тут быть не может. Мещанский районный суд постановил, что Wheely нарушает закон, в связи с чем деятельность компании приостановлена на 90 дней», – отметили в Дептрансе.

Комментарий «Яндекса»

«Яндекс» отреагировал на выпад со стороны конкурента. Представители компании сообщили CNews, что «Таксопарки, диспетчерские и агрегаторы такси во всех странах мира уже давно делятся с городскими властями данными о своей работе. В общем пассажиропотоке доля такси постоянно растет, и работа такси изучается. В 2014 г. “Яндекс” и правительство Москвы подписали соглашение об обмене информацией, на основании которого мы передаем оговоренный набор данных о работе такси в столице – идентификатор водителя в системе, номер автомобиля, статус (свободен или на заказе), и, периодически, координаты местоположения машины. Мы исходим из того, что город использует эти данные для планирования изменений в транспортной инфраструктуре города и повышения безопасности дорожного движения, как это и оговорено в действующем между нами соглашении. Все сведения передаются только по зашифрованным каналам и не содержат персональных данных пассажиров. В свою очередь, правительство Москвы предоставляет “Яндексу” сведения о дорожных работах и перекрытиях, треки общественного транспорта».

«Насколько нам известно, подобные соглашения с Москвой также подписали многие другие онлайн-сервисы. За пределами России сбор данных о поездках и машинах является частью транспортного надзора – например, это одно из условий работы такси в США, Европе и некоторых странах Ближнего Востока», – добавили представители «Яндекса».