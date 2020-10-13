Центробанк России готовится к эмиссии цифрового рубля

Цифровой рубль принимает очертания

Центробанк России объявил о запуске процесса общественных консультаций для оценки возможностей и перспектив выпуска цифрового рубля. Предполагается, что в публичном обсуждении примут участие представители финансового сектора, эксперты и все заинтересованные граждане.

С этой целью регулятор опубликовал консультативный доклад, в котором изложены «ключевые аспекты, преимущества, возможные риски, этапы и сроки реализации эмиссии» цифрового рубля. Предложения по докладу ожидают в Центробанке до 31 декабря 2020 г.

Предполагается, что цифровой рубль будет представлять собой «цифровую форму национальной валюты и обладать всеми необходимыми свойствами для выполнения функций денег», говорится в документе. Эмиссия цифрового рубля будет осуществляться Центробанком России. Рубль в цифровой форме станет «дополнительной формой денег» и будет иметь обращение наряду с наличными и безналичными рублями, с соблюдением бесшовности «платежного пространства в России и простота конвертации рубля из одной формы в другую».

Сроки выпуска цифрового рубля в документе не обсуждаются: «еще рано говорить о тех или иных сроках его внедрения».

Какие вопросы нужно решить до запуска цифровой валюты

Цифровой рубль, согласно изложенным в документе предложениям, станет одной из так называемых «цифровых валют центральных банков» (ЦВЦБ; Central Bank Digital Currencies, CBDC), запуск которых в настоящее время обсуждается во многих странах мира.

Цифровой рубль будет существовать наряду с наличным и безналичным рублем

В процессе эмиссии цифрового рубля будут применяться цифровые технологии, однако авторы документа подчеркивают, что в отличие от криптовалют и «стейблкойнов», цифровой рубль – это равноценная форма национальной валюты, устойчивое функционирование которой в интересах граждан и бизнеса «обеспечивается государством в лице центрального банка, их доверием к уже существующей национальной валюте».

Цифровой рубль будет иметь форму уникального цифрового кода, отмечается в документе. Этот код будет храниться на специальном электронном кошельке, а процесс его передачи от пользователя к пользователю будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой.

«Все три формы российского рубля будут абсолютно равноценными – в том смысле, что как сейчас 1 рубль наличными эквивалентен 1 безналичному рублю, так и 1 цифровой рубль всегда будет эквивалентен каждому из них. При этом владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую», – отмечается в документе.

Формы денег и их взаимодействие

Авторы презентации проводят аналогию цифрового рубля с банкнотами, которые также имеют уникальный цифровой код (как банкнота имеет серию и номер) и эмитируется центральным банком, и поэтому «должна быть возможность использования цифрового рубля в офлайн-режиме».

Для этих целей необходима разработка специальных технологий, которые смогут обеспечить использование цифрового рубля в офлайн-режиме. За счет этого цифровой рубль сможет «объединить преимущества наличных и безналичных денег».

Запуск оборота цифрового рубля с применением передовых технологий, отмечается в документе, «будет способствовать снижению издержек на проведение расчетов и повышению финансовой доступности, а также даст толчок дальнейшему совершенствованию платежных технологий». Для граждан и компаний перевод денег из цифрового рубля в наличные или на счет в банке и обратно будет свободным.

По мнению авторов документа, введение цифрового требует создания дополнительной платежной инфраструктуры. В период разработки проекта Центробанк России намерен производить всестороннюю оценку особенностей различных моделей цифрового рубля и технологий его внедрения с точки зрения обеспечения необходимых цифровых свойств для населения и бизнеса, а также требований информационной безопасности.

Этапы и идеи для разработки цифрового рубля

При разработке проекта Центробанк будет учитывать такие аспекты, как пользовательские свойства цифрового рубля, влияние его введения на финансовую систему, модели и механизмы обращения цифрового рубля, обеспечение информационной безопасности системы оборота цифрового рубля, а также законодательные и регуляторные изменения для создания правовой основы введения цифрового рубля в денежное обращение.

Этапы разработки цифровой валюты Центробанка России

В документе рассматриваются несколько возможных моделей введения цифрового рубля и технологий их реализации. В случае применения «модели А» Центробанк создает ЦВЦБ, осуществляет ее выпуск, и открывает кошельки банкам для осуществления межбанковских расчетов и операций с ценными бумагами на платформе ЦВЦБ. У физических и юридических лиц доступ к ЦВЦБ отсутствует. Эта модель не планируется к дальнейшей проработке, поскольку не несет дополнительных преимуществ для граждан и бизнеса.

Типология финансовых активов по эмитентам, формам, доступности и технологиям

В случае «модели Б» Центробанк создает платформу, осуществляет выпуск ЦВЦБ и предоставляет прямой доступ к ЦВЦБ физическим и юридическим лицам со всеми дополнительными процедурами, включая открытие кошельков клиентам и осуществление по ним расчетов. Каждому клиенту открывается один кошелек в ЦВЦБ, расчеты по ним в ЦВЦБ осуществляются центральным банком напрямую с клиентами без участия банков/финансовых посредников. Центробанк также следит за предотвращением отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ).

«Модель С» схожа в предыдущей, при этом открытие кошелька и доступ к нему может осуществляться через банк или иного финансового посредника, подключенного к платформе. Банки или посредники обеспечивают клиентам ОД/ФТ/ФРОМУ, предоставление мобильных приложений для расчетов по кошелькам в ЦВЦБ и инициируют запросы на открытие кошельков и осуществление расчетов по поручению клиентов.

Наконец, в случае «модели D» Центробанк создает и запускает платформу ЦВЦБ, предоставляет доступ к цифровой валюте физическим и юридическим лицам. Далее все как в «модели В», плюс, банки и финансовые посредники осуществляют проведение процедур ПОД/ФТ/ФРОМУ, открытие кошельков клиентам на платформе ЦВЦБ, предоставление мобильных приложений для осуществления расчетов, а также расчеты в цифровой валюте по поручению клиентов.

В качестве одного из вариантов технической реализации платформы цифрового рубля авторы документа рассматривают технологию распределенных реестров (DLT), где объектом учета в распределенных реестрах является токен; централизованный реестр или гибридную модель, которая сможет совмещать достоинства каждой технологии там, где она наиболее уместна.

От варианта технической реализации платформы будет зависеть выбор методов обеспечения информационной безопасности. Для централизованной системы ИБ может быть реализована на известных и апробированных технологиях и инструментах, требования к которым закреплены в законодательных, нормативных актах, стандартах и рекомендациях, в том числе, авторства Центробанка.

Децентрализованная и гибридная схемы на базе технологии распределенных реестров потребуют разработки новых технологий ИБ «или переосмысления, анализа и научно-технической проработки применения уже имеющихся», отмечается в документе.

Центробанк России в рамках проведения политики по поддержанию ценовой и финансовой стабильности также берет на себя оценку возможных эффектов при введении цифрового рубля.