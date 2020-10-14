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Путин потребовал перевести все без исключения важнейшие госуслуги в электронный формат

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, Текст: Дмитрий Степанов
Президент распорядился обеспечить переход на электронный формат оказания массовых социально значимх государственных и муниципальных услуг к 2023 г.

Востребованные госуслуги «оцифруют» к 2023 году

Все массовые социально значимые госуслуги в России должны быть переведены в электронный формат к началу 2023 г. Соответствующее поручение Президент Владимир Путин дал Правительству по итогам совещания с его членами, состоявшегося 9 сентября 2020 г.

«Правительству РФ обеспечить к 1 января 2023 г. перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предусмотрев соответствующие изменения в национальных проектах», — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Докладывать о ходе выполнения поручения Правительству будет необходимо один раз в полгода, начиная с 1 января 2021 г.

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Путин поручил перевести важнейшие госуслуги в электронный формат

В соответствии с поручением Путина, до 1 февраля 2021 г. Правительство должно обеспечить координацию работы замруководителей исполнительных органов власти регионов России, ответственных за цифровую трансформацию (CDTO, Chief Digital Transformation Officer, РЦТ) с целью перевода массовых социально значимых госуслуг в электронный формат.

В этот же срок Правительству предстоит разработать и обеспечить внедрение на региональном и муниципальном уровне типовых регламентов предоставления социально значимых услуг в электронном формате, в том числе с использованием портала госуслуг.

Время определиться с CDTO

Перечень поручений Путина также содержит рекомендацию главам регионов до 1 декабря 2020 г. определиться с CDTO в региональных органах исполнительной власти и направить соответствующую информацию в Правительство.

С предложением ввести должности CDTO во всех региональных органах исполнительной власти в сентябре 2020 г. выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Согласно его идее, выбирать CDTO должны главы субъектов. «Тогда общую координацию руководителей цифровой трансформации (РТЦ) муниципалитетов и субъектов могут делать их профильные РЦТ федерального уровня, — считает он. — Принцип сквозной: здравоохранение — заместитель министра, который за "цифру" отвечает, будет общаться с заместителями министров у губернатора и в муниципалитетах».

Идея по внедрению такой должности как CDTO изначально принадлежит бывшему премьер-министру Дмитрию Медведеву. Первые CDTO были назначены в июле 2018 г. в восьми министерствах, включая Минздрав и Минстрой, хотя с этим решением были согласны не все чиновники.

В феврале 2020 г. действующий премьер Михаил Мишустин принял решение возродить идею Медведева о «цифровых замминистрах» и поручил утвердить такую должность в каждом министерстве. Тогда же Минцифры выработало методику тестирования и требования к кандидатам на должность CDTO.

Переход на проактивную модель

Помимо прочего, Путин также поручил до 1 июля 2021 г. подготовить и обеспечить принятие законопроектов, предусматривающих переход на проактивную модель оказания государственных услуг с использованием портала госуслуг, в том числе и без необходимости обращения заявителей, а также на реестровую модель формирования и учета результатов оказания государственных услуг в электронном формате.

В августе 2020 г. Минэкономразвития выступило с предложением проактивного оказания госуслуг гражданам. При таком подходе органы власти должны будут самостоятельно подготавливать все необходимое для оказания услуги к «моменту наступления жизненного события». Например, «автоматическую» прописку ребенка или запись его в детский сад после регистрации его рождения.

Упрощение выдачи цифровой подписи

Также Президент поручил в срок до 1 декабря 2020 г. обеспечить принятие порядка упрощенной выдачи неквалифицированной электронной подписи для пользователей, имеющих учетную запись в ЕСИА.

Напомним, в мае 2020 г. Минцифры предложило провести эксперимент по дистанционному использованию усиленной неквалифицированной электронной подписи на территории России с 1 июня 2020 г. по 1 июня 2021 г. Одной из причин проведения данного эксперимента ведомство называло широкое распространение коронавирусной инфекции.

Централизация информационных ресурсов ФОВ

До 1 декабря 2022 г., по поручению Путина, кабмин должен завершить централизацию основных информационных ресурсов Пенсионного фонда, МВД, Росреестра и других федеральных органов власти в части сведений, используемых для подтверждения данных при получении госуслуг. В этот же срок органы власти должны перейти на обработку межведомственных запросов и предоставление сведений с использованием системы электронного взаимодействия в режиме реального времени.

В мае 2020 г. Минэкономразвития предложило нарастить обмен данными между ведомствами для упрощения получения госуслуг заявителями. Ускорить процесс предлагалось за счет расширения списка представляемых ведомствами документов.

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