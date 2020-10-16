Из-за отправки работников ЦОДов «на удаленку» Москву ожидает ИТ-коллапс

Столичные дата-центры могут начать работать с перебоями из-за вынужденного перехода на удаленную работу трети его работников по указу Сергея Собянина. Это может повлечь за собой нарушения в функционировании систем документооборота, платежных систем, касс в магазинах и даже транспорта.

ИТ-инфраструктура Москвы под угрозой

В Москве могут начаться масштабные перебои в работе дата-центров из-за вынужденного перехода их работников на удаленную работу по указу столичного мэра Сергея Собянина. Об этом в своем письме, направленном мэру, сообщила Ассоциация участников отрасли ЦОДов.

В своем письме, как сообщает «Коммерсант», Ассоциация попросила Собянина исключить дата-центры из перечня компаний, подпадающих под указ об «удаленке». Как сообщил в письме глава Ассоциации Игорь Дорофеев, центры обработки данных (ЦОД) в большинстве своем относятся к ключевым инфраструктурным объектам обработки данных, а к ним предъявляются требования к круглосуточной и бесперебойной работе.

Дорофеев подчеркнул, что указ Собянина в его нынешней формулировке не учитывает эту особенность ЦОДов.

Указ Сергея Собянина подразумевает обязательный перевод 30% сотрудников московских компаний на удаленную работу в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. Об этом мэр Москвы распорядился в начале октября 2020 г., и такой перевод обязателен в период с 5 по 28 октября 2020 г. включительно.

Нехватка сотрудников столичных ЦОДов может привести к массовым сбоям

По словам Дорофеева, даже небольшой перерыв в работе дата-центра, длящийся всего несколько секунд, может нанести существенный вред компаниям, пользующимся его услугами. «Это неработающие банковские карты, кассы в магазинах, интернет и приложения в телефонах, системы документооборота предприятий, транспорт. По степени критичности это можно сравнить с атомной электростанцией», – заявил глава Ассоциации.

На момент публикации материала изменения в требования указа столичного мэра внесены не были. Исключения в нем распространяются пока лишь на предприятия из сфер авиастроения, здравоохранения, а также атомной и космической отраслей и оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Последствия вполне вероятны

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора сети дата-центров Oxygen Павла Кулакова, не все ЦОДы успешно выполнили требования о переводе на удаленку именно 30% персонала. По его словам, из дома теперь работают бухгалтеры, HR и маркетологи, то есть около 10% персонала Oxygen. «Остались инженеры и техперсонал, которые не могут работать из дома», – уточнил Павел Кулаков.

В МТС, пишет «Коммерсант», считают, что выполнение ЦОДами указа столичного мэра о переводе трети сотрудников на удаленку будет под вопросом в том случае, если речь идет о крупных дата-центрах с большим количеством стоек и серверов. Как отметили представители компании, обслуживание этого оборудования требует присутствия на рабочем месте всех членов технической команды.

Отечественная сеть гипермаркетов «Лента» не разделяет мнение Павла Кулакова и МТС. В компании отмечают, что в настоящее время не видят рисков для работы кассового оборудования, о чем заявлял Игорь Дорофеев в своем письме Сергею Собянину. В то же время глава отдела информбезопасности «Азбуки вкуса» Дмитрий Кузеванов, как сообщает «Коммерсант», считает, что сейчас перевод сотрудников ЦОДов на удаленку никак не повредит ритейлу, но в дальнейшем все же может повлечь определенные риски в работе касс и онлайн-сервисов. «Весной во время карантина, когда спрос на доставку продуктов резко возрос и нагрузки на серверы были лавинообразными, мы с помощью ЦОДов в срочном порядке разворачивали дополнительные мощности. Если ситуация повторится, то у ритейлеров в отсутствие сотрудников ЦОДов на местах будут проблемы», – сказал Дмитрий Кузеванов.

Кто еще против указа Собянина

Свое недовольство требованием мэра Москвы о переводе сотрудников московских компаний на удаленку выразили и крупные российские ИТ-ассоциации «Руссофт», АПКИТ и АРПП «Отечественный софт». Они недовольны тем фактом, что своим указом Сергей Собянин обязал работодателей с 12 октября 2020 г. предоставлять мэрии персональные данные сотрудников, включая номера телефонов, машин др., притом даже против их воли. За отказ в предоставлении этих сведений компаниям грозит штраф, а в мэрии объясняют такой интерес к «удаленщикам» всего лишь сбором информации для оценки пассажиропотока.

Как сообщал CNews, 13 октября 2020 г. российские ИТ-организации уведомили Минцифры (в прошлом – Минкомсвязи) о том, что требование Сергея Собянина о сборе персональных данных сотрудников на удаленке без их на то согласия идет вразрез с законом. В Министерстве согласились с тем, что информация, которую работодатели вынуждены предоставлять по указу Сергея Собянина, действительно может быть отнесена к персональным данным. Тем не менее, признаков нарушения закона о персональных данных в требовании столичной мэрии в ведомстве не обнаружили.

15 октября 2020 г. Собянин смягчил требования к работодателям. Он разрешил сдавать сдавать отчеты о сотрудниках на удаленке не раз в неделю, как нужно было изначально, а только при изменении из количества. Другими словами, как только число работников на удаленке изменится в большую или меньшую сторону, работодателям нужно будет отрапортовать об этом в мэрию без промедлений, то есть в тот же день.