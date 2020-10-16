Ветеран Минцифры назначен главным конструктором ГАС «Выборы»

Главный конструктор из Минцифры

Заместитель руководителя Минцифры России Олег Качанов назначен на должность главного конструктора государственной автоматизированной системы (ГАС) России «Выборы». Документ о назначении подписан главой Минцифры Максутом Шадаевым и председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллой Памфиловой, сообщается на портале министерства.

В марте 2020 г. CNews сообщил о назначении Олега Качанова, главы департамента проектов цифровой трансформации ведомства, на должность заместителя Минцифры распоряжением Правительства России № 657-р от 18 марта 2020 г.

Предшественник Качанова в кресле главного конструктора ГАС «Выборы» – заместитель главы Минцифры Олег Пак, был назначен на эту должность 31 декабря 2014 г. До Пака и.о. главного конструктора с апреля 2014 г. был Владимир Кабанов, замдиректора ФГУП НИИ «Восход» по разработке и сопровождению ГАС «Выборы». В феврале 2019 г. CNews сообщил о назначении Владимира Кабанова на должность генерального директора концерна «Автоматика»» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

До Кабанова должность главного конструктора системы с апреля 2013 г. занимал замглавы Минцифры Денис Свердлов, который в августе того же года покинул министерство. До Свердлова должность главного конструктора ГАС «Выборы» занимал генерал ФСБ Леонид Бородинов, совмещавший эту должность с постом главы НИИ «Восход». До 2010 г. главным конструктором ГАС «Выборы» и по совместительству также директором «Восхода» был Леонид Юхневич.

Олег Качанов: биографическая справка

Олег Юрьевич Качанов родился в Москве 29 июня 1976 г. Окончил химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 2002 г.

Олег Качанов, замглавы Минцифры, главный конструктор ГАС «Выборы»

В 2003-2008 гг. работал в ИТ-департаменте ООО «Метелица-Клуб». В 2008-2010 гг. занимался развитием стартапов в сфере безопасности и документооборота. В 2010 г. занимал должности главы разработки и ИТ-директора в холдинге «Приват Трэйд».

В 2014-2016 годах пришел в Минцифры на должность заместителя директора департамента развития электронного правительства при министерстве. В декабре 2016 г. был назначен директором этого департамента, а с февраля 2019 г. занимал должность директора департамента проектов цифровой трансформации ведомства Минцифры. 18 марта 2020 г. назначен заместителем главы Минцифры.

ГАС «Выборы» и функции ее главного конструктора

Решение о создании государственной автоматизированной системы России «Выборы» (ГАС «Выборы»), предназначенной для автоматизации избирательных действий, было принято указом Президента России №1723 от 23 августа 1994 г. Первое использование системы в федеральных масштабах произведено в декабре 1995 г. Генеральным заказчиком системы является ЦИК России, его представителем — федеральный центр информатизации при ЦИК России. Система создавалась в ФГУП НИИ «Восход».

ГАС «Выборы» представляет собой территориально-распределенную телекоммуникационную автоматизированная систему федерального уровня, которая обеспечивает ИТ-процессы подготовки и проведения выборов и референдумов и других смежных задач, таких как планирование подготовки проведения выборов, учет избирателей, ввод сведений о кандидатах в депутаты, проведение голосования, подведение итогов и статистическую обработку результатов.

ГАС «Выборы» поддерживает функцию согласования работы избиркомов разных уровней с возможностью подведения итогов голосования и отображения результатов онлайн в режиме, близком к реальному времени. В рамках развития ГАС «Выборы» ведется создание и внедрение решений для дистанционного электронного голосования на базе отечественных технологий с высоким уровнем информационной безопасности и устойчивости функционирования.

Согласно действующему положению о главном конструкторе ГАС «Выборы», назначение на эту должность и освобождение от нее производится совместным распоряжением ЦИК и Минцифры России. Главный конструктор ГАС «Выборы» является научным и техническим руководителем работ по эксплуатации и развитию системы. Ему полагается один заместитель.

В обязанности главного конструктора ГАС «Выборы» входит работа с техническими заданиями к конкурсной документации, проведение единой научной и технической политики эксплуатации и развития, научно-техническое и организационно-методическое руководство выполнением работ по эксплуатации и развитию системы, контроль качества и соблюдение сроков выполнения работ, обеспечения безопасности системы.

Главный конструктор также принимает участие в приемке работ по госконтрактам и проведении приемочных испытаний ГАС «Выборы»; в контроле за организацией и качеством обучения пользователей, сисадминов и специалистов эксплуатирующих организаций; в разработке планов-графиков работ по эксплуатации и развитию системы и ее составных частей.

В обязанности главного конструктора входит обеспечение бесперебойной работы ГАС «Выборы» и ее отдельных фрагментов при подготовке и проведении выборов и референдумов, а также развитие функционала системы, в том числе для повышения достоверности и безопасности информации.