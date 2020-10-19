Amazon стащила у программиста исходный код и выдала его за свой

Amazon выпустила браузерное расширение CloudWatch Synthetics Recorder для своего облачного сервиса и выдала его за полностью собственный продукт. На самом деле она украла его программный код у программиста Тима Нолета и даже не указала его имя в списке разработчиков. При этом компания сумела не нарушить ни одного закона.

Похититель интеллектуальной собственности

Компанию Amazon уличили в крупном обмане и попытке выдать плод чужого труда за собственную разработку. Как пишет издание The Register, 15 октября 2020 г. она запустила проект CloudWatch Synthetics Recorder в рамках своего облачного сервиса Amazon Web Services (AWS), который на самом деле был создан человеком, не имеющим к ней никакого отношения.

CloudWatch Synthetics Recorder – это расширение для Google Chrome и других браузеров на его основе, созданное для записи всех взаимодействий с обозревателем. Как выяснилось, это точная копия проекта Headless Recorder, созданного разработчиком Тимом Нолетом (Tim Nolet).

AWS – это крупнейший в мире облачный сервис. По данным Statista.com, во II квартале 2020 г. он занимал 33% мирового рынка облаков, опережая Microsoft с ее Azure (второе место, 18%) и Google с ее Cloud (третье место, 9%). Сам Тим Нолет является основателем сервиса мониторинга программного обеспечения Checkly и не имеет к Amazon никакого отношения. Расширение Headless Recorder он написал для нужд своей компании и ее клиентов, и, по его словам, он не задумывался над тем, чтобы защитить его проприетарной лицензией.

Закон не нарушен, но поступок некрасивый

Формально, компания Amazon, без разрешения использовав интеллектуальную собственность Тима Нолета в своем облачном сервисе, не нарушала действующие законы. Свое ПО Нолет опубликовал под открытой лицензией Apache License v2, которая позволяет сторонним разработчикам копировать его код для использования в других проектах.

Тим Нолет остался очень недоволен поступком Amazon

Тем не менее, до того момента, как Тим Нолет не обратил внимание на «воровство», Amazon нигде публично не признавала тот факт, что код CloudWatch Synthetics Recorder на самом деле написан не ее специалистами. На момент публикации материала Amazon официально не комментировала ситуацию.

Между тем, в Notice.txt из дистрибутива расширения CloudWatch имеется упоминание о проекте Headless Recorder. Правда, в нем он, согласно требованиям лицензии, указан под своим предыдущим названием – puppeteer-recorder, а сам Тим Нолет в списке разработчиков не представлен.

По словам Нолета, он не видит проблемы в том, что Amazon заимствовала его код. Ему не понравилось, что корпорация с мировым именем повела себя не очень этично. «Суть в том, что никто в AES даже не подумал: “Это нормально? Хотел бы я, чтобы подобное произошло со мной?”. Они осведомлены, что поступили неправильно – не незаконно, а именно неправильно», – отметил Тим Нолет.

Тим Нолет

«Кто-то просто должен был указать им на это. Они могли, по меньшей мере, упомянуть о том, что в основе их проекта лежит моя работы. Я всегда делаю это в файле Readme.md своих проектов», – добавил разработчик.

Реакция Amazon

На шумиху, поднятую в Сети Тимом Нолетом, обратили внимание в Amazon. На его публикации отреагировал лично глава отдела стратегии и маркетинга открытого исходного кода AWS Мэтт Эсэй (Matt Asay).

Мэтт Эсэй пообещал разобраться в ситуации

В своем Twitter Эсэй отметил, что не был осведомлен о заимствовании исходного кода Нолета при разработке CloudWatch Synthetics Recorder. «Я не знал об этом, но я изучаю обстоятельства этого», – написал он, поблагодарив Нолета за его труды.

Нолет ответил на слова представителя Amazon. Он заявил, что, по его мнению, AWS действительно хочет исправить положение. «Они облажались, и мы собираемся что-нибудь придумать. Что именно, я пока не знаю», – подытожил разработчик.

Между тем, в пресс-релиз Amazon от 15 октября 2020 г. о запуске CloudWatch Synthetics Recorder после того, как Мэтт Эсэй узнал о происходящем, появилось упоминание расширения Нолета.

Справедливость восторжествовала

«CloudWatch Synthetics Recorder основан Headless recorder», – сказано в публикации.

Не в первый раз

Кража идей у сторонних разработчиков входит у Amazon в привычку. The Register пишет, что в 2019 г. AWS запустил свой проект Open Distro for Elasticsearch, который изначально был коммерческим сервисом компании Elasticsearch, хотя он, как и в случае с браузерным расширением Тима Нолета, распространялся с открытым исходным кодом.

Джефф Безос, основатель Amazon и по совместительству самый богатый человек в мире (по версии Forbes)

В июле 2020 г. Amazon обвинили сразу в нескольких случаях воровства, но уже не только исходного кода, а целых устройств. Как сообщал CNews, Amazon на протяжении как минимум десяти лет использовала наработки стартапов в своих продуктах, обманом выпытывая информацию о них. Это и программные, и аппаратные технологии, которые в настоящее время применяются, в том числе, в облачном сервисе AWS и умных колонках серии Echo.

Один из ярких примеров – это стартап DefinedCrowd, в который Amazon инвестировала через свой венчурный фонд. По словам основателя и СЕО компании Даниэлы Браги (Daniela Braga), по условиям соглашения Amazon был предоставлен доступ к закрытой информации о наработках DefinedCrowd, и весной 2020 г. в составе упомянутого облака AWS появился сервис A2I на основе искусственного интеллекта (ИИ), предназначенный для сбора и маркировки информации.

Этим же изначально занималась DefinedCrowd. В настоящее время Amazon больше не располагает безлимитным доступом к наработкам стартапа – Даниэла Брага ограничила его, попутно снизив долю ИТ-гиганта в своей компании путем увеличения числа ивесторов.