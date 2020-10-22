Топ-менеджер «Яндекс.денег» и Альфа-банка взяла под контроль финтехнологии «Почты России»

Финансовые технологии стали отдельным направлением бизнеса «Почты России». Руководить им будет Алена Бочарова, пять лет проработавшая в Альфа-банке и по два года в Промсвязьбанке и «Яндекс.деньгах».

Разделение «Почты России»

«Почта России» решила заняться развитием финансовых технологий, для чего выделила их в отдельное направление бизнеса. Новое направление госпредприятия возглавит Алена Бочарова, бывший коммерческий директор «Яндекс.денег» и топ-менеджер Альфа-банка и Промсвязьбанка.

Как сообщили CNews представители «Почты России», под «отдельным направлением бизнеса» в данном случае подразумевается новое структурное подразделение внутри компании. Новое направление возьмет под свой контроль не только развитие финансовых технологий непосредственно внутри компании. Попутно оно будет разрабатывать различные финансовые продукты и сервисы для ее клиентов. В «Почте России» рассказали CNews, что ключевые проекты нового подразделения еще предстоит определить.



В список задач также войдет выстраивать отношений с финансовыми партнерами «Почты России», в том числе с Почта банком. Вместе с перечисленным новый бизнес будет управлять эффективностью бизнес-модели финтех-направления и займется снижением времени разработки финтех-продуктов.

Важность финтеха для «Почты России»

Как стало известно CNews. В общей структуре доходов «Почты России» финансовые услуги в общей массе находятся на третьем месте. Так, по итогам всего 2019 г. россияне провели оплату своих счетов через «Почту России» сумму свыше 358 млрд руб. Объем почтовых переводов денежных средств в 2019 г. достиг 46,2 млн шт.

Алена Бочарова последние восемь лет работала в крупнейших финорганизациях России

Почта банк, с которым новое финтех-направление «Почты России» будет налаживать связи, был создан в январе 2016 г. Как сообщал CNews, у его истоков стоят «Почта России» и банк «ВТБ 24».

В рамках сделки «Почта России» выкупила у «ВТБ 24» 50% минус одну акцию Лето-банка (этот банк был приобретен «ВТБ 24» несколько лет назад). Сумма сделки составила 5,5 млрд руб, то есть весь «Лето банк» оценен в 11 млрд руб. «Почта России» оплатила эту покупку собственными средствами.

«Лето банк» и стал основной для почтового банка, получив новое название. Свою сеть банк развивает на базе отделений «Почты России». По результатам первой половины 2020 г. сеть насчитывала свыше 19 тыс. точек обслуживания в 83 регионах России, а клиентская база достигла 14,6 млн человек.

Биография Алены Бочаровой

Алена Бочарова окончила Международный институт менеджмента ЛИНК по специализации «Менеджмент организаций». С сентября 1998 г. по январь 2000 г. работала в компании «Софтсервис» руководителем центра обучения.

В январе 2000 г. Алена Бочарова перешла в компанию «Стинс Коман» на пост главы направлений «Project Management» и «Конкурентная разведка на основе Интернет», где проработала до августа 2004 г. после чего стала работать в консалтинговой компании Russee (директор по развитию бизнеса, август 2004 г. – март 2006 г.).

С марта 2006 г. по ноябрь 2006 г. Алена Бочарова работала в «Системном операторе Единой энергетической системы» (СО ЦДУ ЕЭС) сперва на должности консультанта отдела организации закупок, затем – и. о. начальника отдела. Следующей ступенью ее карьерной лестницы стала работа в компании CareerLab на посту главы центра профессионального роста (с марта 2007 г. по март 2009 г.).

С марта 2010 г. Алена Бочарова начала строить карьеру в финансовых организациях. Она заняла пост коммерческого директора в «Яндекс.деньгах», но покинула компанию в мае 2012 г., чтобы перейти в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), где проработала до 2013 г., и стать в ней исполнительным директором.

После АКИТ Алена Бочарова стала работать в Альфа-банке на различных руководящих должностях. В частности, она занималась разработкой розничных цифровых продуктов. В Альфа-банке она проработала дольше, чем в других организациях – лишь в 2018 г. она сменила место работы, устроившись в Промсвязьбанк главой дирекции по развитию розничных продуктов.

Карьера Бочаровой в Промсвязьбанке завершилась в конце октября 2020 г., когда она была назначена главой финтех-направления «Почты России».