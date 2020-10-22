Рынок труда на историческом переломе: К 2025 г. роботы выгонят на улицу 85 млн людей

Внедрение новых технологий вытеснит 85 млн рабочих мест к 2025 г. Такие данные содержит новое исследование Всемирного экономического форума. При этом роботизация и автоматизация приведет к появлению 97 млн новых позиций.

Автоматизация предприятий ускорится

В результате развития технологий 85 млн сотрудников средних и крупных предприятий лишатся работы к 2025 г. К этому же времени будет создано 97 млн новых рабочих мест, в частности, в таких сферах, как искусственный интеллект, «зеленая экономика» и облачные технологии. Такие данные содержит исследование Всемирного экономического форума (ВЭФ) The Future of Jobs 2020 («Будущее рабочих мест, 2020»). Аналитики опросили представителей компаний из 26 стран и 15 отраслей.

Эксперты говорят о том, что период, в течение которого сотрудники должны проходить переквалификацию, сокращается с каждым годом. Переподготовка к 2025 г. может понадобиться 50% сотрудников, иначе они останутся без работы.

Пандемия коронавируса ускорила развитие автоматизации и роботизации. Основное отличие от предыдущих лет в том, что старые места пока сокращаются быстрее, чем создаются новые. Опрошенные работодатели ожидают, что к 2025 г. количество «излишних» позиций сократится с 15,4% до 9% (минус 6,4 процентных пунктов), а число новых профессий вырастет с 7,8% до 13,5% (плюс 5,7 процентных пунктов). Таким образом, как говорится в докладе, к 2025 г. множество рабочих мест могут быть вытеснены из-за сдвига в разделении труда между людьми и машинами. В то же время могут появиться новые позиции, которые более адаптированы к новому разделению труда между людьми, машинами и алгоритмами.

По данным Всемирного экономического форума, внедрение новых технологий к 2025 г. вытеснит 85 млн рабочих мест

Свыше 50% работодателей уверены, что автоматизация предприятий в ближайшее время ускорится. При этом 43% руководителей полагают, что она приведёт к сокращению рабочих мест. 41% планирует привлекать большее количество подрядчиков для выполнения специализированных работ, а 34% планируют набрать новый персонал, поскольку возникли новые возможности для бизнеса благодаря технологическим нововведениям.

Кто останется без работы и кто будет востребован

Быстрее всего работы лишатся операторы ввода данных, бухгалтеры, аудиторы, администраторы, секретари, монтажники и заводские рабочие, служба поддержки клиентов и другие сотрудники, рабочие процессы которых легко автоматизировать. Специалисты ожидают, что к 2025 г. половину работ будет выполнять компьютеры либо роботизированные линии.

20 профессий, которые потеряют актуальность к 2025г. и которые будут пользоваться спросом

Самыми востребованными позициями станут аналитики данных, ученые, специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению, автоматизации процессов, информационной безопасности, программному обеспечению. Ожидается, что темпы внедрения технологий останутся неизменными, либо ускорятся в некоторых областях. Облачные вычисления, большие данные, электронная коммерция — остаются самыми приоритетными направлениями для лидеров бизнеса. Также наблюдается значительный рост интереса к робототехнике и искусственному интеллекту.

Сохранится спрос на навыки «человека»

ВЭФ прогнозирует, что спрос на должности, в которых используются навыки человека, будет расти. Больше всего будут востребованы критическое мышление, анализ, способность решать проблемы, а также желание активно обучаться. При этом будут не менее цениться «мягкие» навыки — стрессоустойчивость и гибкость.

Обучаться и обучать надо будет быстрее

Наибольшую конкурентоспособность в новых условиях продемонстрируют компании, которые инвестируют в переподготовку и повышение квалификации работников. В среднем, по оценкам компаний, около 40% работников будут нуждаться в переобучении в течение шести месяцев или менее. В развивающихся странах, где доля низкоквалифицированного труда несоизмеримо выше, обучение новым навыкам будет проходить труднее.

Самые востребованные навыки в 2025 году

Эксперты отмечают, что период обучения для переквалификации и повышения квалификации работников стал короче. Однако несмотря на нынешний экономический спад, подавляющее большинство работодателей признают значение инвестиций в человеческий капитал. В среднем 66% опрошенных работодателей рассчитывают получить отдачу от инвестиций в повышение квалификации и переподготовку кадров в течение одного года. Но 17% работодателей не уверены, успеют ли они получить отдачу от обучения сотрудников — настолько непредсказуем сейчас рынок. В среднем работодатели рассчитывают предложить переобучение и повышение квалификации чуть более чем 70% их сотрудников к 2025 г.

Онлайн — обучение переживает бурный подъем. Так в четыре раза увеличилось количество людей, ищущих возможности для обучения в режиме онлайн по собственной инициативе, и в пять раз увеличилось число работодателей, предоставляющих своим работникам возможности для обучения в режиме онлайн. В девять раз увеличилось число учащихся, получающих доступ к онлайн-обучению по государственным программам. Те, кто работает по найму, делают больший акцент на персональных курсах личностного развития. Те, кто сейчас без работы, уделяют больше внимания обучению цифровым навыкам, таким как анализ данных, компьютерные науки и информационные технологии.

Растет тренд удаленной работы

84% работодателей настроены на быструю цифровизацию рабочих процессов, в том числе переход на дистанционную работу. Треть работодателей отметили, что для решения проблем, связанных с производительностью и эффективностью, будут особенно востребованы цифровые инструменты, с помощью которых сотрудники будут не только способствовать процветанию бизнеса, но и по-прежнему чувствовать себя полноценными членами коллектива.

В России массовые сокращения могут затронуть ИТ-персонал

В первой половине мая 2020 г. ассоциация «Руссофт» провела опрос среди российских ИТ-фирм, согласно которому 15% готовятся сократить свой персонал более чем на 10%. В целом, к массовым увольнениям в ближайшем будущем могут прийти 42% отечественных компаний из ИТ-сферы.

CNews писал, что Наталья Касперская направила премьеру Михаилу Мишустину письмо с прогнозами о массовой эмиграции российских ИТ-специалистов в ближайшие два года. По ее совместной с главой «Руссофта» Валентином Макаровым оценке, это будет напрямую связано с ухудшением экономической обстановки в стране, следствием которого станет массовое сокращение ИТ-персонала. По оценке Касперской и Макарова, в 2020-2021 г. из России могут уехать от 10 тыс. до 15 тыс. специалистов в области информационных технологий.

Прогнозы ассоциаций основаны на данных проведенного опроса о выручке отечественных компаний компаний — разработчиков ПО. Согласно им, в мае 2020 г. этот финансовый показатель сократился почти в два раза в сравнении с маем 2019 г. Также 10% компаний заявили о более чем 90-процентном падении выручки.